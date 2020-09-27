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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2444 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2444 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2444 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2444 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 117685 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2435665 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 28 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2069 حالة.

وتم التأكد من 1441 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 95591

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - Hamza الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:07
هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واكثرو من الصدقات واستغفرو الله يرحمكم
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151
2 - karim الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:09
هل امتلأت المستشفيات ام ليس بعد.
ارقام غريبة والله
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33
3 - Ahmed ben lebsir الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:10
مفتاح كرونا الان عند المجتمع كلما نضج المجتمع ووصل الى تقدم وتحضر سوف يتغلب عليه للاسف هناك الكثير من الناس لاتزال لم تصدق كرونا ادا كيف تريد لدولة ان تقضي على كرونا مادام نملك هده العقليات السلبية لان الدولة لايمكن ان ترجع للحجر لان الاقتصاد والدولة ستنهار ادا على المجتمع ان يحافض على نفسه المفتاح في ايادي المواطنين كما كنا في الاول عندما تحملت الدولة المفتاح
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20
4 - مواطن من المغرب الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:12
انا لله وانا اليه راجعون اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين يارب العالمين الحدر تم الحدر تم الحدر أرقام قياسية جديدة أين الخلل؟ ؟؟؟؟
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24
5 - oujdii الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:12
ما هو ثمن التعايش مع الفيروس ؟
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9
6 - said الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:12
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير المغاربة هذ شي خطير المرض انتشر بكثرة التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط واحترام المسافة المسموح بها بيننا
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14
7 - Logique الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:12
بان ليا غادين ل 3000 حالة فنهار، الله يحفضنا
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6
8 - said الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:12
اللهم ألطف بعبادك وارحمهم واشفيهم انك على كل شيء قدير المغاربة هذ شي خطير المرض انتشر بكثرة التزموا بقواعد النظافة وعدم الاختلاط واحترام المسافة المسموح بها بيننا
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11
9 - no comment الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:12
ما هو البروتوكول المعتمد في حالة إصابة احد الاشخاص بالفيروس و شكرا
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9
10 - Sabrina الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:13
علينا بالصبر حتا تمر الانتخابات الأمريكية.و لنطلب من الله فوز اثرامب حتا تزاح الغمة .
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-47
11 - لحسن الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:13
هد الارقام عدنا ننتظرها مثل نتائج الانتخابات
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14
12 - يوسف الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:13
ما زال البعض يقول أن العيد هو السبب. لعل العيد أيضا سبب البطالة وانهيار الإقتصاد و الهجرة غير الشرعية...

