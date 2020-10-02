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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2521 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2521 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2521 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:15

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 2521 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 128565 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2537893 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 34 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2263 حالة.

وتم التأكد من 1908 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 106044.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (27)

1 - Brahim الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:20
وَعَن أَنسٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقُولُ: اللَّهمَّ إِنِّي أَعُوُذُ بِكَ مِنَ الْبرَصِ، وَالجُنُونِ، والجُذَامِ، وسّيءِ الأَسْقامِ رَوَاهُ أَبو داود بإِسنادٍ صحيحٍ.
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38
2 - حرتاءه الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:20
استقرار معدل الاصابات لاول مرة دليل على معرفة سرعة انتشار الوباء وان شاء الله ستنخفض في الايام المقبلة فالفيروس بدانا نتعايش معة فالمرجوا تقوية مناعتنا والابتعاد عن العادات السيءة كالاكل خارج المنزل والمقليات والاكثار من الاغدية الصحية والرياضة وندعوا الله ان يبعد عنا الوباء وهو القادر على كل شيء
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24
3 - معاد الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:23
هذا هو مصير الدول لي كاتشججع صحاب الطعريجة.
وتهمل أهل العلم والمختبرات والعلماء.
الى عيطو للشيخات يحلو ليكوم المشكل.
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50
4 - Observateur الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:24
فيروس كورونا المستجد لن يغادرنا قبل عشرة سنة على أقل تقدير. لديه مهمة محددة في المكان والزمان, وبعدها سيغادرنا بإذن الله.
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-27
5 - said الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:25
الاصابات في ارتفاع وكل المؤشرات تدل على أن المرض انتشر وليس لنا سوى الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا هذا الوباء التزموا بالحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط
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17
6 - Anas fes الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:25
إحصائيات كلها خطأ ليس لها أي دليل أعطوا من هم الأموات سولوا عليهم في سبيل الله. آلله يهديكم
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-2
7 - الطنز البنفسجي الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:27
نفس العدد اليومي تقريبا.. هذا يعني اننا قدرنا نسطحو المنحنى..
خاص دابا الوزارة تحاول تدير مجهود اكثر فحالات العلاج والشفاء حيت ضعيفة بزااااف بالنسبة للمعدل العالمي.
أما قضية حشو اعداد الاصابات والوفايات بأعداد زائفة اخرى لا علاقة لها بالكوفيد فالقضية تناقش.. وتناقش بشدة.
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-12
8 - شخص مر من هنا الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:27
لو قمنا بتحليل هته الارقام سنلاحظ ان الاصابات مستقرة لما يقارب الشهر وهذا دليل على أن الوباء اصبح كباقي الأمراض الأخرى المستوطنة .لهذا وجب التعايش معه والتركيز على طرق انعاش الاقتصاد .الخطر الحقيقي اللذي اصبح يهدد الاف العاىلات المغربية .لي صديق موظف امني اصبح الان يقتسم راتبه مع ثلاتة من أخوته بعد ان فقدوا مصدر رزقهم.
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7
9 - امين الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:28
سبحان الله كيزيدو الأعداد لي بغاو وكيقتلوا لي بغاو وكيعالجوا لي بغاو
2500 حالة يلاه تلقا 20 حقيقية
1900 حالة تعافي 10 غتلقاهم متعافون
34 أموات غتلقى 3 لي ماتو المجموع 33
فين بقات 2500 و1900 و34
إوا المهم لياخذ الحق قتلتونا بألازمات والمساينة والحجر الصحي والكمامات والكورونا وهو ماكاينش شي كورونا من غير الفقر.....
خلي لايك إلا عجبك المقطع
ماعجبكش المقطع ليسامح سير بقا متيق كورونا والحالات الوهمية
يتبع في الخبر القادم.......
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-2
10 - observer الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:28
اليوم سجلت 3830 حالة بهولندة علما ان سكان هولندة نصف سكان المغرب تقريبا.
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9
11 - rida الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:31
يوم الاتنين، على جميع التلاميذ الإلتحاق بمدارسهم لكي نصل الى العدد 5000. هدا هو سر انجاح مناعة القطيع. و من بعدها 10000.
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1
12 - ملاحظ الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:32
