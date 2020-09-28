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الرئيسية | مجتمع | كورونا يقتل 44 شخصاً بالمغرب .. والحالات الخطيرة تبلغ 415

كورونا يقتل 44 شخصاً بالمغرب .. والحالات الخطيرة تبلغ 415

كورونا يقتل 44 شخصاً بالمغرب .. والحالات الخطيرة تبلغ 415
هسبريس من الرباط
الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:00

ارتفع العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 415، منها 39 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، وفق حصيلة وزارة الصحة لليوم الاثنين.

واستقرت نسبة الفتك في 1.8 بالمائة بعد تسجيل 44 حالة وفاة جديدة، مقابل تعافي 1877، لترتفع نسبة الشفاء إلى 81.8 بالمائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 1422 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" المسجلة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، فقد سجلت منها 542 حالة في جهة الدار البيضاء سطات، منها 430 بالبيضاء، و29 بالجديدة، و25 بالنواصر، و21 بسطات، و16 ببرشيد، و14 بالمحمدية، و4 حالات بمديونة، وحالتان ببن سليمان، وحالة بسيدي بنور.

وبجهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 247 حالة، منها 66 بسلا، و39 بالرباط، و35 بالقنيطرة، و33 بالصخيرات تمارة، و29 بسيدي سليمان، و28 بالخميسات، و17 بسيدي قاسم. كما سجلت 157 إصابة في جهة مراكش آسفي، منها 66 بمراكش، و27 بقلعة سراغنة، و26 بالرحامنة، و19 بالصويرة، و9 باليوسفية، و8 بشيشاوة، وحالتان بأسفي.

جهة بني ملال خنيفرة أفرزت 133 حالة جديدة بالوباء، منها 47 ببني ملال، و44 بالفقيه بنصالح، و20 بخنيفرة، و18 بخريبكة، و4 حالات بأزيلال. كما سجلت 132 حالة في درعة تافيلالت، منها 51 بتنغير، و33 بالرشيدية، و29 بورزازات، و19 بميدلت.

وسجلت 66 حالة جديدة في جهة فاس مكناس، منها 20 بتازة، و17 بمكناس، و16 بفاس، و5 في كل من بولمان وصفرو، وحالتان بالحاجب، وحالة بإفران. كما سجلت 62 حالة بالشرق، منها 34 بوجدة أنجاد، و13 ببركان، و6 بجرادة، و5 بفجيج، و4 بتاوريرت.

جهة طنجة تطوان الحسيمة أحصت 39 حالة إصابة بالفيروس التاجي، منها 17 بتطوان، و11 بالعرائش، و5 بالمضيق الفنيدق، وحالتان في كل من طنجة-أصيلة ووزان، وحالة في كل من شفشاون والحسيمة. كما سجلت 37 إصابة في سوس ماسة، منها 25 بأكادير إداوتنان، و8 بتارودانت، و3 بإنزكان آيت ملول، وحالة بشتوكة آيت. وبجهة الداخلة وادي الذهب تم تسجيل 7 حالات، كلها بوادي الذهب.

الوفيات الـ 44 سجلت في كل من مدينة الدار البيضاء بـ 13 وفاة، وبرشيد ومراكش بـ4 وفيات في كل منهما، وميدلت ووجدة-أنجاد بـ3 وفيات في كل منهما، وتطوان بحالتين، والنواصر ومديونة والرباط والصخيرات-تمارة والخميسات وسيدي قاسم واليوسفية وبني ملال وخنيفرة وخريبكة وأزيلال وتنغير وتازة ومكناس وصفرو بحالة وفاة في كل واحدة من هذه المدن.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Mejriti youssef cym rabat الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:03
آلله هديكم إحصائيات كلها خطأ ليس لها أي دليل. برك علين من هاد الثمثيلية
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12
2 - عادل الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:06
أشك صراحة في السبب الحقيقي لبعض الوفيات الكورونية...وخلاصة القول تعدد الأسباب والموت واحد...
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8
3 - reda الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:07
Les barrières en béton que les autorités utilisent pour bloquer les routes, ne servent à rien dans la lutte contre le coronavirus.
Au contraire, ça rend la vie des citoyens très compliquée pour rien. Ça crée des embouteillages, des accidents, de la perte de temps et de l’argent (carburant).
S’il vous plait, il faut un confinement intelligent et efficace. Il faut prendre des mesures qui ont un réel impact dans la lutte contre le coronavirus, comme empêcher les rassemblements, sanctionner les gens qui ne mettent pas le masque en public …..
Mais les « barrières sur les routes » franchement CA NE SERT A RIEN
Ces barrières sont très nombreuses surtout à TANGER
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7
4 - عمي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:08
44 وفاة واسحال انتاع الولادات .الآلاف .باش غادي ايعيشوا بالريح .مجموعة من الشيوخ يحكمون العالم يريدون العيش الى ما لى نهاية دون الاكثرات نمستقبل الأجيال القادمة .هذه هي الحقيقة .والحقيقة الغائبة عنهم ان الاعمار بيد الله.وعلاجهم هو الإكثار من الصدقات فهي الوحيدة اللتي تزيد في الاعمار.ملحوضة هامة انا ابراسي راني شيباني .
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-3
5 - المختار السوسي الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:14
اكيد ان الانخفاض في الاصابات راجع اساسا الى التنظيفات والتعقيمات التي تجريها المختبرات الكبرى للوسائل المستعملة في التحاليل والصيانة العامة الاسبوعية لجميع التجهيزات المتعلقة بالكشوفات عن الفيروس وذلك حتى تتمكن من الاستجابة لطالبي التحاليل والكشف في احسن الظروف الصحية والاخذ بجميع الاحترازات من حصول التقاط الفيروس خطاءا
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-1
6 - abdilah الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:14
واش كلهم كورونا ولا ما مصرح به من أجل المال. مابقاتش المصداقية مع الأسف
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0
7 - متتبع الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:15
وكم تقتل الأنفلونزا كل يوم ؟
وكم عدد الحالات الحاملة للفيروس ؟
وكم عدد الوفيات ؟
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0
8 - Doc الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:17
La chloroquine ne sert à rien et tue par complications cardiaques !!!
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0
9 - 44 وفاة الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:18
راه عباد الله تيموتو بالاهمال و الأدوية لي تيعطيوهم غير مصرح بها تتفاقم الاعراض و تتأدي للوفاة جميع الناس لي مرضو في ديورهم تيبراو و لي مشى للمستشفى اما تتضاعف عليه الاعراض و تيقاومها او تيموت. اذا القضية فيها إن.....
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0
10 - Mounir usa الاثنين 28 شتنبر 2020 - 19:21
نعم آسي مجريتي رقم 1 . هاد الدولة الله هديها هاد الحزب ميعرف لربي لا عبدوا اعطونا هاد الناس ليماتوا سولوا عليهم في سبيل الله؟؟؟؟؟
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-1
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