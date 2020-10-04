عدد المتعافين من كورونا يتجاوز الإصابات الجديدة خلال يوم واحد

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد، تعافي 2349 شخصاً من فيروس "كورونا" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ وهو رقم يتجاوز عدد الإصابات الجديدة البالغ عددها 2044.

وبلغ العدد الإجمالي للحالات الخطيرة أو الحرجة 461؛ منها 46 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يساوي العدد الإجمالي للحالات النشطة 19906.

وتواصل جهة الدار البيضاء سطات، منذ أشهر، تصدر قائمة الإصابات الجديدة بـ966 حالة في آخر الـ24 ساعة الماضية؛ منها 670 بالبيضاء، و64 بالنواصر، و59 بالمحمدية، و57 بالجديدة، و56 ببرشيد، و27 بسطات، و22 بمديونة، و8 بسيدي بنور، و3 ببن سليمان.

جهة الرباط سلا القنيطرة أفرزت 230 حالة؛ منها 58 بالقنيطرة، و56 بالصخيرات تمارة، و40 بسلا، و30 بالرباط، و23 بسيدي قاسم، و12 بالخميسات، و11 بسيدي سليمان.

كما سجلت 175 حالة في جهة سوس ماسة؛ منها 114 بأكادير إدوتنان، و32 بإنزكان آيت ملول، و19 بتارودانت، و6 بتزنيت، و4 بشتوكة آيت بها.

جهة مراكش آسفي أحصت 151 حالة؛ منها 91 بمراكش، و22 بقلعة السراغنة، و16 باليوسفية، و8 في كل من شيشاوة والحوز، و3 بالصويرة، وحالتان بالرحامنة، وحالة بآسفي.

وسجلت 115 حالة في جهة بني ملال خنيفرة؛ منها 36 بالفقيه بن صالح، و32 بخريبكة، و21 ببني ملال، و17 بأزيلال، و9 بخنيفرة.

أما جهة درعة تافيلالت فسجلت 108 إصابات؛ منها 50 بالرشيدية، و19 بميدلت، و14 في كل من تنغير وزاكورة، و11 بورزازات.

كما سجلت 80 حالة في جهة فاس مكناس؛ منها 26 بتازة، و19 بفاس، و14 بمكناس، و10 ببولمان، و4 بتاونات، وحالتان في كل من صفرو والحاجب وإفران، وحالة في مولاي يعقوب.

جهة الشرق سجلت 72 حالة؛ منها 42 بوجدة أنجاد، و18 بالناظور، و6 ببركان، و5 بتاوريرت، وحالة بجرسيف.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد سجلت 64 حالة؛ منها 29 بطنجة أصيلة، و20 بتطوان، و8 بالعرائش، و4 بالمضيق الفنيدق، و3 بوزان.

وسجلت 55 حالة في جهة العيون الساقية الحمراء؛ منها 42 بالعيون، و9 بالسمارة، و4 ببوجدور.

جهة كلميم واد نون سجلت 16 حالة؛ منها 8 حالات بأسا الزاك، و7 بكلميم، وحالة بطانطان.

أما جهة الداخلة وادي الذهب، فقد سجلت 12 حالة، كلها في بالداخلة.

وتتوزع الوفيات الـ37 على البيضاء بـ11 وفاة، و4 بمراكش، و3 بإنزكان آيت ملول، ثم حالتين في كل من الخميسات والرشيدية وفجيج، وحالة واحدة في سلا وقلعة السراغنة والرحامنة والفقيه بن صالح وخريبكة وبني ملال وخنيفرة وتنغير ووجدة- أنجاد وطنجة-أصيلة وتطوان وكلميم وسيدي إفني.