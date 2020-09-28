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الرئيسية | مجتمع | عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب‬

عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب‬

عودة ظاهرة "روتيني اليومي" تسائل المنظومة الاجتماعية بالمغرب‬
هسبريس من الرباط (كاريكاتير: عماد السنوني)
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:00

عادت ظاهرة "روتيني اليومي"، خلال الفترة الأخيرة، إلى المشهد العام مرة أخرى، لتُثير الجدل بشأن مضامينها عبر المنصات الاجتماعية، حيث انتقد عدة فاعلين المحتوى الذي يتضمن إيحاءات ذات طبيعة جنسية من أجل استقطاب أكثر عدد من المشاهدين.

وتصدّرت مقاطع "روتيني اليومي" قائمة الأشرطة الأكثر مشاهدة على تطبيق "يوتيوب"، حيث توثّق بعض النساء يومياتهن بالصوت والصورة، خاصة ما يتصّل بالمطبخ والتنظيف، وذلك بارتداء ملابس شفافة مع القيام بحركات ذات إيحاءات جنسية أثناء تأدية الواجبات المنزلية.

وأثارت الظاهرة استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين لفتوا إلى مساهمة تلك التسجيلات المرئية في تفشي العنف ضد النساء، منبهين، كذلك، إلى تكريسها الصورة النمطية للمرأة في وسائل الإعلام الجديدة، ومشيرين إلى تأثيرها السلبي على الأطفال الذين قد يصادفون هذه الفيديوهات.

وفي سياق متصل، نادت عشرات التعليقات التي تفاعلت مع الموضوع المثير للجدل بإدراج هذه الأشرطة ضمن المحتويات الجنسية التي يجرمها القانون الجنائي المغربي، الذي يعاقب في فصله الـ 483 بالحبس من شهر واحد إلى سنتين، وبغرامة مالية من مائتين إلى خمسمائة درهم، كل من ارتكب إخلالا علنيا بالحياء، وذلك بالعرى المتعمد أو بالبذاءة في الإشارات أو الأفعال.

وفيما ركزت أغلب التفاعلات على تحميل النساء اللائي يُنتجن تلك المقاطع المُصورة مسؤولية تدنّي صورة المرأة في المجتمع المغربي، ذهبت أصوات أخرى إلى عمق النقاش، المتمثل في المنظومة المجتمعية "المتأزمة"، متسائلة عن المشاهدات المليونية التي تحصدها الفيديوهات.

وبالنسبة إلى محسن بنزاكور، باحث في علم النفس الاجتماعي، فإن "البعض يتجاوز ما نسمّيها في علم النفس سبل التوازن؛ أي إن لكل إنسان معياراً للإقدام على فعل أو الإحجام عنه، لكن في هذه الحالة يوجد معياران يكسّران الجانب الأخلاقي؛ ويتعلق الأمر بالشهرة والمال".

لذلك، قال بنزاكور، في حديث مع جريدة هسبريس الإلكترونية، إن "الشهرة والمال يغيّبان معايير الثقافة والتنشئة والتقاليد، إذ يدخل الإنسان في حالة نفسية تهدف إلى تلبية الرغبة باستمرار، فكلما وصل إلى رقم معين من المشاهدين يبتغي رقماً أكبر؛ وهو ما نلمسه في التنافس بخصوص المتابعين".

وأضاف الأستاذ الجامعي أن "الرأي العام بالمفهوم السياسي ليس رزيناً وحكيما، بل يتبع الرغبات فقط، ذلك أن كل الخطابات السياسية تركز على العاطفة، ويمكن أن يقال الأمر نفسه بخصوص وسائل التواصل الجديدة، فكلما كان الموضوع يجلب عاطفيًا كلما ارتفع عدد المشاهدين".

وأوضح المتحدث أن "السؤال الخطير يطرح بخصوص هذا العدد الهائل من المتابعين، إذ لا يجب إلقاء اللوم على النساء اللائي ينتجن تلك المحتويات، بل على المتابعين أيضا"، متسائلا: "كيف أنتجت الدولة، ومعها المجتمع، هذه الشريحة التي تعاني الفراغ؟".

