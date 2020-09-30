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الرئيسية | مجتمع | دعم الفنانين يثير استياء مثقفين ومهنيّي الصحة

دعم الفنانين يثير استياء مثقفين ومهنيّي الصحة

دعم الفنانين يثير استياء مثقفين ومهنيّي الصحة
إبراهيم مغراوي من مراكش
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 12:50

أثار قرار وزارة الثقافة، القاضي بتخصيص مليار و400 مليون سنتيم كمنح دعم للفنانين المغاربة، غضبا عارما واستياء شديدا على منصات التواصل الاجتماعي ولدى فنانين ومثقفين ومهنيين بقطاع الصحة.

المطربة لطيفة رأفت والفنان الشعبي عبد العزيز الستاتي صبّا جام غضبهما على وزير الثقافة والشباب والرياضة، بعد استثناء فنانين من هذا الدعم وإدراج آخرين لا علاقة لهم بالقطاع، واستفادة شركات بعيدة عن المجال الفني، حسب صاحبة أغنية "خويي".

الكاتب والناقد والمترجم محمد آيت العميم أكد "أن الفنان ينبغي أن يدعم بشكل عقلاني وحكيم، لأن الفن مهم للمجتمع شأنه شأن التعليم والصحة والأمن والصحافة؛ لكن يلزم اعتماد معايير شفافة في ذلك، والدفاع عن حق كل فنان يعيش وضعا صعبا للحصول على دعم مستحق لمشاريعه الفنية إن لم تكن لديه مداخيل أخرى.

وأضاف آيت العميم، في تصريح لهسبريس، قائلا إن "وزارة الثقافة غبية، لأن الدعم لا ينبغي أن يكون في مرحلة تمر منها البلاد بأزمة خانقة، بسبب جائحة وباء "كوفيدـ 19" كقوة قاهرة، وإن كان ولا بد فيجب أن يستفيد منه جميع الفنانين بدون استثناء، ولا يمكن حرمان أنواع عديدة من الفنون الجميلة، خاصة في هذه الظرفية الصعبة"، لافتا في هذا الصدد إلى أن "قطاع الثقافة والفن يضم أشكالا ثقافية وفنية متنوعة، ولا ينحصر في مجال الغناء فقط؛ فهناك الفنان الشعبي ومنشطو الحلقة الذين تضرروا بشكل كبير. أما المستفيدون فهم في غنى عن هذا الدعم؛ لأنهم يحيون حفلات بأسعار غالية".

الكاتب والناقد والمترجم ذاته استطرد قائلا: "باستثناء نعمان لحلو، فإن الباقي نكرات لا تستحق الدعم"، منبها إلى أن "من يجب أن يستفيد من الدعم هم "جنود البذلة البيضاء"، الذين يواجهون العدوى وضحوا من أجل مواجهة الجائحة؛ ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من لا يزال يقاوم بوسائل بسيطة".

أما محمد أقديم، المتخصص في مجال التاريخ، فاستحضر نصا تاريخيا لمحمد الصغير الإفراني في "نزهة الحادي بأخبار ملوك القرن الحادي"، يشير فيه إلى أن السلطان السعدي أحمد المنصور كان يولي اهتماما كبيرا بالمغنين والموسيقيين، وكانوا يحظون في بلاطه بمكانة كبيرة؛ فهذا السلطان كان يكرم أهل الغناء والموسيقى بالهدايا والأعطيات والجوائز أكثر من الفقهاء والطلبة، ما جعلهم يتوافدون على قصر أحمد المنصور بمراكش، من مدينة فاس على وجه الخصوص، ما أثار غيرة بعض الفقهاء والطلبة التي بلغت إلى حد أن بعضهم كان يتمنى لو كان موسيقيا، لينال لدى السلطان ما نال أرباب الموسيقى وأصحاب الأغاني.

وأوضح صلاح الدين غزالي، الممرض والحارس العام بمستشفى محمد السادس بمراكش، أن المهنيين بقطاع الصحة الذين يشتغلون بمصالح خصصت لوباء "كوفيدـ 19" وصلوا إلى درجة لا تتصور من العياء والإنهاك، مضيفا: "لم نتوصل، إلى حدود الساعة، بدعم تتحدث عنه الوزارة منذ زمان؛ فيما استفاد زملاؤنا في دول أخرى من التحفيز".

فإذا كانت الأطر الصحية بدول عديدة استفادت من الدعم والتحفيز، فإن المهنيين بقطاع الصحة بالمغرب كان نصيبهم اليأس والإحباط، حين يشاهدون زملاءهم يصابون ويموتون بالوباء، "وازدادت صدمتنا حين سمعنا عن تقديم الدعم بالملايين لأناس لم يقدموا شيئا يذكر خلال هذه الجائحة"، وفق تعبير غزالي.

