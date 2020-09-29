حصيلة التعافي من "فيروس كورونا" تتجاوز مائة ألف حالة بالمغرب

هسبريس من الرباط

تجاوز المغرب، اليوم الثلاثاء، مائة ألف حالة شفاء من فيروس كورونا، وذلك بعد تسجيل 2785 حالة شفاء في آخر 24 ساعة الماضية رفعت الحصيلة الإجمالية إلى 100253.

وارتفعت نسبة التعافي، وفق النشرة اليومية لوزارة الصحة، إلى 82.7 بالمائة مقابل استقرار نسبة الفتك في 1.8 بالمائة، علماً أنه جرى تسجيل 39 حالة وفاة في آخر 24 ساعة الماضية.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ 2076 حالة إصابة بالوباء، فقد عاد معدل الإصابة ليرتفع في جهة الدار البيضاء سطات بعد تسجيل انخفاض ملحوظ خلال اليومين الماضيين؛ إذ سجلت الجهة 1042 حالة، منها 731 بالبيضاء، و72 بسطات، و68 بالمحمدية، و46 بالنواصر، و43 ببرشيد، و36 بالجديدة، و21 بمديونة، و6 بسيدي بنور، وحالة ببن سليمان.

جهة الرباط سلا القنيطرة أحصت 200 وحالتين، منها 72 بالصخيرات-تمارة، و42 بالقنيطرة، و38 بسلا، و27 بالرباط، و17 بالخميسات، و5 بسيدي قاسم، وحالة بسيدي سليمان.

وفي المرتبة الثالثة، حلت الجهة الشرقية بـ 196 حالة، 54 منها بوجدة أنجاد، و47 بجرادة، و39 بجرسيف، و16 بفجيج، و14 في كل من تاوريرت والناظور، و10 ببركان، وحالتان بالدريوش.

جهة بني ملال خنيفرة سجلت 142 حالة، منها 57 ببني ملال، و39 بخنيفرة، و25 بأزيلال، و15 بالفقيه بنصالح، و6 بخريبكة. كما سجلت 135 حالة في جهة سوس ماسة، منها 69 بأكادير إداوتنان، و35 بإنزكان آيت ملول، و24 بتارودانت و3 بكل من شتوكة آيت بها وطاطا، وحالة بتزنيت.

أما جهة مراكش آسفي فنالت 134 حالة، منها 78 بمراكش، و18 بشيشاوة، و12 باليوسفية، و10 بقلعة سراغنة، و8 في كل من الرحامنة والصويرة. بينما سجلت 70 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 24 بتطوان، و23 بطنجة أصيلة، و16 بالعرائش، و4 بالمضيق الفنيدق، وحالتان بالحسيمة، وحالة بوزان.

جهة درعة تافيلالت أفرزت 60 حالة جديدة، منها 26 بالرشيدية، و26 بميدلت، و7 بتنغير، وحالة بورزازات، فيما سجلت 57 حالة بجهة في فاس مكناس، منها 16 بفاس، و14 بمكناس، و12 بتازة، و4 بصفرو، و3 في كل من إفران وتاونات، وحالتان في كل من الحاجب وبولمان، وحالة بمولاي يعقوب.

جهة العيون الساقية الحمراء سجلت 27 حالة، كلها بالعيون، بينما بلغ عدد الإصابات في جهة كلميم واد نون 23، منها 10 بسيدي إفني، و6 بكلميم، و5 بأسا الزاك، وحالتان بطانطان، فيما سجلت 6 حالات في جهة الداخلة وادي الذهب، كلها بوادي الذهب.

الوفيات الـ 39 سجلت منها 9 حالات بمدينة الدار البيضاء، و5 بمراكش، و3 بالصخيرات تمارة، وحالتان في كل من الناظور وخريبكة والحوز وتطوان وتازة، وحالة واحدة في كل من سطات ووجدة-أنجاد وجرادة وبني ملال وخنيفرة والفقيه بنصالح وأكادير إداوتنان وإنزكان أيت ملول وفاس ومكناس وصفرو وكلميم.