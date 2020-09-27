24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

27/09/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5007:1613:2316:4319:2220:36
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. هوفمان: العربيّة ضحيّة "التدخل المخابراتي" في البحوث الاستشراقية (5.00)

  2. الفنّان الجزائري إدير .. إبداع مغسول بنكهة الأرض وصوت الهدير (5.00)

  3. ترهانين: أنغام الموسيقى رسالة سلام .. والطوارق "ملوك الصحراء" (5.00)

  4. مدارس خاصة تعتمد "التعليم داخل المنزل" لإنقاذ مداخيلها المالية (2.33)

  5. أمينتو حيدر .. عرّابة "مافيا" الانفصال في الصّحراء تعودُ إلى الواجهة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | برنامج شبابي يناقش إشكالات مخلفات "كوفيد-19"

برنامج شبابي يناقش إشكالات مخلفات "كوفيد-19"

برنامج شبابي يناقش إشكالات مخلفات "كوفيد-19"
هسبريس من الرباط
الأحد 27 شتنبر 2020 - 16:45

يستعد فريق تنمية المهارات القيادية لإطلاق النسخة الثامنة من البرنامج التدريبي "هيا نحلم" (Let’s Dream)، الذي يهدف إلى فتح باب التواصل مع الشباب من جهة درعة تافيلالت للنقاش والتفاعل حول الإشكاليات التي ستخلفها أزمة "كوفيد-19"، ومحاولة البحث عن حلول ابتكارية من خلال الاشتغال طيلة أيام البرنامج على أفكار مشاريع تعالج هذه الإشكاليات.

وأشارت جمعية فريق تنمية المهارات القيادية إلى أن البرنامج سيكون مناسبة أيضا لتقوية قدرات الشباب المشاركين في المهارات الحياتية والمقاولاتية عبر سلسلة من الورشات التكوينية المقدمة "أونلاين" من طرف متحدثين بارزين وخبراء في مجالاتهم، مضيفة أن برنامج "Let’s Dream" وصل إلى نسخته الثامنة بعد سلسلة من الدورات التي بدأت منذ سنة 2016 بزيارات على شكل قافلة إلى مدن ورزازات ومراكش والرباط وأولاد تايمة، ليستقر منذ النسخة السادسة بمدينة ورزازات من أجل الاشتغال على أفكار مشاريع جمعوية صغرى تطبق على أرض الواقع بعد التخرج من البرنامج، حيث استطاع في جميع نسخه السبع استقطاب 136 مشاركة ومشاركا يمثلون مدن زيارة البرنامج الأربع.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أن "هذه النسخة من البرنامج ستكون على شكل ورش مفتوح لـ30 شابة وشابا يمثلون أقاليم جهة درعة تافيلالت، ينتقيهم فريق العمل عبر استمارة المشاركة التي ستكون مفتوحة للشباب الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18-25 سنة"، موردة أن البرنامج سيكون "أونلاين" لمدة 6 أيام بداية من 26 إلى 31 أكتوبر القادم.

وورد ضمن البيان ذاته أن "هذا البرنامج يأتي كاستمرارية لبرامج جمعية فريق تنمية المهارات القيادية الذي أبان طيلة مدة الحجر الصحي على مسؤولية العمل على استثمارية برامجه بتأثير مستدام رغم الظروف التي تعرفها بلادنا، كما يأتي أيضا لمحاولة تحسيس الشباب بأهمية المبادرة الفردية من أجل تحقيق التنمية الجماعية والنهوض بالجهة بعد انقضاء الجائحة، ومحاولة استثمار طاقة الشباب وأفكارهم في البحث عن حلول للإشكاليات التي ستعرفها الجهة في جميع المجالات بعد أزمة كوفيد-19".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.