الممرض والحارس العام بمستشفى محمد السادس بمراكش أوضح أن جنود "الجيش الأبيض"، الذين يضحون بالغالي والنفيس ويتعرضون وأسرهم وعائلاتهم لخطر العدوى، لم يتلقوا أي التفاتة تليق بمجهوداتهم في الحد من انتشار الوباء؛ ما انعكس سلبا على نفسية الأطر الصحية التي نحتاج لخدماتها في ظل الموجة الثانية من الجائحة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (44)

1 - م المصطفى الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 12:59
إذا كان من يستحق الدعم بالدرجة الأولى ثناء لهم وتشجيعا لما يقومون به في حق المواطنين هم الأطقم الطبية، ويأتي بعدهم في الدرجة الثانية العاطلون عن العمل ثم المهنيون الذين تأثروا بشكل خطير بسبب جائحة كورونا...
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37
2 - مواطن الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:01
أولا الجيش الأبيض والتعليم من فضلكم
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25
3 - ابن احدودو الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:02
نتا اسي نعمان لحلو غني مع راسك بلادي يا زين البلدان، بلادي جنة في الأرض
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26
4 - حسن ويسلان الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:03
أنا اللي مابغاتش تفهم لي هو أنه بعض اللي استافدو منهم نعمان الحلو ݣال باللي ماشي دعم ولكن مساهمة من الدولة ف مشروع واحد العمل حيث الدولة كتساهم ب 60٪ والفنان 40٪ وبللي الفلوس توزيعات على المشاريع الفنية اللي قبلاتها اللجنة . دابا هاذ المشاريع إلى حنا قبلنا نسميوها مشاريع واش إلى دخلات الفلوس الدولة غايكون عندها نصيب في الربح 60٪ أو ماذا؟
مشكل آخر . خرجات لطيفة رأفت تاتباكى وݣالت باللي أحسن أعمالها ماصرفاتش عليه أكثر من 6 مليون سنتيم.واخرج الستاتي حتى هو وهو اللي ماخصوخير تايشكي واقترح يتحياد ݣاع الدعم. الله غالب على أمره
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11
5 - مراقب الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:05
نكرات لا تستحق الدعم فهم في غنى عن هذا الدعم؛ لأنهم يحيون حفلات بأسعار غالية من يجب أن يستفيد من الدعم هم "جنود البذلة البيضاء"، الذين يواجهون العدوى وضحوا من أجل مواجهة الجائحة؛ ومنهم من قضى نحبه، ومنهم من لا يزال يقاوم بوسائل بسيطة
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23
6 - nabil alami الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:05
ماذا عسانا ان نقول، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
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22
7 - الكشف على المستور الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:07
في الوقت الذي يجب دعم القطاع الصحي الساهرين على صحة المواطن انهالت الملايين في جهة كان ممكن ان يكون هذا الدعم كمواطن عادي لكن هذا ليس بغريب لقد دعم موازين باكثر منهذا.
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17
8 - ملاحظ الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:09
الطرب كهوابة لا مشكلة فيه اما الطرب كمهنة فهو من حماقات هذا الزمن
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15
9 - إسبانيا الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:09
ما الفائدة من الفنانين في الوقت الحالي اكبر تكليخة في العالم عوض صرف المال في الصحة والتعليم أين درس هؤلاء المسؤولين المغاربة
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21
10 - hassan الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:10
نعم لدعم الفنانين الكوامنجيين و البنادرة وو......
لكن كمن سبقهم من فاقدي العمل.حيث كان يجب أن يتوصلوا بدفعات الدعم بقيمة 900dh او 1000dhبعد مراسلتهم ل 1212.
فمن تمنح له مباليغ ملايين السنتيمات كشخص شخص شخص و ليس بشركة أو مقاولة ،فهو دليل على انه دعم ليس في محله.
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11
11 - مسلمة الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:12
هادي حكومة عايشة في المريخ حسبنا الله ونعم الوكيل
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12
12 - سعيد الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:13
هذا القرار اغضب المغاربة قاطبة وليس الاطباء فقط كيف يعقل ان بعد فرض الحجر الصحي هناك رجال توقفوا عن العمل متزوجين ولديهم ابناء وحرموا من دعم كوفيد المقدر بين 800 درهم و1200 درهم بينما اعطي الدعم لطفل لا يبلغ عمرهم 15 سنة قدره 8 ملايين سنتيم اين المنطق والعدل والمساواة صراحة هذا يبكي القلب لأن بعد ان ضننا أن زمن الفنانين وحتالة المجتمع انتهى وتصدر القائمة الاطباء والاساتذة والباحتين والمخترعين والسلطات الأمنية نتفجاء بعودة هولاء الى الواجهة
