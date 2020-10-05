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الرئيسية | مجتمع | أساتذة مغاربة يخلّدون "اليوم العالمي للمدرس" بالاحتجاج والإضراب‬

أساتذة مغاربة يخلّدون "اليوم العالمي للمدرس" بالاحتجاج والإضراب‬

أساتذة مغاربة يخلّدون "اليوم العالمي للمدرس" بالاحتجاج والإضراب‬
هسبريس - أمال كنين (صور: منير امحميدات)
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:00

اختار أساتذة وموظفو وزارة التربية الوطنية الاحتفال باليوم العالمي للمدرس بخوض احتجاجات متفرقة في مدن مختلفة بالمملكة، وتنظيم وقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، رافعين شعارات تنتقد ما أسموه "تلكؤ" الوزارة في تنفيذ مطالبهم.

وفي هذا الإطار قال عبد الوهاب السحيمي، عضو المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لموظفي وزارة التربية الوطنية حاملي الشهادات، إن الغرض من اختيار الاحتجاج بالتزامن مع اليوم العالمي للمدرس هو توجيه رسالة مفادها أنه "لا عيد للمدرسين في المغرب في ظل هذا الإجحاف وحرمانهم من حقوقهم وفي ظل السياسات التي تتبعها الوزارة تجاه عموم موظفيها".

وتابع السحيمي: "الأساتذة بذلوا مجهودا كبيرا لإنجاح الموسم الدراسي السابق، وضحوا بمالهم الخاص ومجهوداتهم الخاصة، وكانوا يشتغلون في ظروف صعبة، ولكن قوبل الأمر بعدم التجاوب".

واعتبر المتحدث أن "الاحتفال في ظل هذه الظروف يمكن اعتباره نفاقا لأن الأستاذ اليوم يعيش الظلم والإقصاء والجور والغبن"، مفيدا بأن الوقفة تأتي "تعبيرا عن الاحتجاج والامتعاض من السياسات التي تنتهجها الوزارة"، وزاد: "الاحتجاج في ظروف استثنائية يؤكد المظلومية التي تطال المعنيين".

وأكد السحيمي أنه بالتزامن مع الوقفة أمام مقر وزارة التربية الوطنية تخوض التنسيقية وقفات احتجاجية أمام كل من الأكاديمية الجهوية بمراكش والعيون ووجدة، كما تخوض إضرابا وطنيا ابتداء من اليوم ولثلاثة أيام متواصلة قابلة للتمديد، مفيدا بأنه "سيتم تنظمي أشكال احتجاجية أخرى للمطالبة بالترقية وتغيير الإطار بناء على الشهادة على غرار الأساتذة حاملي الشهادة الذين استفادوا من هذا الحق قبل 2015".

وأضاف المتحدث ذاته: "نناضل من أجل استرجاع هذا الحق المسلوب، وكذلك من أجل ضمان تكافؤ الفرص بين عموم المعنيين وحاملي الشهادات بقطاع التربية الوطنية، فالأفواج المحرومة تحس بظلم وإقصاء، وهو ما يؤثر على نفسية المنتمين إليها بشكل سيء".

