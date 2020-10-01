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الرئيسية | مجتمع | تقرير: ثلث المغاربة مصابون بالاكتئاب .. وسكان الأرياف أكثر توترا

تقرير: ثلث المغاربة مصابون بالاكتئاب .. وسكان الأرياف أكثر توترا

تقرير: ثلث المغاربة مصابون بالاكتئاب .. وسكان الأرياف أكثر توترا
هسبريس من الرباط
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:00

رصد تقرير أعدته منظمة البارومتر العربي حول الصحة النفسية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إصابة 20 في المائة من المغاربة بالاكتئاب، و29 في المائة يشتكون من التوتر في كثير من الأحيان أو في معظمها.

وأوضحت الدراسة التي شملت بلدان عديدة أن 31 في المائة من المغاربة الذين يعانون من التوتر يقطنون بالأرياف، و28 في المائة بالحواضر، ليحتل بذلك المغرب المرتبة التاسعة في التصنيف، بينما حل سابعا في ما يتعلق بالاكتئاب (24 في المائة في الحواضر و17 في المائة في الأرياف).

الدراسة التي شملت أكثر من 25 ألف مواطن على امتداد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صنفت العراق ضمن أكثر الشعوب معاناة من الاكتئاب بنسبة 43 في المائة، ثم تونس بـ 40 في المائة، وفلسطين بـ 37 في المائة.

وربطت الدارسة ارتفاع النسبة في العراق وفلسطين بتجارب الحرب في الآونة الأخيرة والنزاعات الجارية، لكن بالنسبة لدولة تونس فقد ترتبط الأسباب بالمرحلة الانتقالية، وفق المصدر ذاته.

وأضافت الدراسة أن قاطني الحواضر في لبنان وليبيا والسودان هم الأكثر إقبالاً على البوح بالإحساس بالاكتئاب، فيما سكان الأرياف في العراق وتونس والأردن ومصر والمغرب الأقل بوحا.