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18
13 - مصطفى ع الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:14
سياسة الفوضى في غياب مجتمع واعي
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11
14 - Réaliste الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:15
الحزب أو النقابات التي لا تجد تبرعات، الرياضي والفنان الذي لا يجد زبناء، هؤلاء فاشلون ما خصش يتخسر عليهم المال العام. الدعم هو ريع قتل للفن والرياضة والسياسة و الإنتخابات العمل النقابي ديل بصح. زمان، وحالياً في الدول العاقلة، اذا كان الفنان لا يعيش من فنه فهو فنان فاشل خاص يبدل الحرفة، في مقابل الفنان الناجح لالجمهور كى يدعموا بفلوسو وكى يشجعو، و تبان منافسة بين من الأحسن، مشي الريع
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8
15 - متقاعد مقهور الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:15
اقسم بالله العلي العظيم، إن اتخاذ القرارات الصادرة من طرف بعض الجهات يندر بتخوف كبير، حتى اصبحنا نشك في من يتخد مثل هاكدا قرارات ،
هل هي ضدا على المواطن الضعيف، ام هي قرارات طائشة بدون تركيز ،
في بلاد لا يتجاوز مدخول اغلب متقاعديها في القطاع الخاص 1000 درهم في الشهر
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14
16 - سمير الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:19
المشكلة في الدولة التي تشجع اهل التفاهة مقارنة مع اهل العلم والعلماء
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17
17 - الله الوطن الملك الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:20
باش تزعم تدير هاد البلان ديال تدعم الفنانين وتصرح بيها و فهاد الوقت و نتا عارف غادي تنوض و تدير الفتنة الا الى كان الغرض من هادشي هو تنوض ديال بصح فهاد البلاد سعيدة و تزيدو تحقدو الشعب كتر.را بزاااااااف هادشي والله.لا حول ولا قوة إلا بالله
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12
18 - أستاذ الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:20
أنا أستاذ بجبال بولمان القارسة فالفيافي أتنقل للمؤسسة كل يوم على الساعة الخامسة صباحا قاطعا مسافة كيلومتر على مثن دراجة نارية و البرد يمزق وجهي لدي عائلة و والدين أرسل لهم من أجرتي التي لا تتجاوز 5000 درهم و أقاسي البرد -10 في أوقات الذروة و البعد و غياب الطريق و مؤسسة بها أستاذان فقط و مدير حتى الحارس لا يوجد أقسام تشبه الكوري حشاكم أبواب بدون أقفال سبورة متهالكة.........وووو خاصني كتاب و فالأخير يجي بعلوك قال يا ليلي ياخد 8 مليون و ها لي 12 ها لي 16..... و الأساتذة يفرضو عليهم التعاقد في مهمة آخرها تخرج معقد و بأمراض مزمنة إن نجوت ....
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19 - خبير الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:21
كان الأولى دعم الأطر الصحية و الأمنية و التعليمية التي قاست في ظل الجائحة ماشي صحاب نص و نص و لالة مولاتي و الشيخات....
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13
20 - مهندس الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:23
12 سنة دراسة كمهندس..... مزال موصلت لمليون بعد 10 سنوات تجربة الخوت شكون عندو شي بندير لي بغاني لشي عرس و لا خطوبة..... ثمن مزيان المهم نديرو تاحنا بطاقة الفنان ناخدو الدعم السنوي اشبغيت بشي تمارة و حريق الراس ليل نهار
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21 - عبدالله الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:25
زيدوهم زيدوهم هادشي ما يكفيهم ... نعم ثم نعم لسياسة إغناء الغني و إفقار الفقير , نعم ثم نعم لإرضاء أهل الفن و العفن
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22 - زكري الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:25
دعم الفنانين أدى ألى إستياء المغاربة كاملين ، المسكين ما لقا ما يكل ولدو ، وشي مغنين تقلب عليهم فغوغل والله ما تلقهم ، والله إلا هزلت.
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7
23 - marocain الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:26
يجب اقالة وزير الثقافة وكل مسؤول عن هذه الفضيحة والريق وتقديمهم للعدالة في اقرب وقت. لان هذا الحدث لن يمر مرور الكرام. البلاد في ازمة خطيرة ووزارة الثقافة توزع الريع على اشباه الفنانين. حاتم عمور فنان. لا حول ولا قوة الا بالله
