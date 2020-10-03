24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. ترامب يحكم أمريكا من الحجر الصحي داخل مركز طبي عسكري (5.00)

  2. حملة كنز الدار (4.00)

  3. إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي (2.50)

  4. أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (2.14)

  5. مدارس الدار البيضاء تستعد لاستقبال 600 ألف تلميذ يوم الاثنين (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2663 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2663 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2663 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 03 أكتوبر 2020 - 18:10

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 2663 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 131228 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2557908 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 30 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2293 حالة.

وتم التأكد من 2643 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 108687.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - الوضع صعاب السبت 03 أكتوبر 2020 - 18:22
المغرب بحتل الرتبة الاولى افريقيا وعربيا من حيث عدد الاصابات، وخاليين الدراري يقراو فالمدرسة، الا يوجد عاقل في هذه الحكومة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
2 - تضحية السبت 03 أكتوبر 2020 - 18:22
حتى أولئك الذين كنا نحبهم في سبيل الوطن.
خدعونا.
خذلونا.
ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 2 | عرض: 1 - 2

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.