24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|4
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:55
|07:21
|13:21
|16:37
|19:12
|20:26
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- خيوط جزائرية
- "قراءة الكتب.. طرح مغاير"
- هل تغير إصابة ترامب بـ"كورونا" طريقة تعامل الأمريكيين مع الجائحة؟
- حالات اشتباه في تطرف يميني بالشرطة الألمانية
- مرض الحساسية التلامسية لدى الأطفال .. الأعراض والأسباب
- "منع" تلميذة منقبة من الدراسة يخلق جدلا بشفشاون - (117)
- "برلمان الأحرار" يختار التجديد .. والرفض يلاحق "تجار الانتخابات" - (110)
- رصيف الصحافة: فتح الحدود يجمع لشكر بمقرب من رئيس الجزائر - (89)
- تهريب الأموال غير المشروعة يكبد المغرب خسارة ملايير الدولارات - (62)
- مرميد "يئد" سوء الفهم بشأن جدل الدعم .. الفن والجشع لا يلتقيان - (51)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2044 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 133272 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2577931 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 37 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2330 حالة.
وتم التأكد من 2349 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 111036.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.