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24 - mersi الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:28
عيب وعار كان من مفروض هديك منح تتفرق على جنود ومكفيحون في عالم الصحة من أطباء و ممرضات وشكرا
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25 - mre الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:28
السيد الوزير جانب الصواب
الاولوية للذين ضحوا خلال الجائحة، الاطقم الطبية، الامن،الدرك,النظافة....
في بلد لا يقدر مجال الصحة والتعليم صعب ان يتقدم
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26 - ساخط الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:28
تم اقصاءي من الاستفادة من صندوق كوفيد بدريعة الاستفادة من ص و ض ج وقد علقت مرات عديدة اوضح واثبت عدم الاستفادة والاتباثات معي وثاءق عدم الاستفادة من الصندوق المشار اليه باختصار هل لدي الحق في وضع شكاية لانصافي القطاع الغير المهيكل محلي مغلق مند بداية الحجر الصحي اب لطفلة هل من انصاف ولو معنويا فمن داك الوقت ونفسيتي متازمة ومتدهورة ولاول مرة وعمري 52 سنة احسست اني لا انتمي الى هدا الوطن نعم ليس لي وطن تشكراتي
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6
27 - Saadoun الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:29
على المغاربة رفض سياسة التقشف و كل الكلام الفارغ حول الازمة الاقتصادية. ليست هناك ازمة في ظل هذا الدعم و ما ادعاء وجودها الا لهضم حقوق الشغيلة من ترقية و ترسيم.
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7
28 - متسائل الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:31
لماذا لا نسمي الأشياء بمسمياتها،المغني مغنيا والرسام رساما والممثل ممثلا أو مشخصا،أما صفة فنانا فقد تشمل البستاني الذي يبدع في الباس الحدائق حلة جميلة تسر الناظرين والمرأة في بيتها التي تقوم بتحضير وجبات غذائية تثير شهية أفراد العائلة ووو كل من يقدم عملا جميلا يجعل المتلقي يقبله ويقبل عليه،أما تقديم الدعم فهو من حق كل مغربي يعاني من ضروف مادية صعبة كيف كانت صفته بدون استثناء.
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5
29 - walou الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:32
للاسف كلما فظلثو ناس على ناس فالدعم فهذا يخلق احتجاج وتضارب في الاراء لم تقدمو هذه المبالغ المالية لتشييد مجمع رياضي او مدرسة او مستوصفات بالقرى او الجبال ولكن باللغثم فهذ الدعم واخا هذ الاشخاص المدعمين عندهم رزقهم اللهم بارك ماتحرمو حد ولكن بالتساوي حيث ماشي بحث علمي او ماشابه بسبب اباك صاحبي كطيحو فالورطة ماشافوهم وهما كيسرقو ولكن شافهم وهما كيفرقو الفقير ماعندو حتى ثمن خبزة ماياكل زد الماء والضوء ايلى عندو والملايين كتشتت في مهب الريح حسيبكم خالقكم الى يوم الحساب
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2
30 - عبدالحي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:33
مغني عاطيونو 16مليون وممرض عطاوه 2000درهم حلل وناقش ولاتستغرب في وزراء المغرب.
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31 - محمد الملاحظ الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:34
ليس هناك عيب في دعم الفنانين في الأصل ،لأنهم فئة متضررة من ابناء الشعب، ولأنهم مافتئوا يعبرون عن وطنيتهم وصبرهم ،ولكن على هؤلاء أن يعملوا على استغلال رسالة فنهم في المساهمة في نشر الفضيلة والقيم الحسنة المسمدة من الأصالة المغربية الضاربة في القدم وعليهم كذلك التعريف بالتقاليد المغربية الأصلية في بلدان السفر .
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32 - hanane الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:35
انا بغيت نعرف هد الفنانين اشنو دور ديلهم في المغرب واش هم علماء الصحة او خبراء فالمجالات العلمية او مادا...ياك شبعو فلوس المهرجانات و زدهم عاوتاني....
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33 - حانوتي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:37
من يبحث في هذا الوطن عن الديموقراطية والنزاهة و الشفافية و الحكامة الجيدة و الترتيب العقلاني للأولويات و هلم جرا غادي يموت غير بالفقصة شي نهار.
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34 - Ali الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:37
Etant un ingénieur d’état qui voulait pas partir en Europe , après avoir lu cet article j'ai changé d'avis , une fois le Covid passera inshallah , je vais quitter ce pays ! désolé mon cher pays
