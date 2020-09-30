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مرصد حقوق الطفل يطلق دينامية لمناهضة العنف والاستغلال الجنسي

مرصد حقوق الطفل يطلق دينامية لمناهضة العنف والاستغلال الجنسي
هسبريس - محمد الراجي (صور: منير محيمدات)
الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 16:00

بعد تواتر حالات الاعتداءات الجنسية على الأطفال خلال الآونة الأخيرة في المغرب، وما واكبها من جرائم قتل عصفت خلال الشهر الأخير بروحيْ الطفل عدنان في طنجة والطفل نعيمة في زاكورة، أطلق المرصد الوطني لحقوق الطفل دينامية وطنية للتصدي للاستغلال الجنسي والعنف ضد الأطفال.

وتروم الدينامية التي تمّ التوقيع على اتفاقيات الشروع في تنفيذها مع بعض القطاعات الشريكة، منها المركز الاستشفائي ابن سينا بالرباط والمركز الاستشفائي ابن رشد بالدار البيضاء، صباح اليوم الأربعاء بالرباط، (تروم) وضع خبرة المرصد رهن إشارة جميع الفاعلين الحكوميين والمدنيين للتصدي لظاهرة الاعتداءات الجنسية ضد الأطفال.

وسيوفر المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل، الذي ترأسه الأميرة لالة مريم، الدعم التقني والمالي بأكثر من مليون درهم للجمعيات المحلية العاملة في مجال حماية الطفولة بمختلف جهات المملكة، كما سيشرف على تنظيم دورات تكوينية في مجال حماية الطفل لفائدة المسؤولين وكذا الأطفال أنفسهم.

وترتكز الدينامية التي أطلقها المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل على مبدأ القرب؛ إذ سيتم إرساء لجيْنات جهوية للأطفال البرلمانيين، تتولى مراقبة ومساءلة وتتبع وتقييم السياسات العمومية المتعلقة بحماية الطفولة، كما يشتغل المرصد على مدونة للطفل تتضمن فرعا خاصا بالحماية الجنائية للطفل.

ولإنجاح هذا الورش الرامي إلى تحقيق الوقاية ومناهضة العنف ضد الأطفال، لا سيما الاعتداءات الجنسية، وقع المرصد المذكور اتفاقيات شراكة مع 15 جمعية من مختلف جهات المغرب، سيوفر لها الدعم المالي والتقني من أجل تنفيذ برامج وأنشطة متنوعة بهدف تعزيز حماية الأطفال.

وتشمل البرامج التي ستنفذها الجمعيات بموجب هذه الاتفاقيات، جانب التحسيس والتوعية وتعبئة المجتمع، أطفالا وأسرا ومواطنين، وترسيخ ثقافة حقوق الطفل وثقافة التبليغ الآني والمسؤولية الجماعية في الحماية، وذلك بالتركيز على الاعتداءات الجنسية.

في هذا الإطار، قالت لمياء بازير، المديرة التنفيذية للمرصد الوطني لحقوق الطفل، إن الدينامية التي أطلقها المرصد تروم كسر الطابوهات والصمت حول الاعتداءات الجنسية على الأطفال في المغرب، واصفة هذه الاعتداءات بـ"الشنيعة والمؤسفة".

وقالت بازير في كلمة بالمناسبة إن استمرار تسجيل حالات العنف ضد الأطفال، لا سيما الاعتداءات الجنسية، "يسائلنا جميعا، من جهة حول نجاعة المخططات الوقائية والزجرية والتأهيلية في تجنب هاته الاعتداءات الخطرة على أطفالنا، ومن جهة أخرى حول منظومة القيمة والممارسات الاجتماعية تجاه الطفل".

وبينما ما يزال التعبير عن الغضب إزاء الجرائم الجنسية التي يتعرض لها الأطفال مستمرا، بعد جريمة قتل واغتصاب الطفل عدنان بطنجنة وجريمة قتل الطفلة نعيمة بزاكورة، قالت المتحدثة إن "التنديد والاستنكار غير كافيين للوقاية ومناهضة ظواهر استغلال الأطفال وزجْر كل من سوّلت له نفسه النيل من براءة الطفولة".

