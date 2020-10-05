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الرئيسية | مجتمع | القوات العمومية تُنهي وقفة حاشدة للأساتذة أمام مقر "وزارة التربية"

القوات العمومية تُنهي وقفة حاشدة للأساتذة أمام مقر "وزارة التربية"

القوات العمومية تُنهي وقفة حاشدة للأساتذة أمام مقر "وزارة التربية"
هسبريس – نور الدين إكجان
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:00

في أولى احتجاجات شغيلة التعليم، منذ بداية تفشي جائحة "كورونا" بالمغرب، صدحت حناجر المئات من الأساتذة حاملي الشواهد المطالبين بالترقية، اليوم الاثنين، أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالعاصمة الرباط، قبل أن تفض القوات العمومية التجمع.

وبعد ما يقرب الساعة ونصف الساعة من الاحتجاج المتواصل أمام المقر، طالبت قوات الأمن المحتجين من خلال إعلان شفوي برفع الشكل الاحتجاجي، ليأتي عقب ذلك تدخل أصاب ثلاثة أساتذة جرى نقلهم بواسطة سيارة الإسعاف، لتلقي العلاج.

وبقرابة المائتي أستاذ، رفع المحتجون شعارات قوية في وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مطالبين إياه باعتماد حوار بناء مع التنسيقية، وتجاوز سياسة الآذان الصماء وتوالي الاقتطاعات المالية التي لا تزيد الوضع سوى احتقانا.

وطالب الأساتذة بتمكين حاملي الشواهد من الترقية والاستجابة للملف المطلبي المشروع، مؤكدين أن الاحتجاجات ستستمر إلى غاية تحقيق الغايات؛ وهو ما شدد عليه أعضاء التنسيقية المحتجون بمدن العيون ووجدة ومراكش كذلك.

بدورها، شهدت المدن المذكورة احتجاجات الأساتذة، أمام مقرات الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، معلنين استعدادهم لخوض إنزالات مركزية أمام مبنى الوزارة ومختلف المؤسسات الأخرى، في المستقبل القريب، بعد استمرار التعنت.

وبعد تفريق شكل العاصمة الرباط، توجه الأساتذة، معززين بوجود أمني، صوب مقر البرلمان بشارع محمد الخامس؛ لكن السلطات عملت على تفريق الشكل الاحتجاجي بشكل عاد، ليتفرق المحتجون على شوارع الرباط، دون العودة إلى التجمع مجددا.

ودعا عبد الوهاب السحيمي، منسق احتجاجات الأساتذة حاملي الشواهد، الوزارة إلى الاستجابة الفورية للمطالب وفتح باب الحوار أمام الأساتذة الذين يطالبون بالترقية العاجلة.

وأضاف السحيمي، في تصريح لجريدة هسبريس، أنه جرى نقله رفقة أستاذين آخرين بواسطة سيارة الإسعاف، عقب تدخل طال المحتجين، مشيرا إلى أن الاحتجاجات ستسمر بشكل سلمي إلى غاية استجابة المسؤولين لمطالب التنسيقية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (16)

