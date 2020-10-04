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الرئيسية | مجتمع | عدد المتعافين من كورونا يتجاوز الإصابات الجديدة خلال يوم واحد

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز الإصابات الجديدة خلال يوم واحد

عدد المتعافين من كورونا يتجاوز الإصابات الجديدة خلال يوم واحد
هسبريس من الرباط
الأحد 04 أكتوبر 2020 - 19:00

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تعافي 2349 شخصاً من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو رقم يتجاوز عدد الإصابات الجديدة البالغ عددها 2044.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة 461؛ منها 46 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يساوي العدد الإجمالي للحالات النشطة 19906.

وتواصل جهة الدار البيضاء سطات، منذ أشهر، تصدر قائمة الإصابات الجديدة بـ966 حالة في آخر الـ24 ساعة الماضية؛ منها 670 بالبيضاء، و64 بالنواصر، و59 بالمحمدية، و57 بالجديدة، و56 ببرشيد، و27 بسطات، و22 بمديونة، و8 بسيدي بنور، و3 ببن سليمان.

جهة الرباط سلا القنيطرة أفرزت 230 حالة؛ منها 58 بالقنيطرة، و56 بالصخيرات تمارة، و40 بسلا، و30 بالرباط، و23 بسيدي قاسم، و12 بالخميسات، و11 بسيدي سليمان.

كما سجلت 175 حالة في جهة سوس ماسة؛ منها 114 بأكادير إدوتنان، و32 بإنزكان آيت ملول، و19 بتارودانت، و6 بتزنيت، و4 بشتوكة آيت بها.

جهة مراكش آسفي أحصت 151 حالة؛ منها 91 بمراكش، و22 بقلعة السراغنة، و16 باليوسفية، و8 في كل من شيشاوة والحوز، و3 بالصويرة، وحالتان بالرحامنة، وحالة بآسفي.

وسجلت 115 حالة في جهة بني ملال خنيفرة؛ منها 36 بالفقيه بن صالح، و32 بخريبكة، و21 ببني ملال، و17 بأزيلال، و9 بخنيفرة.

أما جهة درعة تافيلالت فسجلت 108 إصابات؛ منها 50 بالرشيدية، و19 بميدلت، و14 في كل من تنغير وزاكورة، و11 بورزازات.

كما سجلت 80 حالة في جهة فاس مكناس؛ منها 26 بتازة، و19 بفاس، و14 بمكناس، و10 ببولمان، و4 بتاونات، وحالتان في كل من صفرو والحاجب وإفران، وحالة في مولاي يعقوب.

جهة الشرق سجلت 72 حالة؛ منها 42 بوجدة أنجاد، و18 بالناظور، و6 ببركان، و5 بتاوريرت، وحالة بجرسيف.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد سجلت 64 حالة؛ منها 29 بطنجة أصيلة، و20 بتطوان، و8 بالعرائش، و4 بالمضيق الفنيدق، و3 بوزان.

وسجلت 55 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء؛ منها 42 بالعيون، و9 بالسمارة، و4 ببوجدور.

جهة كلميم واد نون سجلت 16 حالة؛ منها 8 حالات بأسا الزاك، و7 بكلميم، وحالة بطانطان.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد سجلت 12 حالة، كلها في بالداخلة.

وتتوزع الوفيات الـ37 على البيضاء بـ11 وفاة، و4 بمراكش، و3 بإنزكان آيت ملول، ثم حالتين في كل من الخميسات والرشيدية وفجيج، وحالة واحدة في سلا وقلعة السراغنة والرحامنة والفقيه بن صالح وخريبكة وبني ملال وخنيفرة وتنغير ووجدة- أنجاد وطنجة-أصيلة وتطوان وكلميم وسيدي إفني.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - PRÉVENTION الأحد 04 أكتوبر 2020 - 19:11
منساوش ان الوقاية ضد كورونا هي نفسها الوقاية ضد الزكام الموسمي
ايوا طبقوا مزيان التدابير الوقائية راه صالحا لكورونا وامراض اخرى بما فيها الزكام الموسمي للي حنا على ابوابه
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34
2 - Rudaina الأحد 04 أكتوبر 2020 - 19:24
الحمد لله و الشكر لله هذا من فضل الله اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء
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27
3 - سيمو الأحد 04 أكتوبر 2020 - 19:39
سلام انا من الناس ليقالو راهم براو واتشافو من كرونا هاد الناس خرجونا بعد اسبوع بالمستشفى بلا تحليلة اخرى تتبت اننا برينا تدوز اسيوع تيقولو لك خرج كيفاش عرفونا راحنا تشيفينا منعرف المهم الحمد الله ادعو معنا
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18
4 - متتبع الأحد 04 أكتوبر 2020 - 19:42
كورونا مرض خطير يصيب الجهاز التنفس. الفيروس المسبب لهذا المرض هو سارس-كوف-2. ارسله الله إلى كوكبنا, قادما من كوكب يبعد عنا بملايير سنة ضوئية, ليقوم بمهمة محددة قد تنتهي بعد ثمانية عشرة سنة أو أكثر. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون
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-20
5 - طارق حتى لأولاد علي الأحد 04 أكتوبر 2020 - 19:43
في طنجة تطوان خلال عطلة نهاية الأسبوع تكون كورونا في عطلة أيضا ثم تستأنف عملها شأنها شأن الأطباء و الأساتذة و عموم الموظفين... ابتداءا من يوم الاثنين والى غاية الجمعة.
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13
6 - DALAMOUNI الأحد 04 أكتوبر 2020 - 19:43
الحمد. والشكر لله ياإخوتي وأخواتي المغاربة مزيدا من. التضحية ضد هاذ الوباء. واصلوا واتبعوا تعليمات الوقاية الصحية ولاتيأسو ان الفرج قريب. انشاء الله
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9
7 - مواطن الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:16
راهم مابقاوش تيديروا التحليلة النهائية يكفي انك تكمل الدوا ديالك وسير فحالك والكارثة هو انه كاين اللي تطلبات منو التحليلة ولقا راسو مازال حامل للفيروس. المهم بنادم يحضي راسو ووليداتو اما الحكومة سمحات فالصحة. و تتفرق الفلوس على من بغات راه الانتخابات قربات
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0
8 - يتبع الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:17
مع العلم المراكز المخول لها إجراء الفحوصات السريعة تكون مغلقة يومي السبت الأحد، إذن هذه الإحصائيات (بايتة) وغدا سيقع الضغط على المراكز والمستشفيات وتعود الحالات للإرتفاع.STOP
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9 - متابع الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:20
بماذا اصيبوا حتى يشفوا بمرض دون اعراض انها مهزلة عالمية لتحقيق اهداف دجالية من تلقيح وتحكم في الشعوب اننا في عصر الدجال جمعية المانية من 1000 طبيب قالت ان العالم لا يحتاج هذه الاجراءات وراء فيروس انفلونزا اكثر فتكا منه ولكن للاسف الاموال والمؤسسات هي المتحكمة في ما يحدث
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0
10 - Chita rami الأحد 04 أكتوبر 2020 - 20:26
السلام عليكم حسب الخبراء في أمراض الاوبئة انخفاض معدل الإصابات في المغرب مقارنة مع الدول العالم هو نتيجة لتركيبة البشرية التي نتمتع بها في المغرب زائد نوعية التغذية بتنوعها و الله اعلم
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