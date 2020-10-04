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الرئيسية | مجتمع | بكاءٌ وتكبير .. مشاهد "صادمة" لوصول "حراكّة" إلى الضفة الإسبانية‎

بكاءٌ وتكبير .. مشاهد "صادمة" لوصول "حراكّة" إلى الضفة الإسبانية‎

بكاءٌ وتكبير .. مشاهد "صادمة" لوصول "حراكّة" إلى الضفة الإسبانية‎
هسبريس - عبد السلام الشامخ
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:00

بكاءٌ ونحيبٌ وسجود الشّكر.. هي مشاهد باتت تلتقطها عدساتُ مواطنين إسبّان لحظة بلوغِ مهاجرين غير نظاميين الضّفة الأخرى. تتكرّر هذه المشاهد مرّات عديدة، ولا يبدو أنّ موجة النّزوحِ هاتهِ ستتوقّف في قادمِ الأيام.. بينما تواصلُ قوّات البحريّة الملكية تدخلاتها لوقفِ "الزّحفِ الكبير".

ويظهر شريط فيديو حديث منشور على مواقع التّواصل الاجتماعيّ مشهد عشرات "الحرّاكة" نجحوا في بلوغ الضّفة الأخرى عبر قوارب مطّاطية، وقد طغت على وجوههم مظاهر البهجة والسرور والفرحة الكبرى، بعدما تجاوزوا مخاطر البحر وعيون حرس الحدود.

وفورَ وصولهم الأراضي الإسبانيّة، همّ جميع "الحرّاكة"، الذين لم تتأكّد هوّياتهم ولا جنسياتهم، بالسّجود فرحاً ببلوغ الضّفة الأخرى. وخلال اليومين الماضيين، تناقلَ الرّأي العام المغربي شريط فيديو مدّته دقيقة وخمس عشرة ثانية، يُظهر عشرات المغاربة لحظة وصولهم إلى السّواحل الجنوبية الإسبانية.

ويعمدُ غالبية "الحرّاكة"، فور وصولهم الضّفة الأخرى، إلى السّجود والتّكبير كلّما حطّت أرجلهم على اليابسة؛ بينما يتكلّف الآخرون بتصوير مقاطع للمشهد عن طريقِ هواتفهم الذّكية، قبل أن يتمّ نشرها على مواقع التّواصل الاجتماعيّ.

وعادت سواحل "المتوسّط" إلى جذب "الحرّاكة" بعد فترة هدوء دامت لشهور بسبب تداعيات "كورونا"، باعتبارها تشكّل المعبر الوحيد "الآمن" بالنّسبة للمهاجرين غير الشرعيين الرّاغبين في الوصول إلى أوروبا؛ فقد تدخّلت البحرية المغربية، في أكثر من مناسبة، لإنقاذ مهاجرين قبالة الشّواطئ الفاصلة بين المغرب وإسبانيا.

وقال الحقوقي المغربي عبد الإله الخضري إنّه "على الرّغم من الحراسة المشدّدة التي باتت تعرفها الحدود البحرية، فإنّ الشباب يركبون البحر، فقد عبروا عن مشاعر جياشة مليئة بالدلالات النفسية والمعنوية، تفرض علينا أن نتحسر على واقع أليم جعل أحلام غالبية الأجيال الصاعدة منكبة نحو الهروب من هذا الواقع بكل الطرق المتاحة".

ودعا رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان الجهات المسؤولة والفاعلين في الحقل السّياسي إلى "الإلمام بأبعاد وهول ذلك المنظر، لتدرك مدى جسامة المسؤولية التي على عاتقها، وتستوعب الأزمة الحقيقية؛ فرجال ونساء الغد لم يعد يعنيهم الوطن ما ينبغي أن يعني لهم".

وشدّد الفاعل المدني: "لو كان هؤلاء الفاعلون قد أدوا الأمانة على الوجه الصحيح، وحرصوا على ثروة الشعب، واحترموا إرادته، وكرسوا مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية؛ فالنهب والفساد والتسلط والاستبداد نتيجته حتمية ليس أقلها هذا المنظر المؤلم".

