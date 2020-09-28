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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1422 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 17:55

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1422 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 119107 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2456550 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2113 حالة.

وتم التأكد من 1877 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 97468.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - حقيقة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:05
ديما سبحان الله نهار الاثنين كتكون الحالات ناقصة الله يرفع هدا البلاء
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33
2 - يونسيف الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:06
لا تدابير احترازية ولا حجر صحي لا تباعد كورونا تزحف ولا احد يبالي ..مرضى كوفيد يجلسون في القاهي ويذهبون الاسواق والله شاهد على ما اقول اما مراكز التحاليل اصبحت تجارة مربحة فعندنا في الشركة التي اعمل بها عاملين قاموا بالتحاليل اكثر من خمس مرات ففي كل مرة يكونون مخالطين..هناك عشواءية فهناك اشخاص لهم اعراض ويرركبون الطاكسي للذهاب لاجراء التحاليل فكم من شخص ستنقل له العدوى
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22
3 - الاثنين الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:07
بداية الأسبوع ديما النتائج هابط مقارنة مع باقي الايام ما عرفتش علاش
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31
4 - Hicham الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:08
On a l'habitude maintenant. chaque lundi les chiffres descendent. Normal après le week-end.
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21
5 - said الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:09
كل بداية الأسبوع تكون الحصيلة خفيفة وما هو السبب وفي نهاية الأسبوع تكون الحصيلة مرتفعة اللهم ارحمنا وارفع عنا هذا البلاء
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25
6 - Docteur الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:10
Comme d’habitude pas beaucoup d analyses le dimanche
Demain plus de 2500
44 morts!!!!
Attention à la chloroquine
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20
7 - جمال الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:11
البروفيسور مصطفى الناجي، مدير مختبر الأوبئة بجامعة الحسن الثاني بالبيضاء، يذهب في القول بأنه "يجب التعامل مع الأرقام المسجلة بحذر، من خلال وضعها في السياق العام، ما يستلزم أهمية تفادي الهلع والخوف، لأن الأمر يتعلق بأرقام عادية ينبغي مقارنتها مع الحصيلة العالمية". واضح
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9
8 - أيوب الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:11
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
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12
9 - عماد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:12
أتسائل دوما لماذا حصيلة الإتنين تكون دائما قليلة مقارنة مع باقي الأيام، هل لانها تعبر عن نتائج إختبارات يوم الأحد؟ لكن عدد التحاليل لا يعرف نقصا كبيرا. المرجو الإجابة من طرف مختص
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16
10 - محمد الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:13
كل يوم اثنين العدد ينقص لان التحاليل تنخفض يوم الاحد
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18
11 - Logique الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:13
الحمد لله ، نتمنى إستمرار إنخفاض عدد الحالات وإرتفاع نسبة الشفاء
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4
12 - شخص مر من هنا الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:13
الله يرحم الوالدين الا كنتوا غادي اتفرحونا اليوم واتنكدوها اعلينا غدا غير ابلا ما تبقاو اتلعبوا لينا اعلى الأعصاب راه قربنا نحماقوا.
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23
13 - Ahmed الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:15
وجازيو مكناس وفاس واعفو عليهم من المنطقة 2
عطيو أمل للجهات الأخرى باش تلتزم وتشوف الضو في نهاية النفق
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3
14 - طنجاوي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:17
تراجع واظح بجهة الشمال الحمد الله نتمنى ان يعم هذا التراجع في الاصابات في جميع جهات المملكة اللهم عجل بالشفاء لجميع مرضانا اللهم امين
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15
15 - فهيمة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:18
بورصة كورونا الدرهم تنقص أمام أورو وترتفع أمام دولار لي فاهم يفهم ويفهمنا معه
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4
16 - starnaitsi الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:20
تسجيل 44 وفاة الله اكبر هادي ولات حرب بيولوجية
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8
17 - meknassiya الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:21
لله يحفظ هذا الوباء طول معانا و مع التغير المناخي الان و احيانا يكون الانسان حامل للفيروس وهو غير عارف بالامرغير الله يدير الخير..الوفيات الله يتغمدهم برحمته الواسعة ويصبر الاهل ديالهم..اللهم الطف بنا نحن عبادك الضعفاءوقفنا بباك نرجو رحمتك و غفرانك يا جواد يا كريم
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3
18 - YasYassino الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:21
ديما نهار الاثنين ناقص، علاش كاتخربقو فسيرورة التحاليل فالويكاند و كاتعطيوها للراحة ؟
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9
19 - Mohammed الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:23
واش غادي نبقاو نسجلوا اقل الاصابات يوم الاثنين؟ مادام دلك فليس للارقام اي دلالة على مستوى الاصابات في باقي الايام الاخرى
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8
20 - Motabi3a الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:24
طبيعي العدد قليل بعض المختبرات الاحد عطلة لا تعمل نتمنى ان نرى ارقام اقل في الايام الاخرى والله العظيم توحشنا ارقام نارس وابريل وحتى ماي ويونيو ههههه
اللهم الطف بعبادك وانزل من عندك رحمة تزيل هذا الوباء انك على كل شيء قدير ،
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9
21 - abdelilah الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:25
لاتندهشوا لتقلص الارقام فقط استراحة الاحد والمختبرات اغلبها في عطلة اسبوعية غدا تسمعون اكتر من 2500
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5
22 - زهير الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:26
شويية ديال التحسن مقارنة بالأيام الأخيرة رغم تسجيل 44 وفاة رحمهم الله. من الصعب التنبؤ بما يحدث في الأيام القادمة
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-1
23 - ملاحظة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:26
لاحظت أن عدد الاصابات ليوم الاثنين يكون دائما منخفضا مقارنة مع باقي أيام الأسبوع.
