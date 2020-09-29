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المغرب يسجل 2076 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2076 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 18:10

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2076 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 121183 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2477303 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2152 حالة.

وتم التأكد من 2785 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 100253.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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