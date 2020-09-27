برنامج شبابي يناقش إشكالات مخلفات "كوفيد-19"

هسبريس من الرباط

يستعد فريق تنمية المهارات القيادية لإطلاق النسخة الثامنة من البرنامج التدريبي "هيا نحلم" (Let’s Dream)، الذي يهدف إلى فتح باب التواصل مع الشباب من جهة درعة تافيلالت للنقاش والتفاعل حول الإشكاليات التي ستخلفها أزمة "كوفيد-19"، ومحاولة البحث عن حلول ابتكارية من خلال الاشتغال طيلة أيام البرنامج على أفكار مشاريع تعالج هذه الإشكاليات.

وأشارت جمعية فريق تنمية المهارات القيادية إلى أن البرنامج سيكون مناسبة أيضا لتقوية قدرات الشباب المشاركين في المهارات الحياتية والمقاولاتية عبر سلسلة من الورشات التكوينية المقدمة "أونلاين" من طرف متحدثين بارزين وخبراء في مجالاتهم، مضيفة أن برنامج "Let’s Dream" وصل إلى نسخته الثامنة بعد سلسلة من الدورات التي بدأت منذ سنة 2016 بزيارات على شكل قافلة إلى مدن ورزازات ومراكش والرباط وأولاد تايمة، ليستقر منذ النسخة السادسة بمدينة ورزازات من أجل الاشتغال على أفكار مشاريع جمعوية صغرى تطبق على أرض الواقع بعد التخرج من البرنامج، حيث استطاع في جميع نسخه السبع استقطاب 136 مشاركة ومشاركا يمثلون مدن زيارة البرنامج الأربع.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن "هذه النسخة من البرنامج ستكون على شكل ورش مفتوح لـ30 شابة وشابا يمثلون أقاليم جهة درعة تافيلالت، ينتقيهم فريق العمل عبر استمارة المشاركة التي ستكون مفتوحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-25 سنة"، موردة أن البرنامج سيكون "أونلاين" لمدة 6 أيام بداية من 26 إلى 31 أكتوبر القادم.

وورد ضمن البيان ذاته أن "هذا البرنامج يأتي كاستمرارية لبرامج جمعية فريق تنمية المهارات القيادية الذي أبان طيلة مدة الحجر الصحي على مسؤولية العمل على استثمارية برامجه بتأثير مستدام رغم الظروف التي تعرفها بلادنا، كما يأتي أيضا لمحاولة تحسيس الشباب بأهمية المبادرة الفردية من أجل تحقيق التنمية الجماعية والنهوض بالجهة بعد انقضاء الجائحة، ومحاولة استثمار طاقة الشباب وأفكارهم في البحث عن حلول للإشكاليات التي ستعرفها الجهة في جميع المجالات بعد أزمة كوفيد-19".