وسجل المصدر ذاته أن 35 في المائة من سكان المنطقة برمتها يشعرون بالتوتر في أحيان كثيرة، وعلى رأس اللائحة التونسيون (53 في المائة مئة) والعراقيون (49 في المائة)، ثم المواطنون المنحدرون من مصر (27 في المائة) والجزائريون (27 في المائة)، بعدهم السودانيون (22 في المائة)، والكويتيون (12 في المائة) وهم الأقل تصريحا بإحساسهم بالتوتر.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - كريم القرطبي-مراكش-تايوان الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:04
هموم الحياة تؤدي أكيد للإكتئاب. يجب الخروج للطبيعة، اعتماد الحركة الدائمة ، نظام غذائي متوازن و غسل الأسنان بالفرشاة و معجون أسنان جيد.
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18
2 - rgragat الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:10
أنا واحد منهم :حسبي الله ونعم الوكيل
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36
3 - عثمان السميرس- الدار البيضاء الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:10
من أفضل وسائل علاج الإكتئاب الذهاب إلى طبيعة خلابة مثل سويسرا و تأملها مدة 10 أيام. رأيت في برنامج وثائقي أن العديد من الآسياويين يقضون فترات علاج مع الطبيعة في سويسرا.
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-24
4 - khalid الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:13
واش لمسكين مخدام مردام وعندو 37 عام لزواج لولاد وساكن غي في الخلاء رماشي غير يكتاءب رحنا كنضيعو وخليهم كيلعبو بلفلوس رحنا لبقينا هكا غنقارضو النص فينا ملقاش الضروف لملاءمة باش يتزوج
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4
5 - محمود الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:13
ثلث المغاربة مصابون بالاكتئاب، بفضل السياسة الرشيدة، و سياسة كولو العام زين، كيف لا يصاب المغاربة بالاكتئاب و نحن نرى أموال الشعب المقهور تبذر يمينا و شمالا بدون حسيب و لا رقيب.
أنا داخلني الشك واش هاذ الدولة كايحكمها شي حد ؟
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13
6 - Ali Alaoui الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:15
بالنسبة لأصحاب جلد الذات اعلموا أن واحد من كل 12 شخص في هولندا مصاب بالاكتئاب. الارقام تتضاعف في دول الشمال الاوروبي. المسألة لا علاقة لها لا بالحكومة المغربية و لا الفقر. Voilà calmez vous un peu et arrêtez de chercher un coupable.
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-8
7 - said الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:16
الاكتئاب مصدره الرئيسي فقدان الاحساس بالأمان وانعدام الأمل في المستقبل.
اتضح لكثير من شعوب الدول العربية أن الوضع المزري والتخلف الذي يوجدون عليه هو شيئ بنيوي وطويل الأمد خاصة بعد انكشاف طبيعة أنظمة هذه الدول المتسم بعدم القدرة على مجاراة الدول الرائدة والديموقراطية التي حققت لشعوبها الرخاء والرفاه بل أنها حتى لا تحاول جديا أن تقوم بطفرات تنموية لفائدة شعوبها. وأن هذه الأنظمة العربية أولويتها هي الامساك بالسلطة. كما انه اتضح للجميع على أن الأنظمة العربية لا سلطة ولا سيادة لديها بل هي فرق عمل تحت تصرف الجهات النافذة في الغرب.
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5
8 - حميدات سعيد الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:20
سياسة الدولة عبر عشرات السنين وفشلها وانهيارها جعلت اغلب المواطنين يصابون بالإحباط والظلم والحكرة والاستفزاز والاقصاء مما نتج عنه تفشي الأمراض النفسية والاكتئاب الحاد لدى اغلبية المواطنين زيادة على تفشي الجهل والفقر والعنف والكره وافتقاد الأمل والمصداقية بعد تصرفات الدولة البعيدة كل البعد عن هموم الشعب !!
اذا السلطات الحاكمةعبر اجراءاتها المستفزة تعتبر اهم مسبب للاكتئاب لدى المواطن كتدمير الصحة والتعليم العموميين والقرارات الجاءرة في مختلف القضايا
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9 - كاظم الغيظ الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:24
هذه النسب لاترتكز على دراسة ميدانية. لان في الحقيقة ،90% من المغاربة أصيبوا بالإكتئاب والتوتر وإنعدام الطمأنينة النفسية، زِد على هذا كله، قلة اليد والفقر، جراء الحجر (أو بالأحرى السجن) اللاصحي الذي خرب البلاد والعباد. وستنكشف آثاره وتداعياته مع مرور الزمن ، بعد سنة أو سنتين . مصيبة والله مصيييييبة....
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5
10 - Ibn Batuta الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:26