ويعتقد الحقوقي أن تشتد وتيرة مراقبة الحدود البحرية بين الضفتين، وستكون هناك تحقيقات لتحديد المسؤوليات في كيفية إفلات تلك القوارب من الرصد، مما سيفشل الكثير من محاولات الهجرة غير النظامية، خلال الأيام القريبة، وربما قد تتفاقم حوادث غرق تلك القوارب، خاصة أن فصل الأمطار والأعاصير على الأبواب.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - مواطن مغربي ضد دعم الشيخات الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:05
فاليشهد الثاريخ ان خيرة شباب المغرب يفرون واحد تلو الاخر نحو بلدان اخرى غير بلادهم حين لم يتمكن حضن الوطن من ضمهم و تشيعهم........بالتوفيق لهم
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111
2 - هشام كولميمة الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:07
ببساطة: سجدوا حمدا لله لوصولهم إلى مبتغاهم: الأرض التي ستحترم إنسانيتهم،و ستفتح لهم آفاقا جديدة.
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95
3 - tarik kech الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:10
الله ياخد الحق فاللي كان السبب والله حتى حن كن لقينا كنديرو نخويو هاد البلاد حتى نخويوها. ياربي شي تأويل الخير
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64
4 - مصطفى برشيد الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:11
وهذا خير دليل على ان المغرب أجمل البلدان!!!
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50
5 - مغربي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:12
انا أيضاً لما يبلغ ابني 18 سنة سوف اشجعه على ترك هذا البلد لانه لا يوفره له شيئا لا صحة و لا تعليم و لا شيء. بينما انا اقوم بأذاء جميع المستحقات. الضرائب سواء المباشرة او الغير المباشرة . لهذا لنشجع هؤلاء الشباب على البحث عن حيات افضل
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48
6 - رشيد الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:13
لقد فعلنا نفس الشيء منذ 22 سنة كنت أظن انني تأخرت كثيرا ولكن لم أكن أعلم أن هذه الظاهرة سوف تستمر الى يومنا هذا .بالتوفيق لجميع الشباب ف بلادنا الحبيبة ليست في ايادي آمنة وأصبحت تزداد سوءا يوم بعد يوم .لك الله يا وطني
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29
7 - محسن الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:13
الله يوفقهم ان الضعف والفقر كان ظلما .
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16
8 - أمازيغي عبدالله الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:14
البكاء نتيجة نجاتهم من الموت الذي شاهدوه وليس فرحا بوصولهم لأروبا ، الله يلطف.
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-27
9 - أستاذة بالإعدادي متقاعدة الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:14
هذا المشهد الذي يدمي القلب وأبكاني قد صورته إحدى الاسبانيات وهي تدرف الدموع بدورها لذلك المنظر بينما أخرى هرعت لمكان ما جلبت منه الكمامات وبدأت توزع عليهم واخرون امدوهم بالماء وكل من جانبه اما الحراكة ما كان عليهم الا العناق والسجود لارض تخبيء بدورها لهم اشياء لا يعلمها إلا الله لان أوروبا لا تفرش الزرابي لهؤلاء ولا تنقط العسل لان هذا الشباب الهارب من جحيم الفقر والبطالة من ليس له حرفة او دبلوم ربما سيعيش البطالة نفسها وستتدمر حياته بالكامل ويتم استغلاله في اشياء أخرى ( مدبرها حكيم)
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17
10 - othmane-USA الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:15
الى التعليق رقم 1، فين خيرة شباب المغرب؟؟ من وجد 5و 7 مليون باش يحرك لدولة مليئة بالمشاكل كاسبانيا كان باستطاعته استثمار هذا المبلغ في مشروع بسيط في المغرب.
المشكلة كلشي بغاها ساهلة ، هاذ الشباب لو كل واحد قرأ في التكوين المهني لاستطاع الهجرة القانونية و ببساطة للغاية لكندا و بأقل من هذا المبلغ المعطى المافيا الهجرة السرية. كفى تطبيل لمن هو غير جاد و لمن اصبح يبحث عن الحياة السهلة. خوك ولد الشعب جمعت درهو زائد درهم و درست في التكوين المهني و هاجرت لكندا حيت عملت في أشياء بسيطة حتى مولت دراستي في كندا و بعدها حصلت على الجنسية وبعدها عملت في امريكا. يجب تشجيع الشباب انه ليس هناك مستحيل .
