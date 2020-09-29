24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:51
|07:17
|13:23
|16:41
|19:19
|20:33
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "تنسيقية ممرضين" تعزز المشهد النقابي للصحة
- وزير العدل: هذه تدابير لإعمال "الحق في المعلومة"
- الوداد البيضاوي يتحرك من أجل استقدام أيوب لكحل
- تقليصُ المشاركة وتغيير القيادة يشعلان النقاش داخل "البيجيدي"
- إحباط تهريب شحنة من الكوكايين في ميناء طنجة
صادرات الأسمدة تدعم رقم معاملات الفوسفاط أمام تداعيات "كورونا" (5.00)
قضية "ولد الخريبكي".. فريق إعلامي يدافع عن بارون "الخمور الفاسدة" (5.00)
وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاماَ (5.00)
المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة (5.00)
- توقيف أب افتض بكارة ابنته القاصر بأولاد تايمة - (94)
- المغاربة يرمون 30 مليون خبزة كل يوم في القمامات أو الأعلاف - (85)
- وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح عن 91 عاماَ - (65)
- مدريد تُرسل طلبات "عاجلة" إلى الرّباط لترحيل 400 قاصر مغربي - (63)
- المغرب يسعى إلى ضمان التوازنات المالية بسياسة تقشفية حازمة - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2076 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2076 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 121183 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2477303 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2152 حالة.
وتم التأكد من 2785 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 100253.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.