Ce n’est pas une surprise lorsque les espoires sont tres limite’ les familles sont enormt chez nous la culture de favrique’ les enfants comme les rats , .
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-2
11 - Max الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:27
حان وقت لتواجد أطباء نفس في المستوصفآت
الأحياء و المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات عن قرب للمرضى.
أما أطباء النفسيين الخاص فلا مكان لهم بين المواطنيين بسبب ثمن الفحص الطبي فوق طاقة المرضى.
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3
12 - عابر الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:27
لا يهم إن أصيب كل سكان المغرب الحبيب بالاكتآب المهم ان ينجو العثماني والحكومة باكملها والبرلمانيين والمستشارين ذاك هو الفوز اما نحن فلا يهم
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3
13 - مواطن من المغرب الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:28
بالمغرب الأرضية خصبة لنمو ظاهرتي الاكتئاب والتوتر لأن لا شيئ يبشر بخير. انعدام مناصب الشغل وفرص نجاح مشروع شخصي منعدمة. يعني لقمة العيش صارت صعبة جداً جداً بشرط ألا تصاب بمرض او يمرض أحد من أسرتك فعندها ستحل عليك الكارثة وتتمنى لو أن كنت ميتا
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5
14 - أدربالز الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:31
هناك الفقر !
و
هناك البؤس !
الفقير يمكن أن يكون سعيدا رغم فقره !
عكس البئيس !
البؤس معناه الفقر زائد الحگرة و الإقصاء .
وهدا سبب من أسباب الإكتئاب عند المغربي .
وهناك عوامل أخرى لا حصر لها نعاني منها كمغاربة .
كاليأس و إنسداد الأفق .
الفشل في كل شيء ، الدراسة و العمل و العاطفة .
فقدان الاقارب بسبب فقدان التطبيب الناتج عن نهب المال العام .
الأمراض المزمنة التي تؤثر على المصاب و عائلته .
عدم الشعور بالأمان بسبب كثرة التشرميل و الاغتصاب و القتل و
إنعدام قضاء نزيه .
المحطوبية و الرشوة و الفساد .
و اللائحة طويلة .
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15 - ترتيب مشرف الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:31
غير لا ما بغاش المغربي يتصاب بالاكتئاب وبوزلوم والقرينة الكحلة أمام ما نعيشه من زلط وتفقير وقلة شغل وتضعضع صحة وضعف تعليم وكلها يقول راسي أراسي.
اللي تارني فالمقال هو الرتبة المشرفة اللي احتليناها وكنحتلوها فكل ما هو تصنيف فذيل الترتيب منافسين دول كلها حروب وكو.
ارث وقلاقل كما لو أننا عاد خارجين من حرب أهلية أو زلزال هد البلاد والعباد.
واتقاو الله فينا الكفرة.
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16 - elaicha الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:35
لابد أن هذه الدراسة كانت قبل الحالة الوبائية أما الآن فهي مظاعفة ،اللهم ارحمنا برحمتك وفاجي همومنا وفرج كرباتناإنك سميع مجيب.
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3
17 - Amaghrabi الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:36
التوترات النفسية والازمات النفسية سببها في اغلب الاحيان الازمة الاقتصادية واليأس من ايجاد الشغل الذي يحافظ على كرامة الانسان,ومع الاسف العالم باسره يعيش في ازمة التي تزداد يوما على يوم وحتى في الدول الغربية نلاحظ بعض الشباب اليوم يدخل في حالة اليأس لانه يجد الابواب مغلقة لبناء مستقبله المهني والعائلي,وثانيا هناك مشكل اخر يخلق الازمات النفسية الا وهو عدم التوافق بين الزوج والزوجة الذي يجعل من الزوج او الزوجة يعيش حالة توترات دائمة لان البيت اصبحت جحيما واما الطلاق الذي اصبح كذلك مرهقا ماديا ونفسيا,اما دول الخريف العربي او الدول التي عاشت الحروب وما زالت تعيش الازمات السياسية فمنطقيا ان تكثر فيها الامراض النفسية
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0
18 - عبد الله الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:36
القرآن الكريم قد تضمن علاجا ناجعا للهموم و الأحزان , قال تعالى : { الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ } الرعد/28 أيضا هناك العلاج النبوي للهموم الذي يتضمن الأدعية والأذكار الواردة في هذا الباب للوقاية من الهموم والأحزان.
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19 - ما فاهم والو الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:37