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-24
11 - karim karim الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:15
السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته هادي رسالة الى اكبر مسؤولين في هذا البلد العزيز ان يرحموا هذا الشعب وهذا الشباب الذي هو مستقبل البلاد الكلام كثير كثير كثير في هذا الموضوع او سوى مواضيع اخرى ولكن علينا ان نصمت وندعو لهم بالهدايه
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8
12 - mbolo watara الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:17
دولة لا يحس فيها الانسان انه بشر محروم من ابسط حقوقه التعليم الصحة العدل الامن ليست دولة المفارقة العجيبة هي انه نفس الحراقة سيرجعون الى وطنهم بمجرد تسوية وضعيتهم وسيستقبلون بالتمر والحليب في عملية مرحبا ترحيبا بالعملة الصعبة التي يحملون معهم الى البلاد التي حرمتهم من ابسط الحقوق نصيحة للشباب الهجرة الى البرتغال لان اليد العاملة في الفلاحة والبناء عليها اقبال
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4
13 - واقع مر الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:17
عل رأيتم الشخص ب الفيدويو الذي غمر ب ابنه و زوجته من اجل العيش الكريم . و الطفل ينادي ماما....خياران اما الموت او العيش الكريم.... نعم هو واقع مر يعيشه المغرب. هناك.من يعيش في الاعالي و يقبض ب الدولا و هناك من هو لا يقدر حتى دفع ثمن كراء غرفة ...يجب اعادة التفكير في ابناء الوطن...ان اي نجاح او انجاز او تقدم هو تقد لنا جاميعا...كا ابناء لهذه التربة التي تجمعنا
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5
14 - FENANE الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:17
هذا عار وخزي واستسلام ،انظروا ايها الوزراء وايتها الحكومة المغربية وايها الشعب المغربي لهؤلاء الشباب الذين هاجروا بلادهم خوفا من العوز و الفقر ،السؤال هل نحن في سوريا ؟ والعراق ؟وليبيا ؟ومصر .؟ فمن المسؤول وراء هذه الهجرة؟لقد قال الرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي،«اني أحب المغاربة واحب السينغال واحب النيجر ولكن احب هؤلاء الاشخاص ان يكونوا على أراضيهم وليس على أرضي » والله انها مهزلة وفضيحة ،هل فرنسا تمتلك من الثروات الطبيعية ما يمتلكه المغرب؟»لكم التعليق؟؟؟
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4
15 - غريب الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:18
السؤال الذي يطرح نفسه هو شكون هاد الفئة من الشباب المغربي الذي يركب قوارب الموت و الهجرة؟ و ما مستواهم الدراسي فالمغرب؟ مهندسون او اطباء طبعا لا!! اذن الهجرة بدون مستوى تعليمي فنضري غير بقا فبلادك غادي ضرب الكورفي عند النصارى و تبقاو تشكوي فاليوتوب و الفايس...صعوبات كبيرة تنتضركم و خصوصا فهاد الازمة الصحية و الاقتصادية و الاجتماعية..بالتوفيق
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-2
16 - ملاحض الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:18
أكيد أنها مغامرة كبيرة ، ركوب الأمواج العاتية ليس بالأمر السهل ، لكن أهون من مرارة العيش في هذا الواقع المر ، الذي فضحت عورته بشكل فاضح في زمن كورونا ... فرصة حقيقية وواضحة لنتأكد بأننا نعيش في وطن يخرمه الفساد، الأنانية ، بعدي والطوفان ...!!! ماخفي كان أعضم ...
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1
17 - السهليلي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:19
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مشهد مؤلم نسألو الله السلامة والعافية
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0
18 - مواطن الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:19
هاذا في الوقت الذي يتهافت فيه الأحزاب السياسية المغربية ويتقاتلون من أجل الوصول إلى المناصب ونهب المال العام....
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1
19 - علي م الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:20
بالله عليكم أيهاالمسؤولون ألايحزفي نفوسكم ويحرك ضمائركم إن كانت موجودةأصلانقل مشاهدالشباب تصورهاعدسات الكاميرات ويراهاالعالم وهم فرحون ويعبرون عن فرحتهم وبهجتهم بسجودالشكرلوصولهم إلا بلدغريب عنهم وخلاصهم من بلدهم الأصلي كمالوأنهم كانوا في معتقل يذوقون فيه صنوف التعذيب...!!!اتقواالله في الشباب فإنه عمودالمجتمع .
