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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2521 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 128565 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2537893 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2263 حالة.
وتم التأكد من 1908 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 106044.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (27)
وتهمل أهل العلم والمختبرات والعلماء.
الى عيطو للشيخات يحلو ليكوم المشكل.
خاص دابا الوزارة تحاول تدير مجهود اكثر فحالات العلاج والشفاء حيت ضعيفة بزااااف بالنسبة للمعدل العالمي.
أما قضية حشو اعداد الاصابات والوفايات بأعداد زائفة اخرى لا علاقة لها بالكوفيد فالقضية تناقش.. وتناقش بشدة.
2500 حالة يلاه تلقا 20 حقيقية
1900 حالة تعافي 10 غتلقاهم متعافون
34 أموات غتلقى 3 لي ماتو المجموع 33
فين بقات 2500 و1900 و34
إوا المهم لياخذ الحق قتلتونا بألازمات والمساينة والحجر الصحي والكمامات والكورونا وهو ماكاينش شي كورونا من غير الفقر.....
خلي لايك إلا عجبك المقطع
ماعجبكش المقطع ليسامح سير بقا متيق كورونا والحالات الوهمية
يتبع في الخبر القادم.......
لا يفهم ان تبقي على الطوارء بينما تفتح ابواب المدرسة فقط !!!
فالإنسان في هذه الآية كل البشر مؤمن وكافر إفرقي أو أوروبي أو أي جنسية
لهذا خصنا نرجع لله بالإستغفار والتوبة إليه.
ما السبب في هذه الارقام التي اصبحت تتكرر كل يوم؟
غدا سيكون 2360 لا محالة
سيرفع عنا هذا الوباء بإذن الله شريطة أن نتقي الله حق تقاته. الله هو القوي ونحن الضعفاء .إذن الحل الوحيد هو الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
لا تهتموا بالأرقام ولا تبالون فلنا رب كريم رؤوف بعباده. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكن.