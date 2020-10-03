24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

03/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5507:2013:2216:3719:1320:28
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حملة كنز الدار (4.00)

  2. إجماع حزبي يواجه رفض "إخوان العثماني" لتعديل القاسم الانتخابي (2.50)

  3. أموال الأتراك تغري مقاتلين سوريين بالتوجه إلى "ناغورني قره باغ" (1.89)

  4. مدارس الدار البيضاء تستعد لاستقبال 600 ألف تلميذ يوم الاثنين (1.00)

  5. سلطات خنيفرة تخفف إجراءات الوقائية من الجائحة (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | حناجر نقابيين تصدح برفض تسريح شركات للعمال بذريعة "كورونا"

حناجر نقابيين تصدح برفض تسريح شركات للعمال بذريعة "كورونا"

حناجر نقابيين تصدح برفض تسريح شركات للعمال بذريعة "كورونا"
هسبريس - عبد الإله شبل (صور: سعيد مفلح)
السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:00

عشرات النقابيين من مختلف القطاعات المهنية احتشدوا أمام مقر الاتحاد المغربي للشغل بشارع الجيش الملكي بقلب الدار البيضاء، لتصدح حناجرهم بصوت عال، متهمين حكومة سعد الدين العثماني بالتقاعس عن حماية الطبقة الشغيلة التي تتعرض للهجوم من طرف "الباطرونا" في ظل جائحة كورونا.

ورددت قيادات نقابة الاتحاد المغربي للشغل شعارات منددة بما يطال العاملين في الشركات الصناعية على مستوى الدار البيضاء، مطالبة السلطات العمومية بالتدخل لوقف الهجوم عليهم، وإنصافهم إثر المضايقات التي تطالهم في عز "أزمة كورونا".

وأكدت الفعاليات النقابية التي حضرت بكثافة في هذا الشكل الاحتجاجي الذي سطره الاتحاد المغربي للشغل أن حضورها اليوم "تأكيد على الوقوف ضد تصرفات أرباب الشركات، وتعبير عن رفض عمليات الطرد التي لحقت الكثيرين، وساهمت في تشريد المئات".

وأوضح نقابيون ضمن الاتحاد ذاته، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "ما تعرض له العمال والعاملات في كثير من الشركات أثر على أسرهم وعلى وضعيتهم الاجتماعية"، مطالبين المقاولات بالكف عن طردهم، وداعين السلطات إلى التدخل لوقف التضييق الذي يتعرضون له.

واستنكر أعضاء "نقابة ميلودي موخاريق"، في تصريحاتهم للجريدة، ما أسموه "طرد الأجراء من العمل تحت ذريعة كوفيد19"، مدينين في الوقت نفسه موقف الحكومة من هذه القرارات التي تطال الطبقة الشغيلة هذه الأيام.

وعبر الكاتب العام للاتحاد الجهوي لنقابات الدار البيضاء، أحمد بهنيس، عن رفضه "الهجوم الذي تتعرض له الطبقة الشغيلة تحت مبرر تأثر الشركات في العاصمة الاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا"، مشددا على أن العمال لا يجب أن يكونوا ضحايا.

ولفت المتحدث نفسه، في تصريحه للجريدة، إلى أن "عددا من العمال الذين اشتغلوا خصوصا في شركات النسيج، طوال فترة الطوارئ، وجدوا أنفسهم ضحايا عمليات طرد غير مبررة، ما يستوجب تحركا من طرف السلطات لوقف الهجوم على الطبقة الشغيلة".

وهاجم النقابيون في وقفتهم حكومة سعد الدين العثماني، متهمين إياها بـ"التفرج على ما يتعرض له العمال والعاملات بشركات الدار البيضاء"، ومؤكدين في الوقت نفسه أنها "تشتغل على إخراج القوانين التراجعية ولا تهمها مصالح الطبقة العاملة".

وقرر الاتحاد الجهوي توجيه مذكرة إلى والي الجهة وعمال المقاطعات والأقاليم بالجهة، "حول الأوضاع المزرية للطبقة العاملة والانتهاكات والخروقات السافرة للقوانين، وعلى رأسها الحريات النقابية والطرد التعسفي للعاملات والعمال تحت ذريعة كورونا كوفيد 19".

هذا وينتظر أن تنظم النقابة المذكورة احتجاجا جديدا يوم الثلاثاء أما مقر الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ثم وقفة بكل من بالحي الصناعي مولاي رشيد، والحي الصناعي سيدي معروف عين الشق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - sécurité chômage السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:10
منذ منتصف مارس توقفت عن العمل كحارس امن خاص توصلت بنصف راتبي و الف درهم كتعويض من ص.ض.الإجتماعي و منذ ذلك الوقت لم اتوصل ولو بسنتيم واحد السبب يعلمه إلا الله و المسؤولين عن الشركة المشغلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
2 - أمازيغي عبدالله السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:31
تضامنوا ضد هؤلاء الإستغلاليين أتيحت لهم فرصة طرد العمال دون إعطائهم حقوقهم بعدما حصلوا على دعم كبير من صندوق كورونا ، وسيقومون بإعادة توظيف عمال جدد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
2
3 - كريم السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:33
أكبر مخرب لأرزاق عباد الله هي النقابات ، ديرو إضراب ، ديرو احتجاج لوزين يدير فايين و يجلسو فلقهاوي
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
3
4 - محمد السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:35
حالة الطوارئ هي السبب في خراب الاقتصاد
الوطني .كورونا كاينة ولكن خصنانتعايشو معاها
بحال جميع الأوبئة لي مرات في العالم.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
5 - The lord of my self السبت 03 أكتوبر 2020 - 22:40
قاليك الإصابات فالدار البيضاء متحكم فيها. بنادم اناني ما فيه ما يصبر حتا تهبط ديك مولات الألف حالة يوميا و ديك الساعة يدير حتى العرس قدلم البرلمان
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 5 | عرض: 1 - 5

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.