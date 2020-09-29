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الرئيسية | مجتمع | مؤشر تكاثر جائحة "كوفيد-19" يستقر منذ ثلاثة أسابيع بالمغرب

مؤشر تكاثر جائحة "كوفيد-19" يستقر منذ ثلاثة أسابيع بالمغرب

مؤشر تكاثر جائحة "كوفيد-19" يستقر منذ ثلاثة أسابيع بالمغرب
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 20:10

أفادت وزارة الصحة، الثلاثاء، في حصيلتها نصف الشهرية الخاصة بتطور الوضعية الوبائية المرتبطة بـ"كوفيد-19" بالمملكة، بأن مؤشر التكاثر مستقر في 1,2 منذ ثلاثة أسابيع.

وأوردت الوزارة في تصريحها نصف الشهري، على لسان عبد الكريم مزيان بلفقيه، رئيس قسم الأمراض السارية بمديرية الأوبئة ومكافحة الأمراض، أن معدل التكاثر مستقر في 1,2 منذ ثلاثة أسابيع، وهناك طموح لخفضه إلى أقل من 1.

ومن أبرز الأحداث المرتبطة بوضعية الوباء بالمملكة والمؤشرات خلال الأسبوعين الماضيين، سجل التصريح نصف الشهري لوزارة الصحة، تجاوز السقف الرمزي لعدد الحالات المسجلة مائة ألف حالة، وتجاوز السقف الرمزي لعدد الحالات النشطة 20 ألف حالة، وتجاوز السقف الرمزي لعدد حالات الوفاة ألفي حالة، وكذا إصدار الدورية الوزارية لتوسيع شبكة المختبرات التحليلية.

وأبرز بلفقيه أنه في مقارنة للحالات المسجلة خلال الـ45 يوما الأخيرة، الموزعة على ثلاث فترات (من 15 إلى 30 غشت، ومن31 غشت إلى 14 شتنبر، ومن 15 إلى 28 شتنبر)، تم تسجيل زيادة في معدل الحالات المسجلة لكل 15 يوما، حيث تم الانتقال من 22 ألفا و158 حالة في النصف الثاني من شهر غشت إلى 26 ألفا و804 حالات في النصف الأول من شتنبر، ثم 29 ألفا و428 في النصف الثاني من الشهر ذاته، ما يعني زيادة بنسبة 10 في المائة تقريبا بين الفترتين الأخيرتين.

وبالنسبة للوفيات، كشف المسؤول ذاته أن المعدل نصف الشهري استقر في الفترات الثلاث في مستوى 500 حالة وفاة في كل نصف شهر، موردا أن عدد الحالات الإيجابية بلغ إلى حدود يوم الإثنين 28 شتنبر الجاري، 119 ألفا و107 حالات، أي بمعدل إصابة يصل إلى 328 لكل مائة ألف نسمة، وعدد الوفيات بلغ 2113 حالة، بمعدل إماتة يقارب 1,8 في المائة، ونسبة التعافي عادلت 81 في المائة.

وبخصوص المقارنة مؤشر الإصابة الأسبوعي لكل مائة ألف نسمة حسب الجهات، أكدت الوزارة أنه تم تسجيل تطور مضطرد وعدم استقرار معدل الإصابة على المستوى الجهوي خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وتقلص عدد الجهات التي لها معدل إصابة أقل من 20 حالة لكل مائة ألف نسمة من خمس جهات في منتصف شهر شتنبر إلى جهتين حاليا هما طنجة تطوان الحسيمة وفاس مكناس، واتساع قاعدة الجهات ذات المعدل ما بين 20 و50 حالة لكل مائة ألف نسمة من أربع جهات في منتصف الشهر إلى 7 جهات في المرحلة الآنية، واستمرار ثلاث جهات في تسجيل معدل الإصابة يفوق 50 حالة لكل مائة ألف نسمة، وهي جهات الدار البيضاء سطات، ودرعة تافيلالت، والداخلة وادي الذهب.

وعلى مستوى التطور الأسبوعي لعدد الكشوفات المخبرية، أفاد بلفقيه بأن الأرقام والمؤشرات كشفت أن المغرب يحتل المرتبة الثانية إفريقيا و31 عالميا، وذلك بمعدل إنجاز يفوق 165 ألف كشف أسبوعي (بنسبة 23500 كل يوم)، مضيفا أن المنحى العام للحالات الإيجابية سجل ارتفاعا؛ حيث تطورت نسبتها منذ بداية الشهر الجاري من 5,9 إلى 9,7 لكل مائة كشف.

ولدى تطرقه للتطور الشهري للوفيات، لاحظ المسؤول نفسه أن شهر شتنبر سجل أعلى عدد الوفيات، حيث ارتفع من 125 حالة خلال شهر يوليوز إلى 788 حالة في شهر غشت، ثم إلى 928 حالة خلال 28 يوما الأولى من شهر شتنبر الجاري، مضيفا أنه على الصعيد العالمي والقاري، تقدم المغرب خلال الأسبوعين الأخيرين بـ7 مراكز، وأصبح يحتل المرتبة 31 عالميا في عدد الحالات، و39 عالميا في عدد الوفيات، و31 عالميا على مستوى عدد الكشوفات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - PROFESSEUR الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 20:23
on espérait qu'il va décroître !!
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7
2 - لبيب ع اسبانيا الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 20:26
لعل رجلا شريرا ، او جهة مارقة ، تسببت في نشر هدا الفيروس الشيطاني ، وما تبع دلك من ازمات انسانية واجتماعية واقتصادية على ملايير الناس ، الغريب أن المجتمع الدولي يتكتم على هؤلاء الشياطين والدمار الهاءل ، والماسي التي صنعوها بأيديهم ومقتهم ، وليس مستبعدا أن تكون الجريمة النكراء ترقى الى حجم الارهاب الجماعي المتعمد من قبل دول ، ومافيات متحكمة ، تبغي السيطرة على العالم .
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17
3 - Observateur الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 20:34
معدل التكاثر مستقر في 1,2 منذ ثلاثة أسابيع. كيف نحسب معدل التكاثر؟
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7
4 - متقاعد الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 20:43
هذا الشي عرفناه..خصنا نعرفو اشمن اجراءات لي تاخدو على ضوء هذه النتاءبج...مثلا اعادة تصنيف المدن...حيث ان جهت فاس مكناس وطنجة تطوان لازالتا تحت القيود المشددة رغم تحسن ملحوض في الحالة الوباءبة....
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5
5 - مول الديطاي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 20:44
انا باغي نعرف غير فيناهما هادوك الجمعيات انتاع حقوق الإنسان .واش هادي ثمانية أشهر واحنا عايشين عذاب نفسي ومادي واللي انتاحر انتاحر واللي احماق احماق واللي قرب يدخل الحبس بطريطات اوهاد الناس ماهوماشي اهنا.
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11
6 - غبي الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 20:58
مسرحية اسمها كوفيد 19 مؤامرة من يملك المال و القوة العسكرية رقم 1 عالميا باختصار حرب اقتصادية على الخصوم
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4
7 - Mejriti youssef cym rabat الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 21:00
تكهنات كلها خاطءة يجب على الشعب أن يعيش حياته عاديه كل مايروج من أخبار فهو غلط . كورونا هو فيروس عاد جدا الزكام العادي يعطي نفس النتيجة . الأطباء إغتنموا هاده الفرصة لكي ينهبوا الناس. إحدروا جزاكم الله خيرا . لم يكن الطب يوما معقولا .
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