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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2391 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2391 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2391 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:10

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2391 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 126044 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ .. منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2229 حالة.

وتم التأكد من 1421 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 104136.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (23)

1 - يونسبف الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:17
العاءدين من مليلية مصابين بكورونا ماذاسنتوقع الجواب في الاسابيع المقبلة
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-37
2 - Kamal الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:18
هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واكثرو من الصدقات واستغفرو الله يرحمكم
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32
3 - meknassiya الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:19
اللهم انا لا نسالك رد القضاء و لكن نسالك اللطف فيه..اللهم اننا بباك واقفون.ارحم ضعفنا و ارفع عنا هذا الوباء يا كريم يا جواد
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27
4 - said الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:20
الأمور تبعت عن القلق ونتضرع إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء التزموا بالحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة
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21
5 - براڤو للمغاربة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:21
براڤو للمغاربة.. لقد أبنتم فعلا عن تحضركم ومواطنتكم وحرصكم على بلدكم، والأهم، التزامكم الخرافي بالإجراءات الصحية المتبعة حتى أن دولا رائدة في مجال مكافحة الوباء مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية سترسل اختصاصيين ليتعلموا منكم !!
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-12
6 - Docteur الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:21
35 morts c beaucoup
Arrêtez la chloroquine
Et mettre la dexamethazone si besoin
La chloroquine tue par complications cardiaques je ne cesse de le répéter !!!’
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5
7 - Ben .you الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:25
هادشي ماغيسليش المهم جوج حوايج يحيدوا لينا الكمامة ماحنت ضررها كنر من الوقاية ويحلوا لينا البيران نضربوا الكاس نساو هاد التخربيق
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-28
8 - ع.غ بيضاوي غاضب الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:26
هدا لا يعقل كيف سيكون التعليم الحضوري والبلاد لازالت تعرف ازدياد حالات كورونا يوما بعد يوم هل نلقوا بابناءنا إلى التهلكة..هدا قرار بصفتي أب ليس في صالح ابناء الشعب المغربي على الأقل تستقر الحالة الوبائية وهناك نكون على اطمئنان كامل على فلدات اكبادنا بالله عليكم خدوا الرأي الدي يخدم الصالح العام لأن الطفل يبقى طفل فمن حقنا أن نخاف على بناتنا واولادنا ونرجوا من الله أن يرفع عنا هدا الوباء الدي هلك العباد والبلاد.
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7
9 - كورونا والتعايش . الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:26
هل أصبحت كرونا في الجو هل أصبحت واقعا يجب التعامل معه كأي نزلة برد موسمية عادية اعرف أشخاصا أصيبوا بالكرونا رغم أنهم مخالطين لأناس لم يصابوا بالفيروس .
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3
10 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:27
بصرونا بالإعداد الحقيقية ولا داعي للتلاعب بأرواح الناس لأجل المساعدات الدولية لم نعد نثق لا في عدد الاصابات ولا عدد الوفيات لان هناك من يدخل بأمراض أخرى ويحصى بأنه مصاب بكورونا وهناك من مات بمرض عادي كبر السن او القلب او جلطة دماغية فيحصى انه مات بسبب كورونا أين الحقيقة لماذا هذا التصرف؟
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11
11 - الصفريط الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:28
الوباء ينتشر في الخفاء نصرا للتهاون واللامبالات.
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3
12 - محمد الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:30