وأردف النقابي ذاته: "نحتج منذ سنوات، وآخر احتجاج كان في دجنبر 2019، تلاه توافق مع وزارة التربية الوطنية على أساس تسويتها هذا الملف، فالتزمت بالأمر أمامنا وفي حوارها مع النقابات التعليمية، إلا أن انتظارنا طال والوزارة في تصريحات للوزير باتت تقول إن الملف يحتاج تكلفة، وتدخل قطاعات حكومية أخرى، وهو ما نعتبره تملصا من حل هذا الملف".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - مضرب الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:09
الفنانين يقدم لهم الدعم بالملايين والملايير.
والأساتذة و الأطباء يقدم لهم التشجيع والتنويه على المجهودات التي يبذلونها.
فهم تسطا. إضافة إلى الاقتطاعات وانعدام الحق في الترسيم والحق في الترقية.
أقولها وأكررها للوزارة إنكم تأكلون أموال الناس بالباطل.
كفاكم بريستيج وشكليات.
وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
عطيو للناس حقوقهم.
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22
2 - Salma الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:11
في نظري وجب قفل باب الترقية على جميع الموظفين، وليس على الاساتذة فقط، لأن القانون سيكون في صالحهم بدعوى فتح الترقية لبقية الموظفين وإغلاقه في وجههم .. هذه المرة أعتبر شخصيا كمواطن، أن الاساتذة مظلومين فقط في هذه المسألة
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8
3 - تلميذ غيور الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:12
سيروا تقربوا الله ينعل اللي ميحشم طغيتوا إلا قياس اخرجوا ارجوكم كن الشواري الله يعمل اللي محيسن.
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-28
4 - stop الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:12
قرءت ترتيب مستوى الدول التعليمي فوجدت ان غزة والضفة يسبقان المغرب فتساءلت لماذا لانطلب مساعدتهما .يوم المدرس سنحتفل به اليوم الذي سيتطورفيه تعليمنا
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13
5 - الشريف الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:20
لا ولن أنتفق مع أي وزارة في الظلم، حسب المقال فإن إقصاء مجموعة من الموظفين من حقوقهم يسيء للوزير وللحكومة معا، وأطفالنا وأطفال هؤلاء الاساتذة هم الضحية للأسف
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10
6 - هيثم الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:24
نحن نقف مع الأساتذة في مطالبهم المشروعة في تحسين ظروف و الاهتمام بالعنصر البشري سواء من حيث التكوين أو التأطير او الأجور. هؤلاء الأساتذة يطالبون بالترقية بالشهادة و هي حق دستوري يستفيد منه كل موظفي الوزارات عدا الاساتذة.
اما الأصوات النشاز التي تستهدف الأساتذة فنقول لهم وجهوا فوهة بنادقكم الى طغمة الفساد من وزراء و برلمانيين و من هو أكبر منهم و من يحوم في فلكهم و الذين يركمون الملايين و الملايين دون ان يعملوا شيئا، و جهوا بنادقكم للحكومة المشؤومة التي وزعت الملايين المقتطعة من أموال الموظفين على المغنيين و الراقصين و الراقصات.
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24
7 - احمد الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:24
إن كانت الدولة تعطي الترقية لجميع موظفيها، فلا يجب استثناء الاساتذة وإقصاؤهم عمدا، لأن هذا التمييز سيعتبر ظلما وحكرة والله أعلم
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23
8 - سعيد سعدات الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:25
أين تجار الدين من كل هذه الانتكاسات والنكوصات والتراحعات. اين الشعبوين الذين طبلوا وهللوا لحزب "العدالة" اين التطور والتقدم والعدالة والتنمية اين الحقوق اين التغيير. لن نقول ان غير تجار الدين سيكونون الاحسن لكننا على الاقل سنقول انهم لم يتاجروا لا بالدين ولا بالرسالة.لن يغنوا اسطوانات المظلومية والمسكتة.. زمن البواحدة وزابنيتهم ومريديهم انتهى وإن عاد لو قدر الله لن ولن نكتب جملة ولن ننبس ببنت شفة وسنترك السياسة والتياسة وسنتفرغ لصيد الشرغو واكل" الكبال. "
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9
9 - المصمودي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:30
مررت بجانب هؤلاء ولاحظت القهرة على وجوههم وملابسهم، متى ننصف ونعتني بأساتذة أوطاننا لكي نتقدم نحن أيضا كباقي الأمم؟
