الحكومة تحدث لجنة السرطان وترصد 780 مليارا لمتابعة المرضى

هسبريس من الرباط

قررت الحكومة المغربية إحداث لجنة وطنية للسرطان ومخطط وطني للوقاية وعلاج السرطان 2020-2021، فضلا عن تخصيص 780 مليار سنتيم لمرضى السرطان طيلة 10 سنوات المقبلة، بمعدل 7.8 مليارات سنتيم سنويا.

عمر الشرقاوي، وكيل عريضة إحداث صندوق السرطان، أورد أن إحداث اللجنة الحكومية يأتي تعويضا عن رفض إحداث الصندوق، مثمنا قبول العريضة شكليا وقانونيا، بعد أن رفضت سابقاتها لهذا السبب.

وأضاف الشرقاوي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الحكومة قررت تعميم تلقيح على الفتيات في سن 11 سنة ضد سرطان عنق الرحم، وذلك بميزانية قدرها 15 مليون درهم.

وأفاد الأستاذ الجامعي ذاته بأن المعهد الوطني للإيكولوجيا بدوره تحول إلى مؤسسة عمومية، بعد مصادقة البرلمان على ذلك، موردا أن الحكومة منكبة كذلك على إعداد مخطط رسمي للمعالجة من السرطان، فضلا عن مخطط تعميم التغطية الصحية.

وكات اللجنة سلمت إلى رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، بداية غشت الماضي، تقريرها الخاص بعريضة الحياة الداعية إلى إحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، متضمنا رأيها واقتراحاتها بخصوص هذه العريضة.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن العثماني عبر خلال استقباله لأعضاء هذه اللجنة، برئاسة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، عن شكره وتقديره الكبيرين لأصحاب العريضة ووكيلها، ولكافة الذين دعموها بتوقيعاتهم.