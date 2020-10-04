24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

04/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2113:2116:3719:1220:26
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "قراءة الكتب.. طرح مغاير" (5.00)

  2. حملة كنز الدار (4.00)

  3. إنقاذ اللغة الأمازيغية بتعديل الدستور (3.00)

  4. "منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون (3.00)

  5. أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (1.80)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | تنسيقية تدعو إلى توزيع "الدعم الفني" بالتساوي

تنسيقية تدعو إلى توزيع "الدعم الفني" بالتساوي

تنسيقية تدعو إلى توزيع "الدعم الفني" بالتساوي
ياسين أوشن
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 09:40

قالت "التنسيقية الوطنية للدفاع عن المقاولات الصحافية الهشة" إن الدعم المخصص لفنانينَ، المثير للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، "خطوة تخالف مضامين الخطاب الملكي السامي الأخير، بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب، الذي ألقاه جلالة الملك محمد السادس على شعبه الوفي، حيث قال: إلا أن هذا الدعم لا يمكن أن يدوم إلى ما لا نهاية، لأن الدولة أعطت أكثر مما لديها من وسائل وإمكانات"".

وفي هذا السياق، استنكرت التنسيقية نفسها، في بيان لها توصلت به هسبريس، "عدم امتثال الوزير عثمان الفردوس للتوجيهات الملكية السامية، وعدم قدرة مستشاريه على التقاط الإشارات من الخطاب وتوجيه الوزير إلى الطريق الصحيح، واستفزاز الشعب المغربي بهذه الخطوة دون أي توضيح".

ويشيد البيان ذاته بـ"الخروج الجريء للفنانة المغربية لطيفة رأفت وفضحها واستنكارها لهذا الدعم". كما ينوه كذلك بـ"الخطوة النبيلة للفنانيْن نعمان لحلو وسعيد مسكير وحتى الذين يفكرون في القيام بالخطوة نفسها".

ولم تفوت التنسيقية عينها الفرصة دون أن تدعو إلى "ترشيد النفقات في جميع القطاعات"، مطالبة بـ"إرجاع الدعم الممنوح من طرف كل الفنانين، مع إعادة توزيعه بالتساوي في إطار المساعدة لكل فنان محتاج إليه، من أجل تكاليف الحياة اليومية وأعبائها"، داعية "لجنة تأهيل المقاولة الصحافية بالمجلس الوطني للصحافة إلى الالتفات إلى المقاولات الصحافية الهشة".

تجدر الإشارة إلى أن الفردوس سبق له أن قدم توضيحات بعد احتداد نقاش الدعم الاستثنائي المذكور، إذ قال على صفحته الرسمية بـ"فيسبوك": "تعتبر الشفافية من شروط العمل العمومي، ويعتبر الولوج إلى المعلومة حقا مكفولا للمواطنين؛ وعلى هذا الأساس، تم بشكل كامل نشر نتائج طلبات عروض مشاريع على موقع الوزارة، لضمان الوضوح فيما يخص استعمال المال العام".

كما أورد وزير الثقافة في توضيحه المطول أن "الضربة القوية التي تلقاها النشاط الثقافي من الجائحة، تركت الكثير من الفنانين بدون أي وجهة ولا أفق في الرعاية أو الاحتضان". كما أن "التدابير الأفقية التي تم إرساؤها بفضل صندوق "كوفيد-19"، مكنت، بالفعل، أكثر من 3700 من حاملي بطاقة الفنان (القديمة أو الجديدة) من الاستفادة من نظام التضامن "كوفيد" (راميد وغير المهيكل)، أي بنسبة قبول بلغت 70%".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - azizo الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:08
ليس الفن وحده الذي تلقى الضربة في زمن كورونا. هناك حاجيات ضرورية أخرى تحتاجها بلادنا. الانتاجات الفنية على اختلافها يمكن لها أن تنظر الى حين ونستثمر في الأهم حتى تخرج بلادنا بعد الجاءحة بسلام. الدولة قامت ووفرت الدعم من صندوق كوفيد لجميع الفئات المهنية المهيكلة والغير المهيكلة المحتاجة بما فيها القطاع الفني والمسرحي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - عبد الحق الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:09
نتمنى أن نرى في ما يأتي من الأيام تنسيقيات تدعوا إلى عودة صلاة الجمعة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - kimo الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:11
وماهي مداخيل الدولة من الفنان عندما ينتج اغنية او فلم مردودية الفن في المغرب هزيلة جدا وخصوصا ان بعض الفنانة وجدو في هدا الميدان ضالتهم لجمع الاموال دون فن حقيقي سوى الضحك على الدقون
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
4 - Said الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:14
يا قوم لازم الدعم يكون على كافة المغاربة بالتساوي، راه كلشي تايعاني، واش الفنان تايكل الخبز و النجار تايكل التبن؟ راه عيب و عار هادشي لدارتو وزارة التفاهة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
5 - BOUGAF الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:16
هذه التنسيقية لا تندد بالدعم الممنوح لبعض
" الفنانين " على أساس أنه نوع من الريع،
لكنها تطلب فقط من المستفيدين إرجاع ما توصلوا به من أموال قصد إعادة توزيعها على الفنانين
المحتاجين. ايوا حلوف كرموس. الفنان الذي يحتاج إلى مساعدة الدولة من أجل تدبير قوته اليومي ليس بفنان وعليه أن يبحث عن مهنة أخرى. أما دعم الدولة فيجب رصده من أجل إصلاح المدارس في العالم القروي وفتح المسالك الطرقية ومؤازرة الطبقات الفقيرة الخ...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
6 - مغربية الأحد 04 أكتوبر 2020 - 10:23
فعلا مهزلة ان يتلقى من يسمي نفسه فنان ملايين من الشعب المغربي و هو لا يقدم أي منفعة للمجتمع و ان تهمل الدولة الطبيب و الممرض والاستاذ و الشرطي و الدركي و المهندس و العامل الدي يخاطر بحياته كل يوم من اجل المجتمع.اتساءل مادا يقدم هؤلاء غير التفاهات و الضحك على الدقون و بعدها يشكون الاهمال كما لو أنهم امضوا حياتهم في خدمة الشعب و الوطن و قدموا التضحيات الجسام .انه لشيء مستفز ان تهمل الدولة القطاعات المهمة كالتعليم و الصحة و ان تشجع الشطيح و الرديح و الانحلال الاخلاقي.هؤلاء لا يستحقون اي دعم أنهم يشتغلون بالقطاع الخاص عليهم اداء واجباتهم اتجاه الدولة و ان يتحملوا كباقي المواطنين الظروف الحالية و ان لا يستغلوها لاجلهم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.