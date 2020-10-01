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وزارة الصحة تعتزم حل أربعة ملفات رئيسية في الحوار مع النقابات

وزارة الصحة تعتزم حل أربعة ملفات رئيسية في الحوار مع النقابات
هسبريس - أمال كنين
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:00

في وقت كانت فيه النقابات تنتقد جولات الحوار السابقة مع وزارة الصحة، استطاعت خلال الجولة الأخيرة تحقيق شيء من التقدم، مولية الاهتمام لأربعة مواضيع رئيسية كانت مثار جدل، وهو ما يجعل بعض المهنيين يستبشرون خيرا، في حين يتخوف آخرون من الالتفاف على مطالبهم.

وقال محمد عبدو، عضو النقابة الوطنية للصحة، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن "الحوار يجب أن يكون منتجا، خاصة أنه في الوقت الحالي ينعقد في شروط خاصة واستثنائية"، مضيفا: "اجتمعنا لثلاث مرات، كان آخرها يوم الجمعة الماضي، وتم الاتفاق على أربعة ملفات سيتم منحها الأولوية".

وبحسب المتحدث، يتعلق الأمر بكل من ملف "الأخطار المهنية"، وملف "الممرضين ذوي السنتين"، و"مراجعة النظام الأساسي للأطباء"، وموضوع "النظام الأساسي للمساعدين الطبيين".

وأوضح المتحدث أن لجنة القيادة ستعقد اجتماعا خلال هذا الأسبوع من أجل الحسم في هذه الملفات، موردا أن "الشغيلة الصحية يجب منحها التحفيز"، مفيدا بأن "المدخل لحل المشاكل هو الإقرار بخصوصية القطاع".

فاطمة الزهراء بلين، عن حركة الممرضين وتقنيي الصحة، قالت إن الظروف التي يشتغل فيها الممرضون، خاصة في إطار جائحة "كوفيد-19"، "ظروف صعبة وتتسم بحالات الإصابة في صفوف الممرضين وهي في تزايد يوما عن يوم، وقلة الموارد البشرية، وسوء تدبير الجائحة"، مضيفة أن "تداعيات كوفيد-19 تحملها بشكل كبير الموارد البشرية، وعلى رأسها الممرضون المتواجدون بالصفوف الأمامية".

"ضبابية في المستقبل البيديمولوجي للجائحة"

وتابعت بلين في حديث مع هسبريس قائلة: "هذه الظروف جعلت الممرض يحس بضبابية وإحباط، زاد من حدتهما الحوار الاجتماعي الذي كنا ننتظره منذ ما قبل مرحلة كوفيد-19، والذي مع الجائحة وخطاب صاحب الجلالة لتثمين الموارد البشرية، كنا نستبشر منه خيرا، لكن مع الأسف مطالب الممرضين تذيلت اللائحة".