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6
24 - يونس بياض الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:26
دائما يوم الاثنين كتكون عدد الحالات ناقص شوية معرفتش واش ككون عدد تحاليل ناقص ول شحاجة أخرة معرفتتش لموهيم الله إشاف الجميع وإرحم موتى المسلمين إن شاء الله
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7
25 - طيبي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:27
على الشعب أن يستوعب قسواة هذا المرض ويعرف بأن الوقاية هي انجع وسيلة للتخفيف أو القضاء على هذا الوباء ولا داعي للاستهانة بالأمر لأن هذا واقع على الأرض وليس شيء قادم يجب محاربته بذكاء،،
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3
26 - بنادم الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:28
دائما ألاحظ بداية كل اسبوع تكون الحصيلة أدنى من الايام التي تليها !!!!!!
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4
27 - عبداله الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:31
لاتتراخو يا اخوتي انه يوم الاتنين.الوفيات لايؤتر فيها الاتنين!!!!
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1
28 - بشرى الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:32
نسأل الله جل في علاه أن يكشف الضر عنا و عن العالمين و أن يعيذنا من شر الأسقام نعم المولى و نعم الوكيل
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5
29 - عثمان تناتي الببضاء الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:33
كما العادة كل يوم اثنين الإصابات منخفضة وانما هي إصابات مسجلة يوم الاحد وإصابات الاثنين حتى الغد الثلاثاء تقرير يومي في تمانية وأربعين ساعة الله الطف بنا انت القادر على إنهاء هدا الوباء في رمشة عين والسلام
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30 - Jamal الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:33
C est juste parce que ce sont les analyse de dimanche....
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31 - مغربي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:34
بإذن الله وبعزيمة الرجال سنخرج كورونا من المغرب إلى غير رجعة.
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0
32 - عبدو الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:36
متفرحوش راغير الويكاند مكينش ليدير لي تست ،واش ناس متريحش ترتاح تال غدوة ان شاءالله وتسمع 3000
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4
33 - عبدالله الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:37
انخفاض في عدد الإصابات و ارتفاع في عدد الوفيات. هذا يدل على فشل المنظومة الصحية و كثرة الحالات الحرجة بفعل تأخر نتائج الفحوصات.
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34 - ن.ن الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:41
كتير من المغاربة يتوفون اكتر من بعض الدول العربية والسبب هو الاهمال الطبيي للمرضى المصابين بكورونا وهم في وضعية حرج لقلة الكفاءة الاستعجالية والمقارن بين المغرب وقطر
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1
35 - ودادي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:42
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب العرش العظيم.
اللهم ارفع عنا البلاء والوباء وانشر رحمتك التي وسعت كل شيء ولا تردنا خائبين.
أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الغني ونحن الفقراء.
لا ملجأ منك إلا إليك.
اللهم ارحم موتانا واشفي مرضانا.
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2
36 - Calculateur الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:43
Allah yjazikoum bikhir
les chiffres des nouveaux cas positifs n'ont aucune importance car ca reste hypothtique.
le plus important ce sont le nombre de deces et les gens en soins intensifs, Avec 44 deces et 415 cas critiques c vraiment grave ''
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37 - جليل الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:43
لان عدد تحاليل اليوم أقل من المعتاد لا تفرحوا كثيرا ولا تقولوا النتائج طيبة لانها مرتبطة بعدد التحاليل
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1
38 - Observateur الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:47
في حالة إنتاج لقاح للقضاء على الفيروس القاتل, معتمدا على زيت كبد الحلوف .. هل اللقاح جائز شرعا؟
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0
39 - أحمد مغربي قح الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:49
دائما الدارالبيضاء في الصدارة من حيت عدد الإصابات الجديدة والوفيات وتزايد عدد الحالات الحرجة، في ضل تقاعس المسؤولين عن إتخاد إجراءات صارمة تحد من إنتشار هذا الوباء الفتاك،
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40 - Addi moha الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:51
احثاءيات يوم ا لاثنين هو عمل يوم الاحد وهو يوم عطلة اما مراكز التحليلات مغلوق.وربما المرضى لا يقصدونها ضنا بهم انها مغلوقة .وهدا سيضهر غدا الثلاثاء
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41 - abdellah الاثنين 28 شتنبر 2020 - 18:55
كل يوم الاثنين معروف السوق طايح ماعرفتش علاش وضع مريب
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1
42 - asb 9 الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:02
15 - فهيمة
حتى صرف العملة فيه شك. إدهبي عند أقرب بنكة أو أي صراف.
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-1
43 - Amron الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:04
للسيطرة على الوباء يجب دراسة المعطيات لهده 6 أشهر و بالنسبة ليوم الاثنين فهو عادي لكون يعطي نتائج ليوم الأحد و يوم الأحد فهو يوم عطلة أسبوعية و بالتالي فعدد الفحوصات يكون أقل بالنسبة لباقي أيام الأسبوع و الله أعلم.
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44 - Abdool الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:08
يوم الأتنين تكون النسبة قليلة لكي يرفعوا لنا المعناويات ويهيؤنا كتسخينات لباقي أيام الاسبوع الله يلطف غدا تسمع فوق ألفين،
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