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22
10 - مواطن مغربي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:34
مجهودات كبيرة ههه كتقصد عطلة الستة اشهر و راتب من ظهر الشعب يمكن
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-9
11 - م المصطفى الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:35
أين الطرق التي كان معترف بها في السنوات الماضية، وفي القرن الماضي على وجه الخصوص، والتي كان يقضي فيها المدرس سنتين بمدرسة المعلمين أو مثلها في مدرسة الأساتذة. وبعد ذلك امتحان التخرج . وبذلك يتفرغ الأستاذ لعمله وفق قوانين الترقية التي كان يعرفها الجميع .
أما بهذه الطرق الجديدة التي اعتمد فيها على الشهادات، فهناك ضبابية في هذا الملف الذي يصعب الخوض فيه. وما هي الجهة التي هي على صواب.
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0
12 - الاقتطاعااات الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:38
للاسف هؤلاء (الاساسيدا) اعتدوا على المهنة بمستواهم المنحط وباضراباتهم الكثيرة والغريبة ،وحدها الاقتطاعات التي تردعهم في انتظار الغربال فكثير منهم دون مستوى التلاميذ .بل اصبحوا اضحوكة امام التلاميذ.الاقتطاعااااااات.
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-7
13 - مواطن2 الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:43
8 اشهر من الراحة لم تكن كافية للتعبير عن استيائهم من وضعيتهم الى ان حل الدخول المدرسي بجميع سلبياته...الضرر قد يكون واردا...لكن ما ذنب اولاد المغاربة ؟ هل يمكن توجيه السؤال لأ ستاذ أ ب طفل او اكثر اين يدرس ابناؤه ؟ الجواب طبعا في التعليم الخاص الذي لا يعرف الاحتجاج او الاضراب. لقد انتهى التعليم ببداية ما سمي بالاصلاحات نهاية الثمانينيات من القرن الماضي يوم سؤل احد المسؤولين الكبار عن سرعة الموافقة و التوقيع على تلك الاصلاحات فكان جوابه وقعت بسرعة لفتح حرب مزمنة بين رجال التعليم.وفعلا منذ ذلك الوقت والحرب قائمة. في الدول الراقية الشواهد لابد منها لكن المباريات كذلك لابد منها والترقية بالاقدمية ليس لها وجودا في قوانينهم.الكفاء ة والامتحانات هي المقياس الحقيقي لكل ترقية.والماساة الكبرى يوم تقرر تغيير السلم بالاقدمية.
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-1
14 - مغربي حر الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:45
اليوم العالمي للمدرس لا يكون بالاحتجاج ولابالإضراب. وإنما بالعمل الجاد والتضحية لإيصال رسالة التمدرس والثقافة والعلم للتلاميذ.وهذا هو مغزى ومعنى اليوم العالمي للمدرس لا ثقافة التقاعس والانبطاح والتحايل عن أداء الواجب والمسؤولية في كل مناسبة.فما هذه المهزلة التي أصبحنا نراها اليوم فيمن يسمون أنفسهم (مدرسين أو أساتذة. )؟؟؟؟؟؟!!!!!!وهم بعيدون كل البعد عن هذه المهنة.
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-12
15 - س جميل الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:46
الأستاذ في المغرب غريب
لقدتقدمت الأمة كثيرا ولم تعد بحاجة إليه
إنها في حاجة إلى الشطيح وهز ياوز اا
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3
16 - ملاحظ الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 15:54
كوفيد-19 .. كارثة عظمى تنتظر البشرية على مدى ال18 سنوات المقبلة، واللقاحات المرتقبة السنة المقبلة ستأزم الوضع وتعقده أكثر وأكثر
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-4
17 - ابملاحظ....ب الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 16:00
إنه لمن دواعي السخط و المرارة أن ترى أستاذك يصرخ ضد الظلم و القهر و الفقر حامل رسالة العلم و النور يعامل معاملة منحطة و من كنا نعتبره يوما مثالا وقدوة و نموذجا و حلما صالحا و مصلحا يهان بطريقة فجة لا لشيء فقط إقبار كل ما هو جميل في هذا الوطن....ماذا لنا بعد التعليم و العزة و النخوة و الكبرياء غير الجهل و الفساد و الانبطاح و التبعية و الجوع و الفقر و الضياع والتشرد في بلدان الغير...ضاع كل شيء جميل في هذا الوطن الجريح....
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3
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