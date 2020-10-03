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كُتّاب وآراء
سفارة إسبانيا بالرباط تعلن عن رحلة بحرية جديدة
أعلنت السفارة الإسبانية بالرباط عن تنظيم رحلة بحرية جديدة، بهدف نقل المسافرين الإسبان والمقيمين في إسبانيا؛ وهي الرحلة التي ستنطلق، في الـ9 من أكتوبر الجاري، من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء الجزيرة الخضراء.
السفارة أكدت أنه يجب أن يكون الركاب قادرين على إثبات وجهتهم داخل إسبانيا، و"تستهدف هذه العملية الخاصة الإسبان والمقيمين في إسبانيا، الذين يسافرون مع أو بدون سيارة مسجلة في أوروبا".
وأشارت السفارة إلى أن الموعد النهائي لاستلام الطلبات هو الخامس من أكتوبر عند منتصف الليل، وهذه هي الرحلة رقم 34 من نوعها منذ إغلاق الحدود في مارس الماضي.
ومن المنتظر أن تنطلق، اليوم، الرحلة رقم 33 من هذا النوع متوجهة من ميناء طنجة المتوسط صوب ميناء الجزيرة الخضراء؛ فيما أبحرت، قبل أيام، الرحلة رقم 32 التي ضمت 472 مسافرا و243 مركبة تحمل ترقيما للاتحاد الأوروبي.
ويأتي هذا في وقت قرّرت فيه حكومة مدريد المركزية تمديد إغلاق حدودها مع المملكة. ووفقاً لما نقلته الجريدة الرّسمية للبلاد، فإنّ "هذا القرار يقضي بتمديد التقييد المؤقت للرحلات غير الضرورية"، مبرزة أنّ "المغرب من البلدان المعنية بمنع سفر مواطنيه إلى إسبانيا، إضافة إلى دول أخرى، باستثناء أستراليا وكندا وجورجيا واليابان ونيوزيلندا، ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس وأوروغواي والصين".
وتذكر السفارة الإسبانية بالرباط بأنه هذه السنة، أكثر من أي وقت مضى، على المواطنين "السفر في أمان وبكل مسؤولية".
وتقول: "إذا سافرت إلى الخارج، ضع في اعتبارك الوضع غير المؤكد فيما يخص: الحدود أو الحجر الصحي أو القيود المفروضة على التنقل".