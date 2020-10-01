كورونا يزهق أرواح 35 شخصا في المغرب .. و437 حالة خطيرة

هسبريس من الرباط

بلغ مؤشر الإصابة التراكمي لفيروس كورونا في آخر 24 ساعة الماضية 6.6 في كل مائة ألف نسمة، فيما واصلت نسبة الفتك الاستقرار في 1.8 بالمائة، مقابل نسبة تعافي تصل 82.6 بالمائة.

وسجلت وزارة الصحة، اليوم الخميس، ارتفاع الحالات الخطيرة والحرجة إلى 437، منها 54 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، بينما يصل العدد الإجمالي للحالات النشطة 19679.

ومن الحالات الـ 2391 المصابة بفيروس كورونا المستجد المسجلة بالمغرب في الأربع وعشرين ساعة الأخيرة، كان لجهة الدار البيضاء-سطات نصيب الأسد بـ 1250 حالة، منها 928 بالبيضاء، و72 بمديونة، و66 بالمحمدية، و64 بالنواصر، و56 بسطات، و32 ببرشيد، و27 بالجديدة، و4 ببن سليمان، وحالة بسيدي بنور.

جهة الرباط سلا القنيطرة سجلت 228 حالة، منها 63 بسلا، و55 بالصخيرات تمارة، و35 بالقنيطرة، و30 بسيدي قاسم، و26 بالرباط، و10 بالخميسات، و9 بسيدي سليمان.

جهة مراكش آسفي أحصت 219 حالة، منها 180 بمراكش، و9 في كل من الحوز والرحامنة واليوسفية، و4 في كل من شيشاوة وقلعة سراغنة، و3 بالصويرة، وحالة بآسفي.

جهة درعة تافيلالت نالت 140 حالة، منها 46 بالرشيدية، و38 بتنغير، و24 بورزازات، و23 بميدلت، و9 بزاكورة، فيما سجلت جهة سوس ماسة 135 إصابة جديدة، منها 89 بأكادير إداوتنن، و22 بتارودانت، و16 بإنزكان آيت ملول، و4 باشتوكة أيت باها، و3 بتزنيت، وحالة بطاطا.

الجهة الشرقية سجلت 105 حالات، منها 33 بوجدة أنجاد، و22 بجرادة، و17 بالناظور، و15 بتاوريرت، و8 بجرسيف، و7 ببركان، و3 بالدريوش. كما سجلت 92 حالة في جهة طنجة تطوان الحسيمة، منها 34 بطنجة أصيلة، و21 بتطوان، و17 بالعرائش، و10 بالمضيق الفنيدق، و6 بوزان، وحالتان بالفحص أنجرة، وحالة في كل من الحسيمة وشفشاون.

أما جهة بني ملال خنيفرة فنالت 86 حالة، منها 30 بالفقيه بنصالح، و20 بأزيلال، و19 بخريبكة، و17 بخنيفرة، بينما سجلت 61 في جهة فاس مكناس، منها 16 بمكناس، و15 بفاس، و9 بتازة، و8 بتاونات، و7 ببولمان، و3 بإفران، و2 بالحاجب، وحالة في كل من مولاي يعقوب وصفرو.

جهة كلميم واد نون سجلت 31 حالة، منها 17 بطانطان، و10 بكلميم، و3 بسيدي إفني، وحالة بأسا الزاك، بينما سجلت 25 إصابة بكورونا في جهة العيون الساقية الحمراء، منها 20 بالعيون، و3 ببوجدور، وحالتان بالسمارة، فيما سجلت 18 في جهة الداخلة وادي الذهب، منها 10 بوادي الذهب، و8 بأوسرد.

الوفيات الـ 35 المسجلة في الأربع وعشرين ساعة الماضية توزعت على مدينة الدار البيضاء بـ 9 حالات، وسلا بـ3 حالات، ومراكش وميدلت ووجدة أنجاد وتطوان بحالتين، وكل من القنيطرة وسيدي قاسم والخميسات والحوز والرشيدية وورزازات وزاكورة وأكادير إداوتنان وتارودانت وإنزكان آيت ملول وجرادة والفقيه بنصالح وبني ملال ومكناس وكلميم بحالة واحدة في كل مدينة.