وتابع بنزاكور شارحا: "كلاهما عملة واحدة، ويجسدان نفس المنتج الثقافي والاجتماعي، بالنظر إلى التنشئة الاجتماعية المشتركة، لكن الأمر أصبح يدق ناقوس الخطر على مستوى الفكر والسلوك، ويسائل أيضا الجانب القيمي لدى الفرد"، خالصا إلى أن "الظاهرة لها صلة وثيقة بعولمة الاستهلاك".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (40)

1 - N.H الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:11
سؤالي موجه إلى من يقومون بمشاهدة هذه الأشرطة شبه الجنسية التي تخدش الحياء و العين هل أنتم في كامل قواكم العقلية!!!؟؟؟و ماذا تستفيدون من مشاهدتكم لها؟؟؟
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123
2 - azel الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:11
هاد شي خاصو تدخل سريع من سلطات
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69
3 - حسن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:12
يجب تجريم هذه الافعال الخبيثة. ولا حولة ولا قوة الا بالله. نسال الله حسن الخاتمة
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81
4 - khalid huesca الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:13
نحن دولة مسلمة وروتيني اليومي يشجع على الفساد وانحلال الاخلاق لذا يجب معاقبة كل من قل حياؤها امام انظار العالم باسره وكل من عرضت جسدها للشراء عبر المشاهدة فهذا اسميه انا بيع الاعراض بالمشاهدة وهذا عار على امة القرآن
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81
5 - maurisso الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:13
روتيني اليومي بمثابة دعارة محتشمة.
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72
6 - محمد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:13
ونحن نتسائل لماذا تفشى فينا فيروس كورونا وباقي المصائب انه انتشار الرذيلة واختفاء الحياء وغياب الاحكام الزجرية التي تردع امثال هؤلاء انه بكل بساطة الانحلال الأخلاقي
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59
7 - benhammou الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:14
يجب منع ومعاقبة هده االنمادج لانها تسبب في جميع أنواع الرذيلة علنا
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54
8 - هغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:16
دوزيم ومادير 24 ساعة من العري والفجور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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40
9 - سميرة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:16
واش قالوا لكم تفرجوا بزز ؟ لماذا الرغبة في التحكم في الآخرين ؟ ماعجبكش دكشي ماتفرجش فيه، ساهلة
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-131
10 - انا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:20
لو كان هناك رجال بما في الكلمة من معنى لما كان هدا الروتين اليومي والفاهم يفهم
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72
11 - maghribi horr الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:22
شكرا للمدونة فهي أم المشاكل كلها من تشريد للأطفال وتزويد الشارع بالمنحرفين والمشرملين إلى كثرة الطلاق وتغول المرأة وسجن الأزواج والتشهيربهم وبشرفهم وووو شكرا لمن وضع المدونة فحسابه أمام الله والله شديد العقاب
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14
12 - azul hassan الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:24
لم يبقى للمغرب إلا السماح بالحرية الجنسية وتطبيق العلمانية في الحياة العامة ، لتبرير كل هذا التناقض الصارخ الموجود بين القوانين والتشريعات الموضوعة والواقع الموجود
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9
13 - hind الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:24
وماذا عن العري في شوارعنا كل صباح وكل مساء. ملابس فاضحة جدا لدرجة الغثيان. انزلوا لأكادير واعملوا جولة في أهم احيائها الهدى حي السلام... انتشار الدعارة والعهر بالعلالي على الشارع العمومي دون حسيب او رقيب. اين رقابة القانون؟؟ أين هو الحياء العام؟؟؟
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10
14 - Isamine الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:26
عيب وعار على الحكومة التي تسمح لبعض الأشخاض لتشويه المرأة المغربية.

