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المغرب يسجل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 133272 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2577931 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2330 حالة.

وتم التأكد من 2349 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 111036.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - تاءه الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:08
رغم الاصابات الكبيرة هدا والحمد لله لم تؤثر على الدخول المدرسي الدي لم تنجم عليه أي حالات للبور
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2 - فاق الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:15
غدا نشوفو. و الدخول المدرسي باقي حتى الغدا
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8
3 - عصام الأب الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:31
الحمد لله عندي أمل كبير غادي نتغلبوا على هاد الوباء الحمد لله هادشي كيبشر بالخير المتعافون أكبر من الإصابات وهادا خير دليل
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6
4 - اعصيم سمير الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:32
ياربي تلطف بينا و ترحمنا وترفع عنا هذا الوباء .ياربي تشوف من حالنا و تعفو علينا و تفتح لينا ابواب الخير والرضى.اللهم انا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه.ياربي تحفظ جميع المغاربة رجالا ونساءا واطفالا وشيوخا من هذا المرض الفتاك كورونا.كل الشكر والحمد لك ياربي الكريم الغفور الرحيم.يا شافي ياربي ياكريم.اعف عنا وعافينا.
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5 - إلى صاحب التعليق الأول تاءه الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:32
لعلمك في الخمسة عشرة يوما الأولى من الدخول المدرسي تمت إصابة 400 تلميذ وتلميذة و 800 مدرس ومدرسة وما يفوق 200 من الأطر الإدارية وغيرهم ....
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6
6 - العلم نور الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:37
الأكيد أن الفيروس لاياثر على التلاميذ وخصوصا الأطفال فهم يمكن أن يكونوا حاملين للفيروس ولكن لا توجد أي حالة حرجة عند الأطفال والوفايات منعدمة.لذا يجب لا يتوقف التمدرس والتعليم الحضوري لقد حرمتم أطفالنا من التمدرس والتعليم ففاقمتم تحصيلهم المعرفي وازمتم حالتهم الجسدية والنفسية.والايام القادمة فتظهر أنكم كنتم مخطئون.
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1
7 - أحمد البيضاوي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:38
الأنفلوانزا الموسمية هذه السنة متزامنة مع ظهور وباء كورونا، وهذا يعطي إنطباع سيء في ظل تزايد عدد الإصابات والوفيات و الحالات الحرجة لهذا الوباء الفتاك ، في ظل تقاعس لجنة اليقظة لإتخاد إجراءات جريئة تحد من إنتشاره أكثر وأكثر، لكن الوضع الآن أصبح خارجا عن السيطرة ،وأصبحت هذه اللجنة تأخد دور المتفرج عوض الحزم في القرارات، ولم يقتصر الموضوع على هذا بل أخد قرار آخر غير منطقي من هذه اللجنة لإستئناف الدراسة بمدينة الدارالبيضاء في ظل تزايد عدد المصابين والوفيات والحالات الحرجة، لماذا الآن ؟
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8 - كبدانة سيتي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:57
مازال هناك الكثير من الخلايا النائمة من البؤر الوبائية للفيروس فبؤرة وبائية واحدة يمكن أن تؤدي إلى مئات من البؤر الأسرية ثم العائلية و المهنية و شخص واحد مصاب او مخالط يمكن أن يعدي آلاف الأشخاص .
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0
9 - تاءه يرد الأحد 04 أكتوبر 2020 - 18:57
ورغم كل دالك فانقطاع التلاميد عن الدراسة اخطر من كرونا حسب مجموعة من المنظمات وانت تعلم ان رغم انتشار الوباء الاماتة ضعيفة(اشك في انك استاذ إلى المعلق الذي علق على تعليقي الاول )
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10 - adil الأحد 04 أكتوبر 2020 - 19:01
اتمنى ان يعطى دواء dexamethasone و خو عبارة عن سترويد اتبثت فعاليته في تجارب علمية دقيقة في اوكسفورد وهو صالح للحالات الحرجة يقلص الموت بنسبة ٣٠ في ١٠٠ وهو الدواء الوحيد للكوفيد حاليا اما هيدروكلوركين فلاجدوى منه و الغريب ان الرءيس ترامب المدافع عنه لايستعمله في علاجه وهو دليل اخر عدم فعاليته.اخر اخبار ترامب لايعرف حالته الان في شبكة cnn يتحدثون عن تعتيم من طرف طبيبه و محيطه كدلك هو يتناول دواء dexamethasone الذي دكرته اعلاه ربما حالته ليست جيدة
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