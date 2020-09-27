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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2444 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 117685 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2435665 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2069 حالة.
وتم التأكد من 1441 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 95591
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (30)
ارقام غريبة والله
لا حول ولا قوة الا بالله
(le lupus ) يتم إنتاج أجسامًا مضادة ذاتية تهاجم خلايا المريض نفسه.( و هناك عوامل مختلفة قد تكون السبب، مثل نظامنا الغذائي ، والالتهابات التي نتعرض لها ، والبيئة التي نعيش فيها ، وأنماط الحياة مثل التدخين الخ... ) . ستساعد هذه النتائج المهمة في فحص الأشخاص المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بـ كوفيد 19بإختبار دم بسيط ، والبحث عن الأجسام المضادة الذاتية للعناية بهم أكثر.
نسأل الله أن يحفظنا ويرفع عنا هذا الوباء
من اين اتت كورونا لقد كان جميع المغاربة بالدخل لمدة فاقت كل العالم ونرى الارتفاع اكثر في كل مرة
ان في الامر شيء لا يريح بال المواطن
اتمنى ان اكون خاطئا
اعملوا على توعية المواطن و حاربوا العشواىية التي تغلب على معظم اهالي الدار ابيضاء و ازقتها و اسواقها و تجارها و محاكمها وووو...
الحل هو التدخل السريع والقمعي في حق هؤلاء .
أما المتفهمين فهم يحترمون ويلتزمون للمطلوب منهم.إذنلا بد من تدخل السلطات حتى تردع المتجاهلين فهذا هو الحل الوحيد غير ذلك فالأرقام تبقى في تزايد طالما وجود المتجاهلين وهم حقا جاهلين.
نسأل الله العفو والعافية في الدين الدنيا والآخرة.