Nous assistons à des comportements inadmissibles de la part de quelques individus qui bafouent l'image de la femme marocaine. La décadence et l'éclatement de la société marocaine sont inadmissibles dans un pays qui se dit musulman. Jamais de tels comportements seraient tolérés par le Feu Roi Hassan II.
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7
15 - mansour الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:27
انما الأمم اخلاق ما بقيت فان ذهبت اخلاقهم ذهبوا. وان لم تستحيي فاصنع ما شئت هاذا تعليقي على هاذا الموضوع والسلام
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13
16 - المنطق الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:27
لا يمكن أن نلوم عدد المشاهدات لأن الإنسان تحكمه غريزته و رغبته الفطرية في آخر المطاف.
نفس الأمر نلحظه في جميع المجتمعات حيث أن المحتوى الجنسي عبر الإنترنت لديه متابعة كبيرة.
العيب و العار على النساء لي تيتعراو أمام عدسات الكاميرات و الهواتف و على عائلاتهن بالدرجة الأولى و أيضاً على الدولة التي لا تحرك ساكنا و لا تلجأ لتفعيل القانون.
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14
17 - براهيم الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:29
على الشرطة المحلية أن تتدخل في هذه الكارتة التي تتسبب في تشويه نساء المغربيات أن عندي امي وزوجتي وبناتي وهدلا يقبل '
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11
18 - مواطن من المغرب الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:30
في زمن كورونا اصاب الكساد دور الدعارة وعارضات الأجساد على قارعة الطريق. فكان ذاك الموقع متنفساً للمحترفات اللواتي يشجعن بحركاتهن بنات ونساء البيوت.
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8
19 - ان كنت ناسي افكرك الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:30
هذه القنوات لها متابعين بالملايين المملينة ان صحت العبارة,و العجيب في الامر ان نسبة مهمة من هؤلاء المتابعين,بعدما ينهون الفيديو,يضعون الديسلايكات و يكتبون التعاليق المنددة و الرافضة لذلك الاسفاف و التفاهة.فهم و صواحب القناة سواء,
الامر العجيب ايضا,ان اليوتوب يزخر بنماذج من النساء و الفتيات,يقدم محتوى علمي و اجتماعي اكثر من رائع,و لا يتابعهن الا بضعة الالاف,فاين هم اولئك الملايين الذين يشجبون قنوات الروتين اليومي وماشابهها من قنوات التخلف والغباء الفكري.
"لما تقولون مالا تفعلون,كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون" سورة المنافقون
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9
20 - الإدريسي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:30
الذين يستنكرون أغلبهم مدمنون على مشاهدة هذا النوع (يخ منو وعيني فيه).
أما الذين في قلوبهم خير فلا ينظرون إلى التفاهات...!!!
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11
21 - Akkawi الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:32
انعدام الأخلاق والوازع الديني والتقليد الأعمى والشهرة والتبجح من أجل جلب المال بأية طريقة من مسببات الروتيني اليومي .كما أن الفراغ سبب في ارتفاع نسبة مشاهدة هذه الروتينات الإباحية
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5
22 - skitiwit الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:32
تطبيق الفصل 483 من القانون الجنائي هو الحل الامثو و السريع لهته الظاهرة و تقاعس الدولة أمام تعطيل هذا الفصل في ما يخص فضائح الروتيني الجنسي يعد تواطؤا مباشرا من الدولة مع مرتزقات هته المهزلة .
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6
23 - يوميات الكعبي بوركابي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:38
يجب التطرق للمشكل من الاعلى اي قنوات الصرف الصحي التي تتعبر المثل الاعلى لهن وعدد المشاهدين بعشرات الملايين من انتج وسوق للمغنية دونيا مون بيبي ورشيد شو والمسلسلات التركية الماجنة على حساب جيب الفقير قنوت روتين اليومي يمكن القضاء عليها بالسينيال الطامة الكبرى هي دوزيم المتغولة
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4
24 - مغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:39
روتيني اليومي نتيجة حتمية لاعلامي اليومي بمعنى اخر نحن نحصد ما زرعنا من برامج تافهة يتلقاها المشاهد منذ سنوات مضت فاصبحت بعض النساء مستهترات بشرفهن همهن المال و ليس غير المال و بمباركة ازواجهن و اصبح الفساد قبلة الجمهور
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7
25 - اسماء الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:40
سؤالي لمول الدار لي مخلي عرضه فرجة لخلق الله
واش من نيتك.

