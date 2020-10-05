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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1423 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 134695 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2597212 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2369 حالة.
وتم التأكد من 2300 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 113336.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (22)
الاثنين تنخفض الاصابات
باقي ايام الاسبوع : 2309 2441 2020 2019
شخصيا لم اعد افهم شيئا التوهان في دوامة الارقام
اليوم تجمهر كتير من المواطنون لإجراء الفحص .الا انه إلى حدود الساعة كان المركز مقفول ولا يوجد أحد. والمواطنين مجتمعين ومندمجين جسديا بينهم..
جيب اصاحبي شي حاجة جديدة كل نهار نفس التعليق
إذا كانت مراكز التحليلات مغلقة يومي السبت والأحد من أين أتيتم بهذه الأرقام؟؟؟؟
يريدون السيطرة على الارض