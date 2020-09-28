24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:16
|13:23
|16:42
|19:20
|20:35
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- جمعية أميناتو حيدر
- تمساح البيدوفيليا
- رمضاني: "الأفرو هاوس" جاذبة .. والأغاني الشبابية المغربية صاعدة
- صيادلة يطالبون بالمساهمة في الفحوصات السريعة ضد "كورونا"
- الوباء يفرض تحديات الجذب على السياحة الخريفية
صيادلة يطالبون بالمساهمة في الفحوصات السريعة ضد "كورونا" (5.00)
وزير عدل سابق: هذه سلبيات الجمْع بين الشباب والكبار في السجون (5.00)
"فيديوهات الحريڭ" تتناسل .. وسواحل الشّمال تجذبُ مهاجرين مغاربة (5.00)
الناجي: المغرب يعدّد الشراكات للظفر بلقاح ناجع ضد "كوفيد - 19" (5.00)
- "الأحرار" يختتم قافلة "100 يوم" .. وأخنوش يشخص مشاكل المغاربة - (136)
- البوليساريو تتحدى الأمم المتحدة بتجييش مدنيين ومسلحين بالكركرات - (93)
- حزب الاستقلال: الأداء الحكومي عشوائي .. والمغاربة يطلبون التغيير - (72)
- قضية الطفلة نعيمة .. عتاب حقوقي يواجه ازدواجية التعامل الإعلامي - (68)
- تسجيلات تكشف مخطط البوليساريو للاستيلاء على معبر الكركرات - (66)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب
عادت ظاهرة "روتيني اليومي"، خلال الفترة الأخيرة، إلى المشهد العام مرة أخرى، لتُثير الجدل بشأن مضامينها عبر المنصات الاجتماعية، حيث انتقد عدة فاعلين المحتوى الذي يتضمن إيحاءات ذات طبيعة جنسية من أجل استقطاب أكثر عدد من المشاهدين.
وتصدّرت مقاطع "روتيني اليومي" قائمة الأشرطة الأكثر مشاهدة على تطبيق "يوتيوب"، حيث توثّق بعض النساء يومياتهن بالصوت والصورة، خاصة ما يتصّل بالمطبخ والتنظيف، وذلك بارتداء ملابس شفافة مع القيام بحركات ذات إيحاءات جنسية أثناء تأدية الواجبات المنزلية.
وأثارت الظاهرة استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لفتوا إلى مساهمة تلك التسجيلات المرئية في تفشي العنف ضد النساء، منبهين، كذلك، إلى تكريسها الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام الجديدة، ومشيرين إلى تأثيرها السلبي على الأطفال الذين قد يصادفون هذه الفيديوهات.
وفي سياق متصل، نادت عشرات التعليقات التي تفاعلت مع الموضوع المثير للجدل بإدراج هذه الأشرطة ضمن المحتويات الجنسية التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب في فصله الـ 483 بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة مالية من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال.
وفيما ركزت أغلب التفاعلات على تحميل النساء اللائي يُنتجن تلك المقاطع المُصورة مسؤولية تدنّي صورة المرأة في المجتمع المغربي، ذهبت أصوات أخرى إلى عمق النقاش، المتمثل في المنظومة المجتمعية "المتأزمة"، متسائلة عن المشاهدات المليونية التي تحصدها الفيديوهات.
وبالنسبة إلى محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، فإن "البعض يتجاوز ما نسمّيها في علم النفس سبل التوازن؛ أي إن لكل إنسان معياراً للإقدام على فعل أو الإحجام عنه، لكن في هذه الحالة يوجد معياران يكسّران الجانب الأخلاقي؛ ويتعلق الأمر بالشهرة والمال".
لذلك، قال بنزاكور، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الشهرة والمال يغيّبان معايير الثقافة والتنشئة والتقاليد، إذ يدخل الإنسان في حالة نفسية تهدف إلى تلبية الرغبة باستمرار، فكلما وصل إلى رقم معين من المشاهدين يبتغي رقماً أكبر؛ وهو ما نلمسه في التنافس بخصوص المتابعين".
وأضاف الأستاذ الجامعي أن "الرأي العام بالمفهوم السياسي ليس رزيناً وحكيما، بل يتبع الرغبات فقط، ذلك أن كل الخطابات السياسية تركز على العاطفة، ويمكن أن يقال الأمر نفسه بخصوص وسائل التواصل الجديدة، فكلما كان الموضوع يجلب عاطفيًا كلما ارتفع عدد المشاهدين".
وأوضح المتحدث أن "السؤال الخطير يطرح بخصوص هذا العدد الهائل من المتابعين، إذ لا يجب إلقاء اللوم على النساء اللائي ينتجن تلك المحتويات، بل على المتابعين أيضا"، متسائلا: "كيف أنتجت الدولة، ومعها المجتمع، هذه الشريحة التي تعاني الفراغ؟".
وتابع بنزاكور شارحا: "كلاهما عملة واحدة، ويجسدان نفس المنتج الثقافي والاجتماعي، بالنظر إلى التنشئة الاجتماعية المشتركة، لكن الأمر أصبح يدق ناقوس الخطر على مستوى الفكر والسلوك، ويسائل أيضا الجانب القيمي لدى الفرد"، خالصا إلى أن "الظاهرة لها صلة وثيقة بعولمة الاستهلاك".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (40)
Nous assistons à des comportements inadmissibles de la part de quelques individus qui bafouent l'image de la femme marocaine. La décadence et l'éclatement de la société marocaine sont inadmissibles dans un pays qui se dit musulman. Jamais de tels comportements seraient tolérés par le Feu Roi Hassan II.
نفس الأمر نلحظه في جميع المجتمعات حيث أن المحتوى الجنسي عبر الإنترنت لديه متابعة كبيرة.
العيب و العار على النساء لي تيتعراو أمام عدسات الكاميرات و الهواتف و على عائلاتهن بالدرجة الأولى و أيضاً على الدولة التي لا تحرك ساكنا و لا تلجأ لتفعيل القانون.
الامر العجيب ايضا,ان اليوتوب يزخر بنماذج من النساء و الفتيات,يقدم محتوى علمي و اجتماعي اكثر من رائع,و لا يتابعهن الا بضعة الالاف,فاين هم اولئك الملايين الذين يشجبون قنوات الروتين اليومي وماشابهها من قنوات التخلف والغباء الفكري.
"لما تقولون مالا تفعلون,كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون" سورة المنافقون
أما الذين في قلوبهم خير فلا ينظرون إلى التفاهات...!!!
واش من نيتك.
باش غادي يفيدوك شي دراهم الا خليتواا من واركم سيءة جارية
عندي قناة لتعليم التداول في العملات و لعمل فيديو واحد ابحث لمدة اسبوع عن الموضوع والمحتوى ، واصل الى 300 مشاهدة على الاكثر، وارى في المقابل فيديو لفتاة نرى لباسها الداخلي عبر ملابسها تنضف الاواني يصل الى مليون مشاهدة ، هدا يدل على مستوى الشعب ، كيف تريد من هؤلاء ان نغير البلاد و نزيدو القدام الله اخليكم ديما متبعين اليوميات
نعيب زمننا والعيب فينا ليس لزمننا عيب سوانا