باش غادي يفيدوك شي دراهم الا خليتواا من واركم سيءة جارية
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14
26 - MERYAM الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:40
الى صاحبة التعليق رقم 9 هما مقالولش لينا نتفرجو بزز ولكن كاينين اطفال و مراهقين تيتفرجو فيه وحاجة اخرى شنو هو الهدف منو لاعلام والتوعية خاصها تكون من برامج هادفة ومن طريقة الجواب لكتبتيه تيبين الاخت عندها قناة هو لخلاك دافعي عليهم وحاجة اخرى كلنا تنعرفو نصبنو ونعجنو ونسيقو منحتاجوش نتفرج في القنوات
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16
27 - Jamal الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:40
هد روتيتي الجنسي انحطاط خلقي كيف لرجال يثقبلون عرض ازواجهم للعالم لا حولة و لا قوت الا بالله هدا زنا وجب علي السلطات معاقبتهم بحق القانون
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7
28 - روتيني اليومي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:47
ساهلة الخوت الحل ديال هاد الزبل هوا السينيال
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6
29 - Bihi الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:49
اسباب الظاهرة عديدة منها الوصول إلى الكسب المادي السريع ولو على حساب القيم والأخلاق،انعدام الوازع الديني والأخلاق... اما النتائج فهي متنوعة اهمها تشويه صورة المرأة المغربية وانتاج جيل من المنحلين أخلاقيا وعديمي التربية الدين هم في ازدياد. وكذالك إنتاج جيش من الشواد والمكبوتين المسؤولون عن ظواهر الاغتصاب، نسائل الجمعيات النسائية قبل أن نسائل الدولة أين هو دوركم في التوعية ام انكم فقط تتاجرون بقضية المرأة. ونسائل المتابعين لمثل هذه القادورات خصوصا من الرجال والذين يرجع لهم الفضل الأكبر في تكريس الظاهرة. ولا ننسى مسائلة جيش الراقصين والراقصات الذين عجت بهم مواقع التواصل. ثم نأتي لدور الدولة وهي المسؤولة عن فتح المجال لمثل هؤلاء وتغييب المثقفين بقصد او بدون قصد.
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4
30 - Samuel Adams الاثنين 28 شتنبر 2020 - 15:55
C'est une forme de mendicité numérique youtube et Cie qui s'ajoute aux autres formes et méthodes des impôts et taxes sur les revenus numériques de ma la Mendicité s'imposent.cette mendicité à déjà d'énormes proportions des sujets traités par des analphabetes et incultes .mais au fond ça explique la profonde misère et le vide qui a cédé à la délinquance numérique et virtuelle.
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0
31 - الفساد الء لكتروني الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:01
راه المشكل ماشي فلتدير روتيني حيت هي مدخلا شهرية على ضهر المشاهدات المشكل فهدوك لتيدرو لا يك أو تيشجعو على الفساد و الا انحطاط الء خلا قي.
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1
32 - مرتن بري دو كيس الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:02
لما نعرف ان اغلب من ينتجن هذا الروتيني الفاحش هن زوجات وربما امهات...فاين روح الزوجية وعمق الاخلاص فيها المتبادل بين الزوجين...خيانة زوجية من نوع جديد وامام الملأ .وعيون الزوج الذي اصبح ذيوث وتنزل عليه اللعنة...فهل المال اغلى من الكرامة للرجل وكذا للمرأة..وبالخصوص المتزوجة...فمن واجب الدولة التصدي لهذا النوع من الانحلال الخلقي الذي يرمي بالخصوص الى تعليم اطفالنا اشياء يندي لها الحبين..فكيف تكون البنت في المستقبل لما ترى امها شبه عارية بحركات توحي للجنس.امام كاميرا .افلا تستحيين ايتها النساء.؟ .ولا تحعلن المال يسيطر على اخلاقكن..ومستقبل عاءلاتكن..فالعالم اصبح ينظر الينا بنظرة مغايرة نحن مسلمون...والذنب يعود لجمعيات يدافعن عن الحريات الفاسدة ...و الزنى وعدم تجريم الخيانة الزوجية. و.و.و ..فالكل اصبح عندنا مباح...ولا من يقول اللهم هذا منكر......