لا داعي لتمديد الاجرائات بالدار البيضاء لانها لم تنفع في شيء،
و الله يحفظ الجميع
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10
13 - مواطن الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:31
هل تعرفون احد مريض بكورونا؟
انهم يقولون كل يوم ارقام جديدة ولكن في الواقع كل شيء كما كان
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-5
14 - الواقع الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:34
كل دولة طاحت اعلى قالبها الهاد الكوفيد الا احنا ماعندنا لاخطة لا يحزنون الاقتصاد واقف والناس امساكن ربي اللي عالم ابحالهم حتى الموظف كان يخدم اعلى عاىلة وحدة ارجع يخدم اعلى عشرة انتاع العاىلات او خبراء اللجنة العلمية عندنا كيسناو من منظمة الصحة التصريحات باش اينقلوا الهضرة اللي كتقول .اوا اتسناو حتا اتنوض شي فوضة اوديك الساعات غادي ايخسروا اعلينا بيان واحد .ندعوا جميع أطراف النزاع الالتزام بوقف العنف والتحاور حول ما ىدة المفاوضات.
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4
15 - samuel الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:35
الحكومة باعت الماتش و الشعب من جهته باع الماتش. قاليك لا للحجر الصحي لا لعرقلة الاقتصاد. و ها نحن لا اقتصاد و لا مولاي بيه.
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8
16 - راي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:36
ويستمر العالم في احصاء الارقام وخطة التحضير النفسي مستمرة لما هو قادم تلقي التلقيح ايعقل ان الاصابات في العالم لا تحمل اعراض من طبيعة الجسم اذا كان مريضا يصدر رد فعل وهي الاعراض انقلبوا على كل شيء في الطبيعة واما المصاب بالرشح او الزكام لا جدال فيه لان الزكام ازيل من الامراض عوض بكورونا اعتقد ان العالم فهم المغزى ولن تقبل الشعوب هذا التلقيح بعدما انتظروا سقوط الملايين في الطرق باسم وباء اعلامي
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2
17 - مراد الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:39
يوم عادي، نتمنى المزيد من الأخبار
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7
18 - مصطفى مستور الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:42
الكل أصبح يشم رائحة التلاعب بالأرقام لغاية في نفس يعقوب. على العموم لا نملك إلا الدعاء برفع هذا الوباء البلاء الذي نسأل الله أن يحفظنا وإياكم من شره.
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19 - Observateur الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:43
الطمع طاعون .. كورونا على شكل كرة, ترتدي تاج من ذهب, تخدع الخلية التي تعيد إنتاجها إلى ما لا نهاية, لتنفجر الخلية في النهاية وتنتحر. الخلية فقدت كنوزا من الفضة لمجرد أنها توقعت أن تحصل على كنوزا من الذهب
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2
20 - هشام متسائل الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:46
حجتي على كذب الأرقام وعدم مصداقيتها
قبل أيام صرح عبد الكريم بلفيقه أن مؤشر التكاثر مستقر في 1.2 منذ ثلاثة أسابيع
هذا يعني أن كل حالة تنتج 1.2 حالة جديدة أو كل 10 حالات تنتج 12 حالة.
والملاحظة أن عدد الحالات اليومي تقريبا مستقر بين 2000 و 2400 حالة
إذن أين هو مؤشر التكاثر ؟
طبعا ستقولون عدد الفحوصات ثابت ويناهز 24 ألف تحليلة.
وفي هذه الحالة نفهم أن وزارة الصحة لا نية لها في تطويق الوباء لأن مؤشر التكاثر 1.2 أكبر من 1 يلزمها رفع عدد التحليلات
الخلاصة عدد الحالات اليومي وحتى التراكمي لا معنى له فهو يقابل عدد التحليلات فقط
العدد الذي له دلالة هو الحالات النشطة وتحت العلاج وخصوصا الحالات الحرجة.
ربما أنا على خطأ وفي هذه الحالة من عنده تحليل ٱخر فليتفضل
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21 - marocain الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:50
pour la première fois on a pas donné les détails des villes !!!
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0
22 - meri الخميس 01 أكتوبر 2020 - 18:53
هاد الأرقام راه فيهم غير لي مريض بالقلب و سل.... أما كورونا ماباتت لي فهاد الأعداد انا خالي مشا يدير تحليلة عطاوه رونديفو حتى الغد الموالي عيطو ليه صباح اجي راه فيك كورونا ههههه سبحان الله كتخليونا مانتيقو لا فالصحة لا فالتعليم لا فوالو
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23 - بن عمي الخميس 01 أكتوبر 2020 - 19:05
أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، الخميس، تسجيل 7 وفيات و160 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ضرني راسي ما افهمت والو .
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