عدد حالات فيروس كورونا النشطة بالمغرب يتخطى عتبة 20 ألفاً

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس "كورونا" النشطة إلى 20025؛ ضمنها 369 حالة في وضع خطير أو حرج، منها 38 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وتتوزع الإصابات الجديدة المسجلة في آخر 24 ساعة الماضية، وعددها 2444، على جهة الدار البيضاء سطات بـ 969 حالة، منها 659 بالبيضاء، و100 ببرشيد، و58 بالمحمدية، و42 بالنواصر، و40 بالجديدة، و28 بمديونة، و28 بسطات، و3 ببن سليمان، وحالة بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة حلت في المرتبة الثانية بـ 348 حالة جديدة، منها 73 بسلا، و66 بالصخيرات تمارة، و54 بالقنيطرة، و50 بالرباط، و40 بسيدي سليمان، و34 بسيدي قاسم، و31 بالخميسات. ثم جهة سوس ماسة بـ 333 حالة، منها 222 بأكادير إداوتنان، و60 بإنزكان آيت ملول، و40 بتارودانت، و7 بطاطا، وحالتان في كل من تزنيت واشتوكة آيت بها.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت 226 حالة، منها 74 بخنيفرة، و62 بخريبكة، و47 ببني ملال، و29 بالفقيه بنصالح، و14 بأزيلال، فيما سجلت 187 حالة في جهة مراكش آسفي، منها 98 بمراكش، و32 بالرحامنة، و21 بقلعة سراغنة، و10 بالصويرة، و8 باليوسفية، و7 بالحوز، و6 بشيشاوة، و5 بأسفي.

جهة درعة تافيلالت أحصت 143 حالة، منها 70 بميدلت، و49 بالرشيدية، و21 بتنغير، و3 بزاكورة. كما سجلت 84 في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 36 بطنجة أصيلة، و26 بتطوان، و9 بالعرائش، و7 بالمضيق الفنيدق، و4 بوزان، وحالتان بالحسيمة.

جهة فاس مكناس نالت 66 حالة، منها 20 بتازة، و15 بفاس، و13 في كل من تاونات ومكناس، و3 بصفرو، وحالتان بإفران. وسجلت 38 حالة في العيون الساقية الحمراء، منها 35 بالعيون، و3 بالسمارة، فيما سجلت 34 بالشرق، منها 30 بوجدة أنجاد، وحالتان بفجيج، وحالة في كل من بركان وجرادة، بينما رصدت 9 حالات في كلميم واد نون، منها 5 بكلميم، و3 بسيدي إفني، وحالة بطانطان، و7 حالات في وادي الذهب.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 28 وفاة، فقد سجلت 5 وفيات في كل من البيضاء ومراكش، و3 وفيات بسلا، وحالتا وفاة في كل من الرباط ووجدة أنجاد، وحالة في كل من سطات وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وبني ملال والفقيه بنصالح واليوسفية وميدلت وتنغير وورزازات ومكناس وجرادة.