ماذا تغير منذ 4 اسابيع؟ لاشيء عدد الحالات يزداد بينما امرت الحكومة بالعودة الى المدارس لكي يرغم الاباء الى تأدية واجب شهر اكتوبر و بعدها نرجع الى الدراسة عن بعد.
لا يفهم ان تبقي على الطوارء بينما تفتح ابواب المدرسة فقط !!!
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7
13 - meknassiya الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:32
اللهم ارحم موتانا و موتى المسلمين اجمعين..الهنا قصدناك فلا تردنا خائبين..دعوناك يا جواد يا كريم..ادفع عنا و عن بلاد المسلمين كل داء يا رحمان يا رحيم..اللهم ارفع عنا هذا البلاء يا عظيم
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2
14 - ساميا الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:34
لاجهد الا جهدالله نتوسل اليك يا الله ليس باعمالنا بل برحمتك ان ترفع عنا هذا الوباء وان تعودبنا الحياة الى احسن مما كانت فحري بنا ان نستوعب الدرس.
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6
15 - Yous الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:35
Attention ...l'un des grands qui ne croyait pas au covid est sûrement atteint...l'autre grand rival précipité à le critiquer en rigolant et rassuré les américains :heureusement vous avez un président qui vous protège du covid par sa vitalité et son courage à l'encontre du virus.
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0
16 - Amar moghli الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:37
اللهم اشف مرضانا و ارحم امواتنا.وارفع عنا هذا الوباء.
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3
17 - بنت الرشيدية الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:38
يا ربي فرج علينا الله اخفف ما نزل .عييينا توحشت والديا بغيت نمشي نشوفهمم كرونا قطعت صلة الرحم ...اش غنقولكم الله افرجها من عندو
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5
18 - جمال الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:38
يجب طي صفحة ملف كورونا الأن مرض ليس له حل وتعايش معه كباقي الأمراض الأخرى وتوقف عن هلع وخوف بين الناس
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5
19 - Docteur الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:40
34 morts c est trop
Cherchez l ´erreure
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3
20 - باغي تفك من ولادك الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:42
لأباء و أمهات تلاميذ التعليم الحضوري الذين فرحوا بفتح المدارس، هل تظنون أنكم سترتاحون ؟ إستعدوا القادم أسوأ.............
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2
21 - ميلاد الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:46
هاد الفيروس كايبين أن البشرية ضعيفة مهما وصلت من التقدم وهذا مصداقا لقول الله عز وجل:(يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا (28)
فالإنسان في هذه الآية كل البشر مؤمن وكافر إفرقي أو أوروبي أو أي جنسية
لهذا خصنا نرجع لله بالإستغفار والتوبة إليه.
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-6
22 - مهتم متهم الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:48
عجيب أمر هذا الفيروس حتى في الأرقام يحيرك إذ كيف نفسر المرحلة الأولى التي كانت فيها الإصابات لا تتجاوز الألف ثم صعدت في الدرجة لتبلغ في مرحلة ثانية ما بين الألف والألفين وفي المرحلة الحالية والثالثة بين الألفين و الثلاث آلاف. لكن ثرى متى سندخل مرحلة أكثر من 2000 ؟؟
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1
23 - معلق الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 18:54
ما يلاحظ في الارقام اليومية ان هناك تشابه بمعدل 2400 في اليوم.
ما السبب في هذه الارقام التي اصبحت تتكرر كل يوم؟
غدا سيكون 2360 لا محالة
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24 - no comment الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 19:00
لا جدوى من التعليق لا سيما أن السيف سبق العدل بمدينة الدارالبيضاء
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25 - مهتم متهم الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 19:12
الصحيح هو متى سندخل مرحلة أكثر من 3000 إصابة؟ ؟
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2
26 - بيضاوي الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 19:20
الله سبحانه وتعالى هو كفيل بعباده.
سيرفع عنا هذا الوباء بإذن الله شريطة أن نتقي الله حق تقاته. الله هو القوي ونحن الضعفاء .إذن الحل الوحيد هو الدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى.
لا تهتموا بالأرقام ولا تبالون فلنا رب كريم رؤوف بعباده. إذا أراد شيئا يقول له كن فيكن.
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0
27 - متتبع الجمعة 02 أكتوبر 2020 - 19:20
الفيروسات لديهم دينهم وطقوسهم وتقاليدهم. مستعدين أن يضحوا بالغالي والنفيس دفاعا عن هويتهم. عكس البشرية, تاريخهم يرجع إلى ملايير السنين. يطبقون حرفيا ما ورثوه عن أجدادهم وما جاء به كتابهم المقدس
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-1
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