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كُتّاب وآراء
القوات العمومية تُنهي وقفة حاشدة للأساتذة أمام مقر "وزارة التربية"
في أولى احتجاجات شغيلة التعليم، منذ بداية تفشي جائحة "كورونا" بالمغرب، صدحت حناجر المئات من الأساتذة حاملي الشواهد المطالبين بالترقية، اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، قبل أن تفض القوات العمومية التجمع.
وبعد ما يقرب الساعة ونصف الساعة من الاحتجاج المتواصل أمام المقر، طالبت قوات الأمن المحتجين من خلال إعلان شفوي برفع الشكل الاحتجاجي، ليأتي عقب ذلك تدخل أصاب ثلاثة أساتذة جرى نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف، لتلقي العلاج.
وبقرابة المائتي أستاذ، رفع المحتجون شعارات قوية في وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مطالبين إياه باعتماد حوار بناء مع التنسيقية، وتجاوز سياسة الآذان الصماء وتوالي الاقتطاعات المالية التي لا تزيد الوضع سوى احتقانا.
وطالب الأساتذة بتمكين حاملي الشواهد من الترقية والاستجابة للملف المطلبي المشروع، مؤكدين أن الاحتجاجات ستستمر إلى غاية تحقيق الغايات؛ وهو ما شدد عليه أعضاء التنسيقية المحتجون بمدن العيون ووجدة ومراكش كذلك.
بدورها، شهدت المدن المذكورة احتجاجات الأساتذة، أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معلنين استعدادهم لخوض إنزالات مركزية أمام مبنى الوزارة ومختلف المؤسسات الأخرى، في المستقبل القريب، بعد استمرار التعنت.
وبعد تفريق شكل العاصمة الرباط، توجه الأساتذة، معززين بوجود أمني، صوب مقر البرلمان بشارع محمد الخامس؛ لكن السلطات عملت على تفريق الشكل الاحتجاجي بشكل عاد، ليتفرق المحتجون على شوارع الرباط، دون العودة إلى التجمع مجددا.
ودعا عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشواهد، الوزارة إلى الاستجابة الفورية للمطالب وفتح باب الحوار أمام الأساتذة الذين يطالبون بالترقية العاجلة.
وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه جرى نقله رفقة أستاذين آخرين بواسطة سيارة الإسعاف، عقب تدخل طال المحتجين، مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستسمر بشكل سلمي إلى غاية استجابة المسؤولين لمطالب التنسيقية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (16)
هل نحن لسنا بمغاربة؟
اتمنى من الوزارة ان تفتح الباب لتغيير الوزارة و سادفع إلى الشرطة او وزارة المالية او اي وزارة تقبل الشهادة.
راسلت حركة الأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، الديوان الملكي بالرباط، من أجل التماس تدخل ملكي لحل الملف، فيما واصل أطر التنسيقية الوطنية احتجاجاتهم أمام مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، زوال اليوم الأربعاء، للمطالبة بالتسوية الإدارية والمادية أسوة بباقي القطاعات الأخرى. والتمس المحتجون في مراسلتهم للديوان الملكي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، من الملك محمد السادس التدخل من أجل "إنصاف هذه الفئة ورفع معاناتها جراء سياسة التمييز التي تطولها من طرف الحكومة، وإعطاء التوجيهات للمؤسسات الدستورية قصد العمل على تمكين الموظفين حاملي الشواهد العليا، من الترقية بناء على شواهدهم :
اتقو الله في أبناءنا ؛ والله ثم والله، إذا تمت ترقيتكم، سانشل الوظيفة العمومية ضد التمييز بين الموظفين ..
اما الأصوات النشاز التي تستهدف الأساتذة فنقول لهم وجهوا فوهة بنادقكم الى طغمة الفساد من وزراء و برلمانيين و من هو وضعهم هناك و من يحوم في فلكهم و الذين يراكمون الملايين و الملايين دون ان يعملوا شيئا، و جهوا بنادقكم الى صدر الحكومة المشؤومة اقتطعت الملايين من عرق و أجور الموظفين و قامت بتوزيعها على المغنيين و أصحاب الكاباريهات و الراقصين و الراقصات.
جميع القطاعات فيها الترقية الا مع الأساتذة.
عيب وعار. فدولة كاتشجع على الهوا الخاوي.