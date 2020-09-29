هسبريس - أمال كنين

أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تفاصيل آخر الرحلات البحرية من المغرب إلى إسبانيا، وهي الرحلة التي انطلقت من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء، وتأتي في وقت تبقي فيه إسبانيا على تمديد إغلاق حدودها مع المملكة وفرضِ قيود جديدة على المغاربة الراغبين في ولوج التراب الإسباني.

وحسب ما أعلنته السفارة الإسبانية، فإن الرحلة، التي تعد هي الرحلة رقم 32 من نوعها منذ انطلاق الحجر الصحي وإغلاق الحدود، ضمت 472 مسافرا و243 مركبة تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.

وأبحرت، منذ أيام، رحلة أخرى من ميناء طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء؛ وهي الرحلة رقم 31 التي تنظمها السفارة الإسبانية منذ إغلاق الحدود كإجراء احترازي ضد "كوفيد 19"، وضمت الرحلة 578 راكبا و178 مركبة تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.

وأعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة من طنجة المتوسط صوب الجزيرة الخضراء في 3 أكتوبر المقبل، للمسافرين من حاملي الجنسية الإسبانية أو الذين يحملون تصريح إقامة في إسبانيا والمركبات المسجلة في الاتحاد الأوروبي.

الموعد النهائي للحجز على متن هذه الرحلة هو فاتح أكتوبر، وسيتم البيع عن طريق الهاتف من خلال مركز اتصال، ويجب أن يتم الدفع بواسطة بطاقة الائتمان. أما بالنسبة للمسافرين مع حيوانات أليفة، فيتم التذكير بضرورة إحضار الوثائق المطلوبة والامتثال للوائح الصحية للسفر الدولي.

وقرّرت حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد، فإن "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية، بداية من يوم أمس وإلى غاية منتصف ليل آخر يوم من الشهر الجاري"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي والصين".

وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط أنه ‏هذه السنة، أكثر من أيّ وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية".

وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".