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3
33 - simo الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:02
وماذا تريدون من السلطة أن تفعل؟ هل نحن رعاع حتى تمارس علينا السلة السمطة والمنع؟ الظاهرة تخص الشخص أولا, هو الذي يبحث عن هذه الفيديوهات ويصنع منها نجوم ومنهم من هو مدمن عليها وتجده ينتقدها بشدة. الطبيعة الحال في مجتمع مكبوت ويعيش فراغ ومتخلف فمن الطبيعي أن تعشش في عقليته مثل هذه التفاهات. فما دامت لها متتبعون وتجني المال فلا داعي لعض الأصابع. فإذا أردت الإبداع والفن في العالم المتخلف فأكيد أن عدد المتتبعين لك سيكون بعدد الأصابع.
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2
34 - ADAM الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:05
يقول المثل الحرة لا تأكل بثديها، ولكن ما السبب الذي جعل الأحرار تأكل بأثدائها؟ هذا هو مكمن الفرس، لو أن الحرة وجدت ما يقي كرامتها من الفقر ما ذهبت إلى ذلك، ومثل آخر يقول حتى قط ما كيهرب من دار العرس.
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0
35 - بنت البلاد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:05
الغريب في الأمر أن الرجل المغربي أصبح يشارك في الروتين اليومي بحمله الكاميرا وتصوير زوجته المصون وهي بلباس شفاف وتعمل حركات ايباحية وتبين مؤخرتها للكل أمام أعين زوجها المحترم وبموافقته. ما حكم الشرع في دلك?
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4
36 - فاتي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:08
وزاد وكملها الزوج ديال واحدة من عاهرات الروتيني اليومي وهي كتصبن فسطاح بشكل فاضح وهو مقابل معاها كيتفرج وببرودة الدم اصلا هو لايمت إلى الرجولة في شيء ومعرفتش اشنو السبب للي حتى واحد متاخدش اجراءات ضدهم واش هدا كيدل على اننا مابقاش عندنا قيمة او الغيرة على أخلاقية المراة المغربية لاني كنشوف فقط المغربيات هما للي في الصدارة ديال هاد الفيديوهات
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4
37 - Mohamedi الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:12
السلام
عندي قناة لتعليم التداول في العملات و لعمل فيديو واحد ابحث لمدة اسبوع عن الموضوع والمحتوى ، واصل الى 300 مشاهدة على الاكثر، وارى في المقابل فيديو لفتاة نرى لباسها الداخلي عبر ملابسها تنضف الاواني يصل الى مليون مشاهدة ، هدا يدل على مستوى الشعب ، كيف تريد من هؤلاء ان نغير البلاد و نزيدو القدام الله اخليكم ديما متبعين اليوميات
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38 - طال الصبر الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:12
يبدو ان المنظومة القضاءية المغربية مصابة بالشلل ولا تقوم بدورها من اجل الحد من هذه الظواهر الدخيلة على المجتمع المغربي المحافظ.اين دور المجالس العلمية في تأطير الناس على الحفاظ الأسروي.واين دور الإعلام في توعية الناس.اصبحنا أضحوكة في العالم بفعل نشر مثل هذه الاوساخ.
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1
39 - زموري الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:13
متفق مع صاحب التعليق رقم 1 , هذه الروتينات اليومية لا يشاهدها الا المرضى شافاهم الله !!!
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2
40 - hamidou الاثنين 28 شتنبر 2020 - 16:14
لو كانت منتوجات روتيني اليومي لا تجد اقبال كون شحال هادي دارو فاييت.
نعيب زمننا والعيب فينا ليس لزمننا عيب سوانا
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