1 - فضولي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:17
عجيب .. كملاحظ ومتتبع لهذا الملف، أرى أنه من غير المنطقي أن يستفيد مثلا موظف وزارة المالية او العدل من الترقية ويحرم منها موظف آخر في وزارة التعليم. يعني لا أدري ما هي مبررات الوزارة المعنية ولكن أرى أن موقف الوزارة ضعيف جدا لا قانونيا ولا إداريا
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28
2 - التكتيك الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:20
نحن معكم الى حين تحقيق المطالب
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21
3 - Salma الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:22
لماذا لا تعطى حقوق الاساتذة دون دفعهم لكل هذه الخرجات؟ بعيدا عن منطق احتقار الاستاذ المغربي المغبون، لننهي هذا الجدل اليوم أيها المسؤولون لأن أطفالنا هم الخاسر الأكبر هنا
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21
4 - med الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:24
يجب إنصاف الاساتدة عيب و عار أن أستاد يقرا من مالو الخاص و في أخير لا يتم إنصافه ,
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18
5 - Mstafa الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:28
ما ضاع حق وراءه طالب ، الترقية بالشواهد حق يستفيد منه جميع موظفي الوزارات بإستثناء موظفي وزارة التربية الوطنية ، و لا سبب في ذلك إلا الإحتقار و التهميش للإطار التربوي ، و لكن فلتعلمي جيدا يا دولة !!! لا يمكن قتل النضال ، كلما عنفتي و سحلتي صاحب فكرة ، إلا و تقوى ايمانه بشرعية قضيته !
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4
6 - استاذ متضرر الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:29
إلى المعلق رقم 1 .. ليكن في علمك أن الوزارة وعدت أثناء الحوار السابق بإعطائنا حقنا المسلوب في الترقية وتغيير الإطار أسوة بباقي الافواج والقطاعات الوزارية الأخرى، لكنها عادت ونكثت وعدها وتحاول الآن التملص، ولا مبرر لها بكل اختصار سيدي
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1
7 - استاذ الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:30
ترقية جميع الموظفين المغاربة بالشهادة ماعدا رجال التعليم فقط من لا يستفيد من الترقية.
هل نحن لسنا بمغاربة؟
اتمنى من الوزارة ان تفتح الباب لتغيير الوزارة و سادفع إلى الشرطة او وزارة المالية او اي وزارة تقبل الشهادة.
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3
8 - قل الحق الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:32
من العيب والعار ان تحتج في زمن الازمةجل المغاربة في خندق واحد ورجال التعليم همهم الاحتجاج كيف تطلبون بالحق اين كنتم مند مارس .والله لو كانت الدراسة عن بعد لن يخرج اي استاذ الي شارع من اجل الاحتجاج. جل الاساتدة المتعاقدون كن من قبل يشتغلون 240ساعة في الشهر في المعامل بأجر 2500dh بدون عطل وان تغيب يوم واحد يتوقف عن العمل .واليوم اجر محترم العطلة شهور في سنة ويحتجون..المعلم في الفلبين كل صباح ينظف القسم واجر500dh في شهر. ويدرسون اكثر من 4 لغات
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9 - yassine الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:32
يقولون أن الموظفين يستفيدون من الترقية بالشواهد، هذا مجرد إفتراء و أكاذيب: نحن راسلنا الديوان الملكي منذ 2017 و قيل لنا هذا مخالف للقانون اليوم؛ و هذا هو الدليل:
راسلت حركة الأطر المشتركة بين الوزارات لحاملي الشواهد العليا غير المدمجين في السلالم الإدارية الملائمة، الديوان الملكي بالرباط، من أجل التماس تدخل ملكي لحل الملف، فيما واصل أطر التنسيقية الوطنية احتجاجاتهم أمام مقر الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، زوال اليوم الأربعاء، للمطالبة بالتسوية الإدارية والمادية أسوة بباقي القطاعات الأخرى. والتمس المحتجون في مراسلتهم للديوان الملكي، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منها، من الملك محمد السادس التدخل من أجل "إنصاف هذه الفئة ورفع معاناتها جراء سياسة التمييز التي تطولها من طرف الحكومة، وإعطاء التوجيهات للمؤسسات الدستورية قصد العمل على تمكين الموظفين حاملي الشواهد العليا، من الترقية بناء على شواهدهم :
اتقو الله في أبناءنا ؛ والله ثم والله، إذا تمت ترقيتكم، سانشل الوظيفة العمومية ضد التمييز بين الموظفين ..
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10 - مواطن الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:33
كايبان لي وزارة التعليم في موقع ضعف ، جميع الوظائف فيهم الترقية سواء بالشهادة أو الاقدمية ، وزارة التعليم صراحة همشات موظفيها بزاف بغات تشوفهم عراة ، حفاة ، وتعتبرهم أعداء ودارت لهم تعاقد
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11 - احمد القزيالقنيطري الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:33
معظم الاساتذة لا يشتغلون بجدية.. يهمهم فقط الترقية وتحسين الشروط المادية.. لا يقرؤون ، لا يطورون مستوياتهم ومهاراتهم.. بالنسبة لهم التعليم خل لمعضلة البطالة.. يحب على الدولة ان تتعامل معهم بحزم.
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12 - خالد من المانيا الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:37
الأساتدةيواجهون بالعنف والقمع لمجرد خروجهم من اجل مطالب مشروعة في حين البرلمانيين الكسالى ينعمون بالنوم العميق في مجلس النوام مقابل راتب 4 ملايين سنتيم شهريا و امتيازات وتقاعد.
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13 - تساؤل الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:38
هل يحق للقوات العمومية تفريق متظاهرين سلميين، هل هناك نص قانوني يسمح لهم بذلك؟ اذا كان نعم، فــتحت اي شروط ولا نقاش، واذا كان لا فهذا يعطي الحق لكل متضرر ان يتابع من ألحقه الضرر من عنصر فرق التدخل.. أرجو أن يكون اجابة قانونية على هذا السؤال المهم جدا
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0
14 - هيثم الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:39
نحن كشعب مقهور و مسحوق لا نملك إلا أن نقف مع الأساتذة في مطالبهم المشروعة في تحسين ظروف عملهم و الاهتمام بالعنصر البشري سواء من حيث التكوين أو التأطير او الأجور. هؤلاء الأساتذة يطالبون بالترقية بالشهادة و هي حق قانوني و مشروع, يستفيد منه كل موظفي الوزارات و حرم منه الاساتذة ظلما و عدوانا.
اما الأصوات النشاز التي تستهدف الأساتذة فنقول لهم وجهوا فوهة بنادقكم الى طغمة الفساد من وزراء و برلمانيين و من هو وضعهم هناك و من يحوم في فلكهم و الذين يراكمون الملايين و الملايين دون ان يعملوا شيئا، و جهوا بنادقكم الى صدر الحكومة المشؤومة اقتطعت الملايين من عرق و أجور الموظفين و قامت بتوزيعها على المغنيين و أصحاب الكاباريهات و الراقصين و الراقصات.
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15 - أمازيغي عبدالله الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:41
ما ضاع حق وراء طالب ، النضال ثم النضال لتحقيق المطالب .
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16 - عيب وعار الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 23:50
عيب وعار أن تسلب هذه الفئة من حقها المشروع.
جميع القطاعات فيها الترقية الا مع الأساتذة.
عيب وعار. فدولة كاتشجع على الهوا الخاوي.
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