ويطمح المرصد الوطني لحماية حقوق الطفل أن تُحدث الدينامية التي أطلقها اليوم الأربعاء، "تغييرا إيجابيا داخل المجتمع، يرتقي بموقع وقيمة الطفل داخل الأسرة والمؤسسات، ويرسخ لممارسات اجتماعية فُضلى، وفق معايير اجتماعية وحمائية ومن منطلق المصلحة الفضلى للطفل".

وشرع المرصد في تنفيذ الدورات التكوينية لجمعيات المجتمع المدني المنخرطة في دينامية مناهضة العنف ضد الأطفال، التي ستدوم ستة أيام، لتعزيز قدرات المتدخلين وتمكينهم من الآليات العلمية والعملية في مجال تعزيز حق مشاركة الأطفال داخل كل مؤسسات الجهاز الحمائي، من أسر ومدارس ومستشفيات ومحاكم ومراكز الحماية...

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - محمد الوطن الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 16:12
هذه الهيئات لاوجود لها الا على الورق او عندما تقع الفضائح في حين يجب أن تكون لها فروع في كل مكان .
نسمع عن جميعية ماتقيش ولدي ولكن لاظهور لها الاعند الكوارث ،في حين كان بنبغي أن تكون لها فروع حتى داخل المؤسسات التربوية وداخل المئاوي كالخيرات والداخليات ،وتقوم بالتحسيس المستمر عبر حملات توعوية .
إما الظهورمرة والاختفاء فلايجدي نفعا.
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4
2 - سباتة الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 16:22
على سلامة.
من أجل أبنائنا و أطفالنا على جميع المغاربة الإحتجاج أمام مديريات الشرطة. أمام المحاكم. امام مندوبيات وزارة الأسرة. أمام العمالات . لحماية أبنائنا و أطفالنا من وحوش و ذئاب و حتالة المجتمع
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3
3 - لا إله إلا الله الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 16:23
أكره تلك المصطلحات من قبيل دينامية و و و.
كاين شي حل جذري حطوه ما كاينش تلاحو. ذاك الخطابات ديال 2 ريال ما عندنا ما نديرو بها.
و راه قلناها مليون مرة كون كانت الأحكام القضائية في الستوى ما كان يتجرأ تا واحد على واحد.
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3
4 - لم نسمع أﻻهم ! الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 16:23
اين العدالة اين القضاء ؟! اين الصرامة مع الببدوفيلى والمغتصبين والقتلة... اين إنزال عقوبة الإعدام او السجن مدى الحياة مع اﻻشغال الشاقة..!! يجب إعادة النظر في قضايا المجتمعية وسن أو إحياء عقوبات في المستوى المطلوب كالغرامات الضخمة ( ﻻ تقل عن المﻻيين من اﻻورو ) والسجن للسنوات عديدة ( 15 او اكثر ) كالمعمول بها في الدول المتحضرة .
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2
5 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 16:25
مخرج عاوتني لهدر المال العام الجمعيات لا تشتغل بل حتى إذا كلفت نفسها عناء تقوم بيوم تحسيسي غالبا ما يكون مخصصا لأبناء مسؤولي الجمعيات نفسها والأصحاب وتصرف فيه بعض الدريهمات ليتم رفع المنسوب إلى السقف لتظهر الجمعية انها فعلا قامت بالواجب من هذا المنبر اقول لا الجمعيات تستطيع إيقاف هذا النزيف ولا الأطباء ما دام الحكم المتشدد على هؤلاء الوحوش الذئاب المفترسة غير وارد
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3
6 - ام الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:08
سيرو لعبو مع ڭرانكم راه حنا عقنا بيكم. هل كنتم تنتظرون عدنان و نعيمة رحمهم الله حتى تتكلموا و تستنكروا. فهناك العديد قبلهم و بعدهم و لا مجيب. لنا الله.
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7 - لاكلام إلا المشنقة الأربعاء 30 شتنبر 2020 - 17:14
المرصد الوطني لحقوق الطفل .....هو تطبيق الحكم بالأعدام امام الملأ وطوينا واجمعنا الإجرام .الخطابات اتهى مفعولهم .
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