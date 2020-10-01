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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2391 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2391 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 126044 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ .. منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 35 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2229 حالة.
وتم التأكد من 1421 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 104136.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (23)
Arrêtez la chloroquine
Et mettre la dexamethazone si besoin
La chloroquine tue par complications cardiaques je ne cesse de le répéter !!!’
و الله يحفظ الجميع
انهم يقولون كل يوم ارقام جديدة ولكن في الواقع كل شيء كما كان
قبل أيام صرح عبد الكريم بلفيقه أن مؤشر التكاثر مستقر في 1.2 منذ ثلاثة أسابيع
هذا يعني أن كل حالة تنتج 1.2 حالة جديدة أو كل 10 حالات تنتج 12 حالة.
والملاحظة أن عدد الحالات اليومي تقريبا مستقر بين 2000 و 2400 حالة
إذن أين هو مؤشر التكاثر ؟
طبعا ستقولون عدد الفحوصات ثابت ويناهز 24 ألف تحليلة.
وفي هذه الحالة نفهم أن وزارة الصحة لا نية لها في تطويق الوباء لأن مؤشر التكاثر 1.2 أكبر من 1 يلزمها رفع عدد التحليلات
الخلاصة عدد الحالات اليومي وحتى التراكمي لا معنى له فهو يقابل عدد التحليلات فقط
العدد الذي له دلالة هو الحالات النشطة وتحت العلاج وخصوصا الحالات الحرجة.
ربما أنا على خطأ وفي هذه الحالة من عنده تحليل ٱخر فليتفضل