24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|2
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:54
|07:19
|13:22
|16:38
|19:15
|20:29
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- نقابات مغربية تحذر من "تدمير" التعليم العمومي
- "مكتب الفوسفاط" يُحدث شركة "الرقمنة الصناعية"
- خلافات بين الليبيين تعرقل الجولة الثانية من "مفاوضات بوزنيقة"
- عمليات أمنية توقف آلاف المطلوبين للعدالة بفاس
- التغرير بقاصر يوقع بشاب في قبضة أمن المضيق
سيناريو خسارة "بيجيدي" لانتخابات 2021 يُخيف "إخوان العثماني" (5.00)
الرباط تُنشِّط "الدبلوماسية الروحية" تجاه الأزمة السياسية في باماكو (5.00)
- القائمة الجديدة للمنتخب المغربي .. حضور الحدادي وغياب حمد الله - (91)
- لشكر يكشف اعتماد التسجيل التلقائي باللوائح الانتخابية لسنة 2021 - (84)
- هيئات وفعاليات تطالب بتوسيع فتح المساجد وإقامة صلاة الجمعة - (70)
- الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن إصابته بفيروس "كورونا" المستجد - (56)
- خلافات بين الليبيين تعرقل الجولة الثانية من "مفاوضات بوزنيقة" - (53)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أمان" يؤهل مؤسسات رعاية الأشخاص المسنين
أعلنت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، مساء الخميس بالرباط، عن إطلاق برنامج "أمان" لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين.
وقالت الوزيرة خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص لإطلاق الحملة الوطنية السادسة للأشخاص المسنين، إن البرنامج يتضمن ستة محاور أساسية تتمثل في التأهيل المادي لمراكز الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التأطير، ومعايرة الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات، ومواكبة المراكز غير المرخصة، ومواكبة تلك المحدثة وفي طور البناء، وتنويع الخدمات لفائدة المسنين.
وأضافت المصلي أن الحملة، التي تحمل هذه السنة موضوع "بيئة آمنة للأشخاص المسنين.. مسؤوليتنا جميعا"، فرصة أيضا للإعلان عن الانتهاء من إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، التي سيتم قريبا عرضها على أنظار المجلس الحكومي.
وخلال هذه الحملة التي تستمر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، تورد الوزيرة، سيتم إجراء 450 عملية جراحية لفائدة المسنين في وضعية هشاشة الذين يعانون من أمراض العيون بإقليم سطات، بعدما كان آخرون نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية بعدد من المدن قد استفادوا من حملات طبية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (1)
وانتم حاولوا تتكلفوا يما هو اهم وعاجل ومدني الا وهو مرض السرطان لي ينخر المرضى وعاءلتهم والذي يؤدي بهم إلى التشرد والشتات.