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كُتّاب وآراء
متعاقدون يشتكون افتتاح الموسم الدراسي باقتطاعات أجرية "قاسية"
تستمر معركة الاقتطاعات المالية في حشد مزيد من الصدام بين وزارة التربية الوطنية وأساتذة التعاقد، بعد أن استمرت في افتتاح الموسم الدراسي الجديد بعديد المديريات بأقاليم متفرقة، لترتفع بذلك هوة الصدام من "الإدماج" إلى "المساس بالأجور".
وجرى الاقتطاع بالنسبة لعديد المناطق تتقدمها تنغير وميدلت وزاكورة، وبلغ قدره المالي 1200 درهم، من أجرة شهر شتنبر الجاري؛ وذلك بعد سلسلة الإضرابات التي خاضتها الأطر التربوية طيلة الموسم الدراسي قبل الماضي.
والاقتطاع بسبب الإضراب إجراء أقرته حكومة عبد الإله بنكيران بمرسوم منظم للأمر، وجاء لثني الموظفين والنقابات عن اللجوء إلى خيار الإضراب، خصوصا أنه كان سلاحا تسطره النقابات في العديد من القطاعات، كما شلَّ الإضراب المرافق العمومية غير ما مرة.
وفي السياق ذاته، يمضي الأساتذة المتعاقدون نحو إفراغِ الأقسامِ الدّراسية مرّة أخرى، بعد مضيّ أسبوعين على بدء الموسم الدّراسي؛ فقد أعلنت التنسيقية الوطنية خوضها لإضراب وطني عن العمل يومي 6 و7 من شهر أكتوبر المقبل، مع أشكال احتجاجية موازية.
ويقول حفيظ مرباح، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إن الاقتطاعات تراوحت بين 800 و1200 درهم، مسجلا أن الاضراب المقبل لن يخرج عن المعركة الكبرى؛ وهي الإدماج، ثم إرجاع المبالغ المقتطعة.
ووصف مرباح، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، الاقتطاعات بالسرقة الموصوفة، مطالبا بتسوية الوضعية الإدارية والمالية للأساتذة، مشيرا إلى أن فكرة اللجوء إلى المحكمة الإدارية لاسترداد الأموال راودت الجميع؛ لكنها سقطت بمرور الأيام.
وأضاف المتحدث أن الأساتذة يواجهون مشاكل عديدة إسوة بالاقتطاعات ويتقدمها التشتت الأسري، مطالبا الوزارة الوصية بفتح قنوات الحوار عوض قطع جميع جسور التواصل مع التنسيقية، وزاد: "منحنا المسؤولين كل الوقت اللازم لتصحيح الأمور".
وأكمل مرباح تصريحه قائلا: "اشتغلنا طوال الفترة الماضية دون إضرابات ولا احتجاجات، مراعاة لمصلحة التلاميذ والوطن"، مؤكدا أن قرارات الوزارة لا تعكس مراعاتها للتضحيات، متسائلا حول فحوى استقبال الأطر للموسم الجديد بالاقتطاع.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (13)
واش بصاح؟بصاح اشتغلو بلا اضراب في ايام كورونا!
لما لا تراعا مصلحة التلميذ قرابة سنة؟الله انعل لي ما احشم! اعارض كل قرارات الدولة الا قرار اقتطاع الاجور اتناء الاضراب ،قرار صاءب و هو القرار الذي سيحبط الاضرابات بدون سبب مقنع! تعاقدتم بمحض ارادتكم ،فمن لا يعجبه العقد فلا يلزم على نفسه شيء ، الاضراب=الاقتطاع ،و ينكب في مصلحة الدولة ،اضراب ليوم ا 70000 متعاقد يوفر 70000 • 200 درهم في اليوم!فمن سيتعب؟الذي يخسر اجرته ام الذي يربح كل يوم 70000*200=14000000 درهم يا ترى؟
ثقتي بالحكومة و الاحزاب و الديموقراطية ضاعت
اطالب ان تكون الدولة فعالة في سياساتها و سريعة في تطبيقها بما يخدم المواطن و الاسلام
الصرامة والصرامة ثم الصرامة معهم فاما العمل حسب شروط الدولة وأما الاستقالة وإنهاء هذا العمل الشيطاني الذي يدمر المستقبل الدراسي لملايين التلاميذ.
لا حوار ولا تنازل ولا تساهل ولا تعاطف ولا تلبية لمطالبهم لأنه لو تم تلبية جميع مطالبهم سيعودون أشهر بعد ذلك بمطالب جديدة لأنهم صبيانيين انتهازيين و انانييين.
تكريم الأطر الطبية والشبه الطبية والادارية وتحسين ظروفهم العملية والمادية فرض عين. باعتبار الصحة راس المال الحقيقي للأفراد والجماعات.
التوظيف هنا في إطار التعاقد ثم التعاقد أيضا فرض عين في هذا القطاع الحساس إذا كنا نرغب فعلا في تقديم خدمات صحية ذات جودة عالية وفي الاستغلال الأمثل للمعدات الطبية ، لأنه يلاحظ اليوم لدى المهنيين في القطاع أما التهافت بموازاة عملهم العادي العمل بالمصحات والمختبرات بالقطاع الخاص أو التهافت على العمل بالأقسام الإدارية للاستفادة أكبر من الامتيازات التي تخولها ونظرة الى واقع بعض المسؤولين بها يفسر ذلك .شركات صفقات وهلم جرا.
مع الجيل الجديد من الموظفين ورغباتهم الجامعة في الثراء السريع والانانيته المفرطة وعلى غرار الجيل الماضي بدون تعاقد لن تكون هناك مردودية ولا خدمة لمصالح المواطنين ولا تعليم .
كاين لي قاري عليكم ويخدم ب 2 فرنك يفيق مع الفجر ويرجع لدار حتى العشاء لا عطل الأعياد لا بريمات كونجي خاص لي يخدم فبلاصتوا وميتخلصش فحتى ريال حتى مرتوا ولات بحال ختوا فدار غير كيسلم عليها وينعس....نعلوا الشيطان راه كرهنا واش نخرجوا حتى حنا ولا حنا غير زايدين فهاد البلاد ياك فرنسا كي عامل النظافة كي الاستاذ..دخلو تقروا التلاميذ ولا طلبوا الاستقالة كاين لي قري غير بالسميك...
من جهة ثانية اذااردتم الاضراب عن العمل و كانت قضيتكم عادلة يجب ان تؤمنوا ان الاضراب نضال والنضال تضحية.واذا اقتطعت الدولة لكم من الاجورفاحتسبوه نضالا من أجل القضية.كما يجب ان تعلموا ان الاجر مقابل العمل. أما غير هذا فمطالبكم خبزية لا أكثر.ومصالح شخصية ليس إلا.