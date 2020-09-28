كورونا يقتل 44 شخصاً بالمغرب .. والحالات الخطيرة تبلغ 415

هسبريس من الرباط

ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 415، منها 39 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، وفق حصيلة وزارة الصحة لليوم الاثنين.

واستقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة بعد تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، مقابل تعافي 1877، لترتفع نسبة الشفاء إلى 81.8 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 1422 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فقد سجلت منها 542 حالة في جهة الدار البيضاء سطات، منها 430 بالبيضاء، و29 بالجديدة، و25 بالنواصر، و21 بسطات، و16 ببرشيد، و14 بالمحمدية، و4 حالات بمديونة، وحالتان ببن سليمان، وحالة بسيدي بنور.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 247 حالة، منها 66 بسلا، و39 بالرباط، و35 بالقنيطرة، و33 بالصخيرات تمارة، و29 بسيدي سليمان، و28 بالخميسات، و17 بسيدي قاسم. كما سجلت 157 إصابة في جهة مراكش آسفي، منها 66 بمراكش، و27 بقلعة سراغنة، و26 بالرحامنة، و19 بالصويرة، و9 باليوسفية، و8 بشيشاوة، وحالتان بأسفي.

جهة بني ملال خنيفرة أفرزت 133 حالة جديدة بالوباء، منها 47 ببني ملال، و44 بالفقيه بنصالح، و20 بخنيفرة، و18 بخريبكة، و4 حالات بأزيلال. كما سجلت 132 حالة في درعة تافيلالت، منها 51 بتنغير، و33 بالرشيدية، و29 بورزازات، و19 بميدلت.

وسجلت 66 حالة جديدة في جهة فاس مكناس، منها 20 بتازة، و17 بمكناس، و16 بفاس، و5 في كل من بولمان وصفرو، وحالتان بالحاجب، وحالة بإفران. كما سجلت 62 حالة بالشرق، منها 34 بوجدة أنجاد، و13 ببركان، و6 بجرادة، و5 بفجيج، و4 بتاوريرت.

جهة طنجة تطوان الحسيمة أحصت 39 حالة إصابة بالفيروس التاجي، منها 17 بتطوان، و11 بالعرائش، و5 بالمضيق الفنيدق، وحالتان في كل من طنجة-أصيلة ووزان، وحالة في كل من شفشاون والحسيمة. كما سجلت 37 إصابة في سوس ماسة، منها 25 بأكادير إداوتنان، و8 بتارودانت، و3 بإنزكان آيت ملول، وحالة بشتوكة آيت. وبجهة الداخلة وادي الذهب تم تسجيل 7 حالات، كلها بوادي الذهب.

الوفيات الـ 44 سجلت في كل من مدينة الدار البيضاء بـ 13 وفاة، وبرشيد ومراكش بـ4 وفيات في كل منهما، وميدلت ووجدة-أنجاد بـ3 وفيات في كل منهما، وتطوان بحالتين، والنواصر ومديونة والرباط والصخيرات-تمارة والخميسات وسيدي قاسم واليوسفية وبني ملال وخنيفرة وخريبكة وأزيلال وتنغير وتازة ومكناس وصفرو بحالة وفاة في كل واحدة من هذه المدن.