لا حول ولا قوة الا بالله
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21
13 - Bruxelles الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:15
نحمد العلى هذه الأرقام لم تأتي في بداية الوباء (مارس أبريل) لقدر الله كنا سنحطم الرقم القياسي العالمي ربي يحفظ الجميع
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2
14 - hamza الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:15
فيروس نتشر أو غادي نشوفو وفياة بزاف الله يحفظ جميع
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3
15 - Prof. de microbiologie الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:15
قد أصاب كوفيد 19 شباب أصحاء في العشرينات من العمر ، والعديد من الرجال أكثر من النساء والغريب يترك الآخرين دون أن يصابوا بأذى. أثارهذا اهتمام العلماء و سرعان ما افترضوا أن عوامل وراثية معينة ربما كانت وراء هذا.و أكتشف مشروع دولي يسمى الجهد الجيني البشري كوفيد الذي شارك فيه فريق من الباحثين من مستشفى إيراسم (ULB) ببروكسيل أن العوامل البيولوجية والجينية هي المسؤولة بحيث بعض الأشخاص بوجود هذا الفيروس يطوروا ما يسمى بالأجسام المضادة الذاتية . الأجسام المضادة هي عبارة عن بروتينات يتم إنتاجها بشكل طبيعي لمحاربة الجراثيم التي تدخل أجسامنا ، ولكن في بعض الحالات ، مثل مرض
(le lupus ) يتم إنتاج أجسامًا مضادة ذاتية تهاجم خلايا المريض نفسه.( و هناك عوامل مختلفة قد تكون السبب، مثل نظامنا الغذائي ، والالتهابات التي نتعرض لها ، والبيئة التي نعيش فيها ، وأنماط الحياة مثل التدخين الخ... ) . ستساعد هذه النتائج المهمة في فحص الأشخاص المعرضين بشكل أكبر لخطر الإصابة بـ كوفيد 19بإختبار دم بسيط ، والبحث عن الأجسام المضادة الذاتية للعناية بهم أكثر.
نسأل الله أن يحفظنا ويرفع عنا هذا الوباء
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10
16 - عبدالله المغربي الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:15
مع دخول فصل الخريف ستزداد الحالات والحكومة فدار غفلون
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3
17 - خديجة الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:15
اللهم اصرف عنا هذا الوباء بلطفك يالطيف وارحم موتانا وشاف مرضانا واحفظنا بما حفظت به الذكر الحكيم
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8
18 - عابر الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:17
اصبحنا لا نتراجع عن اربعة ارقام ترى هل ارقام صحيحة ام لا ؟ إن كانت صحيحة فإخواننا لا خير فيهم ولا تنفع معهم الاشارة وإن كانت فقط لتخويف العباد فحسبنا الله ونعم الوكيل
من اين اتت كورونا لقد كان جميع المغاربة بالدخل لمدة فاقت كل العالم ونرى الارتفاع اكثر في كل مرة
ان في الامر شيء لا يريح بال المواطن
اتمنى ان اكون خاطئا
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-1
19 - M.M الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:20
الأمر أصبح فوق طاقتنا اللهم ارفع عنا هذا الوباء يا رحمان يا رحيم.
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5
20 - mourad113 الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:22
هذا مجرد يوم الاحد والمغرب يسجل 2444 حالة جديدة رقم مخيف وحتى الوفيات في يوم مفزع يعني غدا ستكون الأرقام جد مرتفعة الله يحفظ وصافي ستفوق ثلاثة آلاف
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4
21 - Chita rami الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:26
الحمد لله الإصاباة في تراجع نسبيا و هادا بفظل تضافر جهود الدولة ولكن الشعب خاصو يتعاون مع الحكومة راه. الأغلبية ما يسمعوش إرشادات الحكومة ربي يهديهم
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-1
22 - عثمان تناتي البيضاء الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:28
ليوم الاحد وإصابات بزاف الحال هو الحال ماشاء الله عندي اقتراح لوزارة الصحة كان احسن تعطى تفاصيل عدد الاصابات كل يوم على الساعة الثانية عشر ظهرا بدلا من السادسة مساء واضن سنتخطى الفيروس وشكرا هسبريس
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-3
23 - lahnine ahmed الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:28
سلام اللهم اشف مرضانا و ارحم موتانا النتائج ماهي الا عيد الأضحى البحر السفر ليلة الهروب المعروفة هاهي النتائج باينة أو واضحة
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3
24 - Observateur الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:31
العالم سيواجه وباء فيروس كورونا المستجد لعدة عقود وسيطغى على نظامه الصحي إذا لم يتغير أي شيء
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5
25 - ملاحظ الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:34
ما فائدة اغلاق الدار البيضاء ل 4 اسابيع ؟؟ لا شيء
اعملوا على توعية المواطن و حاربوا العشواىية التي تغلب على معظم اهالي الدار ابيضاء و ازقتها و اسواقها و تجارها و محاكمها وووو...
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8
26 - Elbouhali الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:38
ساركوزي في احد الندوات من اجل الانتخابات الفرنسية قال بالحرف علينا ان ننقص البشرية من الارض ارجعوا الى الندوة الصحفية التي كانت محتدمة بين المرشحين من الحزب من اجل الجمهورية ساركوزي فرانسوا فيون والان جوبي
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0
27 - Hamid bennani الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:38
Je pense que nous devons vivre avec ce virus normalement
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0
28 - مغربي مخضرم الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:43
لا تنتظروا من بعض المغاربة المستحيل. نعم المغرب قسمان منهم من يتفهم ومنهم من يتجاهل. إذن فالمشكل في الذين يتجاهلون لأنهم طبعا جاهلين.
الحل هو التدخل السريع والقمعي في حق هؤلاء .
أما المتفهمين فهم يحترمون ويلتزمون للمطلوب منهم.إذنلا بد من تدخل السلطات حتى تردع المتجاهلين فهذا هو الحل الوحيد غير ذلك فالأرقام تبقى في تزايد طالما وجود المتجاهلين وهم حقا جاهلين.
نسأل الله العفو والعافية في الدين الدنيا والآخرة.
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0
29 - مصطفى الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:48
انت تريد وانا اريد والله سبحانه يفعل ما يريد.الغيب عنده والأمر بيده .اللهم ارحم ضعفنا .واشفي مرضانا وارحم موتانا .انت على كل شيء قدير..
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30 - فضولي الأحد 27 شتنبر 2020 - 18:52
ذكرونا من فضلكم بعدد الولادات في اليوم . وسأتي من بخاتمة القول اذا كنتم تخافون على المواطن المغربي اذهبوا الى المستشفيات ولاحظوا الاهمال الذي تتعرض له انساء الحوامل . لكن الساعة آتية لاريب فيها وعلاماتها بدأت تظهر جليا.
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