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20 - عبد البر الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:20
الحكومة نفسها باردة كتشوف هاد الشوهة والذل او ممسوقينش بحالي مفي خبارهم والو
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0
21 - عابرة الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:21
الهروب لم يكن ابدا من شيم الرجال،لذلك سوف تبقون في حالة الهروب الى الابد،...و نحن سننتظر متى سيولد الرجال الذين سيثبتون و يكدون و يصبرون من أجل هذه الارض الطيبة
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0
22 - خبير الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:21
ابني دكتور عاطل ينتظر مني كل صباح دراهم معدودة.
عيب وعار دكتور عمره 31سنة لا مصروف له لا رميد لاوالو
لو أتيحت لي الفرصة أرسله للبلاد التي لا يظلم فيها أحد.
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1
23 - المذغري الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:23
صراحة المغرب بلد ليس فيه افاق،الاءبواب كلها مغلقة في وجه الشباب،واتعجب من امر المسؤولين الذين تراهم يوزعون الابتسامات عبر وساءل الاعلام اثناء استقبالهم لنظراءهم من الخارج،انا لو كنت مكانهم منرضاش ان ابناء جلدتي يركبون الموت والموج،لكي يصبحوا متسكعينوزمستغلين من طرف جنسية اخرى،ان تولي المسؤوليةليس هو التقاط الصور والظهور اليومي في التلفاز،والادلاء بتصريحات الناطق بها غير مقتنع بها.
بعبارة اخرى،البلاد غادية الهاوية يا حمادي،يجب انقاد ما يمكن انقاده،كما يجب التشطيب على جميع الوجوه التي الفنها وكرهنها كما ان يجب تشبيب المسؤولين،لاءن عهد الديناصورات انتهى.
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24 - تأملات الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:24
مع كامل الأسف فرغم معاناتكم ورغم الجهود التي بذلتموها للوصول إلى الضفة الشمالية هربا من "الحكرة" فسوف لا تستغلون الفرصة لإضهار الجانب المشرف بل جلكم سيمتهنون السرقة والنصب والإحتيال علاوة على التطرف الديني.
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25 - الوحداني عبد الواحد الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:25
غايشوفو كي دايرة سبانيا، المخير فيهم غيخدم فالبني ويبقاوا يبكوا على البلاد. حتى شي واحد ما غيعجبوا هاد الكلام ولكن هاد هي الحقيقة...
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-1
26 - عمر 51 الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:27
ما ذا فعلت الحكومة المغربية أمام هذة المأساة ؟؟؟؟
ألا تخجل من نفسها ؟ ألا تقدم استقالتها، وتغادر في جنح الظلام، وتتوارى وتخفي نفسها عن الأنظار ؟ هل هناك ذل ومهانة أكثر من هذا ؟؟؟ عندما يسجد الأنسان شاكرا، لأنه خارج من وطنه، لكونه لم يجد فيه قوت يومه ؟؟؟؟؟؟
لكن هذا نتيجة للفساد الذي توارثته الحكومات السابقة واللاحقة وووووو
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27 - ع.ع الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:27
ان كانت اوروبا ستحترم انسانيتهم فهل سيحترمون هم خصوصياتها؟
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28 - الوهم الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:28
كورونا دارت ليهوم الوهم فالراس ورجعات الظاهرة لي حسابلينا انقرضات. راه كورونا والحجر والحبسة فالدار كاينة حتى فاسبانيا ايوا فين غادي ؟؟! واش هاد العقلية هي لي غاترجع ليك سبتة ومليلية ونتا كتفضل السبليون على اولاد بلادك ؟؟
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29 - youness الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:28
انشاء الله سوف ييسر الله لجميع الشباب المغاربة المغلوبين على امرهم ويبدلهم ارضا غير التي يقيمون فيها
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30 - rme1974 الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:30
soyez les bienvenus mes freres marocains en europe cela fait 46 ans que j ai quitté notre maroc pays d injustice et de corruption.
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