وتحدثت بلين عن "الإنصاف في التعويض عن الأخطار التي لا تفرق بين الفئات، لكن للأسف الممرض يتقاضى عنها مبلغ 1400 درهم في حين يتقاضى الطبيب ما بين 2800 و5900 درهم"، مضيفة أن "المطلب رغم أنه تم وضعه على طاولة الحوار، إلا أنه جرى الالتفاف عليه بطريقة مغايرة ويتم تمييعه وجعله مطلبا مشتركا ما بين جميع الفئات"، مشددة على أن "أي التفاف مهما كان نوعه سيتم الرد عليه بطريقة قاسية".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - حقيقة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:15
على اطلاع بما يجري ببعض الدول القريبة ولم يسبق لي أن سمعت باستغلال لكورونا من اجل مطالب خبزية كانت مطروحة منذ سنين وأقيبل لسببها وزراء صحة سابقون بعد ان شلت نفس النقابات حركة العمل في السنين الفارطة وكان المواطن دائما كبش فداء. والله حرام لوي ذراع الدولة هكذا في هاته الأوقات العصيبة والزمن الذي يجب ان بتسم حقا بالتقشف لأننا لا نعلم ما تخباه الأيام. لكن الدولةاعطتكم الضوء الاخضر برسائل وقرارات مستفزة بإعطاء اموال للفنانين والفنادق المصنفة... ماذا اقول الدولة سرها هداك
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2 - ملاحظ الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:16
اطر الصحة بكل فئاتهم يستحقون التنويه وتسوية ملفاتهم المطلبية وهذا لاينكره الاجاهل وإليهم منّا كل التقدير والاحترام.
المشكل في المتقاعسين المتعاقدين المعلمين الذين يتأهبون لخوض الإضرابات كعاداتهم في حين انهم كانوا في عطلة،هنا نطالب لهم بسيف الاقتطاعات.
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2
3 - زهرة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:18
يجب تحقيق مطالب الممرضين فهم الفئة المعرضة للاخطار وتعمل دائما وتسهر على راحت المرضى و ترافق المريض طيلت فترت العلاج يجب انثاف الشغيلة الصحية بشكل مستعجل ولا حجت لهم لهدا الطماطل
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2
4 - محمد جاد الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:24
الاطباء والممرضون هم وزارة الصحة اما الاطر الادارية والتقنية فهي مغيبة الامتحان الشفوي وملف ادماج حاملي الشواهد من الاطر التقنية الادارية لكن للمسكل ليسوفي وزارة الصحة اامشكل في سماسرة الكتاب العامون للنقابات لان هم اصلا اطباء وممرضون معنيون بهذا الاصلاح.
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5 - مكلخ مغربي قح الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:27
الحل ساهل هو كل وزير اير بحال وزير الثقافة ابرع الموظفين دياولو بالملايين وانتهي المشكل.
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6 - abdou الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:29
الافضل للطبيب أن يتحول لمخرج سينمائي أو كمنجي باش اشد ملاين صحيحة
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7 - mourad الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:32
التعويض عن الأخطار المهنية يجب أن يكون لجميع الفئات وزارة الصحة لا تضم فقط الطبيب والممرض بل هناك الأطر الإدارية والتي يلحقها تهميش كبير
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8 - محلل الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:34
# المطالبة بالإنصاف في التعويض عن الأخطار التي لا تفرق بين الفئات، فالممرض يتقاضى عنها مبلغ 1400 درهم في حين يتقاضى الطبيب ما بين 2800 و5900 درهم# ، # "المطلب جرى الالتفاف عليه بطريقة وجعله مطلبا مشتركا ما بين جميع الفئات# . بهذا المنطق " العنصري" يتبين أن فئة الممرضين تريد ان " تتمرد" على الاوضاع و تكون هي الفئة السيادية بالمستشفيات و المراكز الصحية. طبيب، بعد مبارة ة اختيار صعب للولوج لكلية الطب، و درس لأكثر من 8 سنوات يتقاضى 7600 درهم شهريا و ممرض درس سنتان، بعد ولوج سهل لمدرسة تكوين الممرضين، يتقاضى 4500 درهم شهريا و يريد ان يصل الى 6000 درهم شهريا ( تقريبا على قدم المساوات مع الطبيب).
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9 - بنت الرباط الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:41
دابا غير تساؤل لهاد الممرضة. واش نتوما قريتو وتعبتو في الدراسة داكشي اللي تعبو الطبيب ؟؟ واش ماشي كاع القطاعات الوظيفية تعترف بالسلالم و تعمل بها؟؟ صراحة ضسرتو بزااااف. في السبيطارات كتلقاكوم معاندين مع الطبيب وكترفضو اعمال هي من اختصاصاتكوم وقريتو عليها nursing اللي كتخليوه لfemmes de menage. والدوا ماكتحملوش مسؤوليتو ...كندوي على injections et les actes حيت هاديك مسؤولية الطبيب انتوما غير كطبقو. ايلا وقعات شي حاجة للمريض الطبيب اللي غادي يمشي فيها ..وزيد وزيد ...وفي الأخير كطالبو تاخدو بحال الطبيب وربما اكثر ...اللي قرا من تمان الى تلات عشر سنة بحال اللي قرا تلات سنين !!! الله يهدي ماخلق
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10 - Hicham الخميس 01 أكتوبر 2020 - 17:46
لا يجب الالتفاف على مطالب الممرضين هم من يجب انصافهم أما باقي الفءات من متصرفين و أطباء و مهندسين فقد استفادوا بما فيه الكفاية.
الأطباء استفادوا من ترقية استثنائية بمنحهم 509
التي يقابلها ماديا 4900 درهم كزيادة صافية في الاجر.
متصرف مبتدء يبلغ اجره 8000درهم.
أما المهندسون في وزارة الصحة فهم أكثر الناس غنا و اقل عملا.
تحية من تورونتو الكندية إلى جميع الممرضين الاحرار
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