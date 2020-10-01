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كُتّاب وآراء
تقرير: ثلث المغاربة مصابون بالاكتئاب .. وسكان الأرياف أكثر توترا
رصد تقرير أعدته منظمة البارومتر العربي حول الصحة النفسية بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إصابة 20 في المائة من المغاربة بالاكتئاب، و29 في المائة يشتكون من التوتر في كثير من الأحيان أو في معظمها.
وأوضحت الدراسة التي شملت بلدان عديدة أن 31 في المائة من المغاربة الذين يعانون من التوتر يقطنون بالأرياف، و28 في المائة بالحواضر، ليحتل بذلك المغرب المرتبة التاسعة في التصنيف، بينما حل سابعا في ما يتعلق بالاكتئاب (24 في المائة في الحواضر و17 في المائة في الأرياف).
الدراسة التي شملت أكثر من 25 ألف مواطن على امتداد بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، صنفت العراق ضمن أكثر الشعوب معاناة من الاكتئاب بنسبة 43 في المائة، ثم تونس بـ 40 في المائة، وفلسطين بـ 37 في المائة.
وربطت الدارسة ارتفاع النسبة في العراق وفلسطين بتجارب الحرب في الآونة الأخيرة والنزاعات الجارية، لكن بالنسبة لدولة تونس فقد ترتبط الأسباب بالمرحلة الانتقالية، وفق المصدر ذاته.
وأضافت الدراسة أن قاطني الحواضر في لبنان وليبيا والسودان هم الأكثر إقبالاً على البوح بالإحساس بالاكتئاب، فيما سكان الأرياف في العراق وتونس والأردن ومصر والمغرب الأقل بوحا.
وسجل المصدر ذاته أن 35 في المائة من سكان المنطقة برمتها يشعرون بالتوتر في أحيان كثيرة، وعلى رأس اللائحة التونسيون (53 في المائة مئة) والعراقيون (49 في المائة)، ثم المواطنون المنحدرون من مصر (27 في المائة) والجزائريون (27 في المائة)، بعدهم السودانيون (22 في المائة)، والكويتيون (12 في المائة) وهم الأقل تصريحا بإحساسهم بالتوتر.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (28)
أنا داخلني الشك واش هاذ الدولة كايحكمها شي حد ؟
اتضح لكثير من شعوب الدول العربية أن الوضع المزري والتخلف الذي يوجدون عليه هو شيئ بنيوي وطويل الأمد خاصة بعد انكشاف طبيعة أنظمة هذه الدول المتسم بعدم القدرة على مجاراة الدول الرائدة والديموقراطية التي حققت لشعوبها الرخاء والرفاه بل أنها حتى لا تحاول جديا أن تقوم بطفرات تنموية لفائدة شعوبها. وأن هذه الأنظمة العربية أولويتها هي الامساك بالسلطة. كما انه اتضح للجميع على أن الأنظمة العربية لا سلطة ولا سيادة لديها بل هي فرق عمل تحت تصرف الجهات النافذة في الغرب.
اذا السلطات الحاكمةعبر اجراءاتها المستفزة تعتبر اهم مسبب للاكتئاب لدى المواطن كتدمير الصحة والتعليم العموميين والقرارات الجاءرة في مختلف القضايا
الأحياء و المستشفيات الحكومية لتقديم الخدمات عن قرب للمرضى.
أما أطباء النفسيين الخاص فلا مكان لهم بين المواطنيين بسبب ثمن الفحص الطبي فوق طاقة المرضى.
و
هناك البؤس !
الفقير يمكن أن يكون سعيدا رغم فقره !
عكس البئيس !
البؤس معناه الفقر زائد الحگرة و الإقصاء .
وهدا سبب من أسباب الإكتئاب عند المغربي .
وهناك عوامل أخرى لا حصر لها نعاني منها كمغاربة .
كاليأس و إنسداد الأفق .
الفشل في كل شيء ، الدراسة و العمل و العاطفة .
فقدان الاقارب بسبب فقدان التطبيب الناتج عن نهب المال العام .
الأمراض المزمنة التي تؤثر على المصاب و عائلته .
عدم الشعور بالأمان بسبب كثرة التشرميل و الاغتصاب و القتل و
إنعدام قضاء نزيه .
المحطوبية و الرشوة و الفساد .
و اللائحة طويلة .
اللي تارني فالمقال هو الرتبة المشرفة اللي احتليناها وكنحتلوها فكل ما هو تصنيف فذيل الترتيب منافسين دول كلها حروب وكو.
ارث وقلاقل كما لو أننا عاد خارجين من حرب أهلية أو زلزال هد البلاد والعباد.
واتقاو الله فينا الكفرة.
مثل هذا الكلام يحب ان يعتمد على بحث علمي لا على رغبات أشخاص هدفهم تغيير الوضع الاحتماعي السليم باستعمال هذه الطريقة الهدامة.
1- الرياضة 2- أكل صحي 3- الوقاية و غسل الأسنان بالفرشاة و معجون الأسنان.
دعاء لإزالة الاكتئاب
ما أصاب أحدًا قطُّ همٌّ ولا حَزَنٌ فقال (اللهمَّ إني عبدُك ابنُ عبدِك ابنُ أمَتِك ناصيَتي بيدِك ماضٍ فيَّ حُكمُك عَدْلٌ فيَّ قضاؤُك أسألُك بكلِّ اسمٍ هو لك سميتَ به نفسَك أوْ علَّمْتَه أحدًا مِنْ خلقِك أو أنزلته في كتابِك أو استأثرتَ به في علمِ الغيبِ عندَك أنْ تجعلَ القرآنَ ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حُزني وذهابَ هَمِّي إلا أذهب اللهُ همَّه وحُزْنَه وأبدله مكانه فَرَجًا قال: فقيل: يا رسولَ اللهِ ألا نتعلمُها فقال: بلى ينبغي لِمَنْ سمِعها أنْ يتعلمَها).