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35 - karim الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:42
وزارة الثقافة تصرف الملايير من اموال الشعب المغربي و لمغاربة اشعلو التلفزة الوطنية تلقى مسلسل ماشي مغربي و اغاني ماشي مغاربة و طول السنة هاكذا بل منذ عقود و فهم تسطى و الى هدرتي انت انفصالي !!!
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36 - محمد الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:44
وزراء يعتبرون المغرب غني جدا جدا جدا و لم تأتر عليه اقتصاديا و ماليا كرونا .الانتخابات على الابواب سوف نتدكر ما قام به الوزراء ااحاليون من اعمال جليلة و نصوت على من يستحق اما هؤلاء فهم لا يخدمون الا من اجل تقاعدهم المربح متل ما فعل صاحبنا الدي كان يتحدت عن سيدنا عمر
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37 - الرشيدية الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:44
أمر محير وغريب أن تقدم الحكومة ذات المرجعية الإسلامية حسب ما يزعمون ممثلة في وزارة الثقافة بدعم خيالي لبعض أشباه الفنانين والفنانات، بينما فئة عريضة من المواطنين وجدوا أنفسهم محرومين من 800 درهم التي لا تسمن ولا تغني من جوع بدريعة استفادتهم من دعم الأرامل و المطلقات بمبلغ 350 درهم هذا إلى جانب قطاع الصحة الذي يعاني المشتغلين به والمرتفقين من خصاص كبير في الأجهزة الطبية
من هاذ الشي كامل الله يأخد الحق
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38 - intidam Hassan الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:47
لا تعليق لا تعليق لا تعليق لا تعليق لا تعليق / الفن رحمه الله مشا مع الأولين
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39 - ع.الحميد الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:50
الذي يستحق الدعم هم الجنود المرابطين في تخوم الصحراء. اما الجيش الابيض والاخضر والازرق ما خاصهم حتى خير.
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40 - Meryem الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:51
حسبنا الله ونعم الوكيل اللهم إن هذا لمنكر.ماذا قدم هؤلاء الفنانون حتى يتلقون هذا الدعم.نحن موظفو نعرض أنفسنا للخطر خصوصا في ظل هاته الجائحة عملنا دون انقطاع حرمنا من الرخص السنوية تم الاقتطاع من رواتبنا (تكرفسو علينا بهاد المعنى) وفي الاخير يخرج السي الوزير بقرار تحفيز الأطر الصحية حسب درجة القرب من الخطر من الأحق بالدعم؟واش أعباد الله مليار غادي يتخصص لناس جالسة في ديورها مادارت حتى مجهود في التالي يبان السي العتماني الدولة عاجزة الصندوق خاوي ملؤوه من جيب المواطن المحكور.دولة ظالمة بكل المقاييس هذا يدل على أن العلم والصحة ماعندهم قيمة في هاد البلاد.الله ياخذ فيكم الحق
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41 - Houlal الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:51
Bonjour je suis d'accord avec l'intervenant que les soignants au Maroc méritent une intention particulière de la part des politiques du point de vue salaire et primes je suis soignant en France l'Etat nous a versé une prime de 1500€ et il va augmenter notre salaire de 180€ monsuel
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42 - مغربي الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:53
كيف تقنع الشباب أن المستقبل في التعليم و المعرفة ؟
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43 - ميلود الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:53
الدعم موجه لأصحاب مشاريع فنية
وليس صدقة على الفنانين المعوزين
المشكل ان كل من يستفيد من الدعم يضربها بالطم ومن لم يستفد يطلق عقيرته بالاحتجاج تحت دريعة الدفاع عن الفنانين المعدمين
هناك فنانين مشهورون بالاحتجاج لسبب ولغيره لكنهم لم يحركوا ساكنا لأنهم استفادوا من الدعم
وبالعكس نجد أولئك اللذين لم يستفيدوا حرجوا محتجين رغم استفاداتهم السابقة والمتكررة من الريع بمختلف اشكاله
هيسبريس
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44 - الحاظر الغاءب الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 13:56
لا ولا ءدري ولا يدري المجتمع كافتاً ((( ما معنا الفن؟؟الفن)))) بين مصالح التعليم ولعلمْ زاد من الفقهاء ودعم الفقراء ولمساجيد ودعم الأيتام ولارامل ؟؟ الفن ليس مهنة ولا صحة له من الأعمال
بل زيادات في نقصان العقل ؟؟؟؟؟؟؟؟
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