السلام عليك ردا على التعليق 3 سي عتمان السميرس ????!!!! يبدو انك لم تعرف الواقع المغربي او انك ولدت مع ملعقة من دهب ؟؟؟! تقول ان الذهاب الى سويسرا سيخفف كن الاكتءاب بالنسبة للمغاربة ؟؟؟؟! ههههه على من تضحك ؟؟؟! المغاربة وجدوا حتى الخبز ليسدو رمقهم وانت تقول سويسرا ؟؟؟! عجبا عجبا ؟؟! المغاربة يجد الصحة والتعليم والعدل والأمن ؟؟؟! اقسم بالله لا يكتءب احدا منهم ؟؟؟! لا أتكلم على نفسي انا ؟؟؟! فانا متلا موظف لدي دخل قار ومع ذلك أعاني ؟؟؟! ما بالك بجحافل العاطلين ؟؟؟! والمشردين والمتسولين وووووالدين فقدو شغلهم ؟؟؟! قال ليك سويسرا ؟؟؟! اقسم بالله اما موظف لم اسافر خمس سنوات ؟؟؟! سويسرا ههههه
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20 - soufiane الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:39
كيفاش بغيتو بنادم ميشدوش الاكتءاب وما يسمى بالفنانين حصلوا على دعم من الدولة بمليار ونصف المليار المهم الدولة العميقة تنتقم من الشعب كان أولى استثمار هذه الأموال في التعليم وتزويد التلاميذ المعوزين بأدوات التعليم عن بعد من حواسيب وغيره المسؤولون عازمون على السير ضد إرادة الشعب الكلام كثير الله يحفظ
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21 - elaicha الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:41
الأخ الذي اقترح سويسرا كخيار لإزالة التوتر والإكتآب واش أخويا داوي مع المغاربة لي هما حنا وعايشين فهاد البلاد الله يكثر خيرك ضحكتني واخا أنا مكتئبة
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22 - ابراهيم الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:44
الاحساس بفقدان الامل نتيجة غياب العدل و هضم الحقوق هو ما يخلف الحزن و الاكتءاب . بالاضافة الى ضعف الايمان .
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23 - salaww الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:44
بالسيف يصيبنا الاكثئاب قلة الشي والفقر ولاسكن لائق والمعيشة غلات وحتى المتنفس لي كنا كنتمتعو به الشجر والخظورية قطعتوها باش تعطيو للصحاب الشكارة الارض والبقع باش يبنيو فيها الصنادق باراكا علينا من البني الخاوي وفكرو لنا فمنتزهات شعبية وجرادي بالقرب شوفو غير طنجة وديرو بحالها ولا قل منها فينما مشيتي الطبيعة جلس ولعب الرياضة انت ووليداتك وبعيدة عن الشانطي الامان ولي كذبني يسول للاسف كنفكرو المسؤولين غير فالربح لكم انتم سافرو للخارج وحنا نسدو علينا فالصنادق وجهك فوجهرالحيط
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24 - حسن الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:48
ليس صحيا ما ينشر عن المغاربة، إلى أي شيء يريد هذا الباحث أن يصل؟ اي جهة يخدم بهذا البهتان؟ سكان المغرب والأرياف والأرياف منهم على الخصوص بعيدن على ما يقول في حقعم.
مثل هذا الكلام يحب ان يعتمد على بحث علمي لا على رغبات أشخاص هدفهم تغيير الوضع الاحتماعي السليم باستعمال هذه الطريقة الهدامة.
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25 - بيع الاوهام الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:49
أظن الرقم أكثر بكثير باستثناء الوزراء والبرلمانيين وناهبي المال العام فهؤلاء لا يستطيع الإكتئاب التقرب منهم أما الشريحة التي تمثل العدد الاكبر في المغرب من فقراء فكلهم مصابون بالاكتئاب والامراض والمصائب والجنون وزادت الطين بلة السيدة كورونا
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26 - Ali Bensalah-Rabat الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:51
الحل في هاته النقاط:
1- الرياضة 2- أكل صحي 3- الوقاية و غسل الأسنان بالفرشاة و معجون الأسنان.
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27 - allo الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:51
تلاوة القرأن و التشبت بالدعاء
دعاء لإزالة الاكتئاب
ما أصاب أحدًا قطُّ همٌّ ولا حَزَنٌ فقال (اللهمَّ إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمَتِك ناصيَتي بيدِك ماضٍ فيَّ حُكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أوْ علَّمْتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو أنزلته في كتابِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهابَ هَمِّي إلا أذهب اللهُ همَّه وحُزْنَه وأبدله مكانه فَرَجًا قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلمُها فقال: بلى ينبغي لِمَنْ سمِعها أنْ يتعلمَها).
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28 - Soukaina الخميس 01 أكتوبر 2020 - 09:53
كيف لا نكتجأب ومكاين لا خدمة لا حتى حاجة انا عندي ماستر لا عمل لا حتى حاجة اضطررت للعمل في مركز الاتصال. لو لم يكن مركز الاتصال طان الله في عون الشباب. اوددددديييي
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