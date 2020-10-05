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"الداخلية" تمنع "مسيرة السلام" إلى الكركرات
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 11:15
أفاد مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه لم يتم إصدار أي ترخيص لتنظيم ما أطلق عليها "مسيرة السلام لصلة الرحم من الرباط إلى الكركرات"، مورداً أنه سيتم منع أي نشاط من هذا النوع.
وكان مجموعة من النشطاء تداولوا دعوة على مواقع التواصل الاجتماعي إلى تنظيم المسيرة المذكورة، ابتداء من 16 أكتوبر 2020.