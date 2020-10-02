"أمان" يؤهل مؤسسات رعاية الأشخاص المسنين

هسبريس - حارث بن والي

أعلنت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، جميلة المصلي، مساء الخميس بالرباط، عن إطلاق برنامج "أمان" لتأهيل مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأشخاص المسنين.

وقالت الوزيرة خلال لقاء وطني ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خصص لإطلاق الحملة الوطنية السادسة للأشخاص المسنين، إن البرنامج يتضمن ستة محاور أساسية تتمثل في التأهيل المادي لمراكز الرعاية الاجتماعية، وتعزيز التأطير، ومعايرة الخدمات المقدمة بهذه المؤسسات، ومواكبة المراكز غير المرخصة، ومواكبة تلك المحدثة وفي طور البناء، وتنويع الخدمات لفائدة المسنين.

وأضافت المصلي أن الحملة، التي تحمل هذه السنة موضوع "بيئة آمنة للأشخاص المسنين.. مسؤوليتنا جميعا"، فرصة أيضا للإعلان عن الانتهاء من إعداد السياسة العمومية المندمجة للنهوض بأوضاع الأشخاص المسنين، التي سيتم قريبا عرضها على أنظار المجلس الحكومي.

وخلال هذه الحملة التي تستمر إلى غاية 31 أكتوبر الجاري، تورد الوزيرة، سيتم إجراء 450 عملية جراحية لفائدة المسنين في وضعية هشاشة الذين يعانون من أمراض العيون بإقليم سطات، بعدما كان آخرون نزلاء مراكز الرعاية الاجتماعية بعدد من المدن قد استفادوا من حملات طبية.