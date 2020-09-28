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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1422 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 119107 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2456550 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2113 حالة.
وتم التأكد من 1877 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 97468.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (44)
Demain plus de 2500
44 morts!!!!
Attention à la chloroquine
عطيو أمل للجهات الأخرى باش تلتزم وتشوف الضو في نهاية النفق
اللهم الطف بعبادك وانزل من عندك رحمة تزيل هذا الوباء انك على كل شيء قدير ،
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وانشر رحمتك التي وسعت كل شيء ولا تردنا خائبين.
أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء.
لا ملجأ منك إلا إليك.
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا.
les chiffres des nouveaux cas positifs n'ont aucune importance car ca reste hypothtique.
le plus important ce sont le nombre de deces et les gens en soins intensifs, Avec 44 deces et 415 cas critiques c vraiment grave ''
حتى صرف العملة فيه شك. إدهبي عند أقرب بنكة أو أي صراف.