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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1423 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1423 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 134695 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2597212 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 39 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2369 حالة.

وتم التأكد من 2300 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 113336.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (22)

1 - الاثنين الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:08
عادي تكون هابطة النتائج حيث اليوم الاثنين الاربع تطلع
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58
2 - مكرر الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:11
نفس العجلة تدور حول نفسها
الاثنين تنخفض الاصابات
باقي ايام الاسبوع : 2309 2441 2020 2019
شخصيا لم اعد افهم شيئا التوهان في دوامة الارقام
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34
3 - حمزة الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:11
هدا الفيروس الدي سيطر على العالم ينادينا بلسان فصيح انا عبد مامور جئت بامر الله الواحد القهار وسارحل عنكم حين يادن لي القهار الجبار عقمو قلوبكم قبل ايديكم وتراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واكثرو من الصدقات واستغفرو الله يرحمكم
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84
4 - بداية الأسبوع الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:14
بداية الأسبوع كالعادة أرقام منخفضة, مراكز التحليل متتخدمش يوم الأحد
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5 - فؤاد الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:14
حصيلة يوم الإثنين بإعتبار السبت والأحد عطلة.....
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27
6 - الكرموسي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:15
أصلا دائما تعطى الإصابات منخفضة يوم الإثنين و السبب ربما ضعف عدد التحاليل أم عطلة نهاية الأسبوع اللهم ارفع عنا الوباء و البلاء إنك على كل شيئ قدير
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14
7 - Ahmed ben lebsir الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:16
الان الكرة عند المجتمع وقوة وعيه وتقافته وخوفا على نفسه وعايلته على الانسان التهرب من الاماكن التي التي يشك فيها واحثرام التباعد ولبس الكمامة والنضافة لابد من التغلب عليها علينا ان نتقدم احسن
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2
8 - hamid الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:17
ملي ماكاتخدموش نهار الأحد بالطاقة القصوى لاش كاتعلنو نتائج ناقصة خليو حنى للثلاثاء و حسبو الحصيلة ديال الويكند كاملة، راكوم كاتدوخو الناس هاكدا وكاتعطيوهم آمال كاذبة
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20
9 - Zak canada الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:18
عاود تاني غادي نشوفو مجموعة من التعاليق كتقول الحمد اله نحن في الطريق الصحيح أو غدا يبداو يدعيو اللهم أرفع عنا هذا الوباء
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15
10 - عثمان تناتي البيضاء الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:20
نعم كما قلت لكم البارحة هاد الأرقام تاع الإصابات لعطاو رآها ايديال البارح ديما الاحد تكون ناقصة حيت مكاينش مختبرات ايديال التحاليل مخدامينش ارقام اليوم الاثنين غتكون غدا الثلاثاء ونطلب من الله ميكنوش وفيات بزاف اتمنى دلك ان شاء الله والسلام عليكم إلى الغد
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11
11 - يونس بياض الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:25
سبحان الله ديم نهار الاثنين تتكون الحصيلة هابطة شوية معرفتش شن سباب واش عدد التحاليل تكون ناقص ول شحاجة إخر حن مفراسناش لموهيم الله إرفع عنا هاد الوباء إن شاء الله
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6
12 - عبدالحليم. القنيطري. العلامة الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:25
نتمنى. هاد. الاسبوع. ان. تنخفض. عدد. الاصابات. انشاء. الله. وهاد. ماتوقعه. بالنسبة. لي
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4
13 - ملاحضضض الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:32
الوزارة تهيب بالانخراط في القواعد الاحترازية. لهدا ادعوها ا وادعوا مديرية الصحة بالمحمدية زيارة مركز مركب ملعب البشير .ليروى مدى احترام القواعد.التي تسهر عليه الوزارة
اليوم تجمهر كتير من المواطنون لإجراء الفحص .الا انه إلى حدود الساعة كان المركز مقفول ولا يوجد أحد. والمواطنين مجتمعين ومندمجين جسديا بينهم..
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0
14 - Tanja balia الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:33
واش الفيروس كيشد عطلة في نهاية الاسبوع أولا المختبرات هي اللي كتشد العطلة. انا كيبان لي بلي هاد الوباء سينيا معانا الكونطرا لمدة غير محددة.
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3
15 - Moi الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:33
الى صاحب التعليق رقم 3 حمزة
جيب اصاحبي شي حاجة جديدة كل نهار نفس التعليق
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8
16 - متتبع الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:38
الحمد لله, لليوم الثاني على التوالي, عدد المتعافين يفوق عدد الإصابات الجديدة, والأخيرة عرفت انخفاضا لا بأس به مقارنة بالأيام الأخيرة .. لكن, كارثة عظمى تنتظر البشرية على مدى ال18 سنوات المقبلة، واللقاحات المرتقبة السنة المقبلة ستأزم الوضع وتعقده أكثر وأكثر
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0
17 - الدغمي بوغمامة الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:39
سأحكي لكم حكاية اغرب من الخيال. ظهرت علامات كوفيد على والدي قبل يوم الجمعة و في يوم الجمعة قمنا بعمل تحليلة الكوفيد له في المستشفى الاقليمي لخريبكة و تلك التحليلة ستذهب الى بني ملال يوم السبت ولن تظهر النتيجة الا يوم الاثنين على اقرب تقدير. في تلك الاثناء ازدادت الحالة سوءا و ارتأينا ان نقوم بسكانير يوم السبت لاننا لا نريد ان نجازف بحياة الوالد. الكوفيد اثر على رئتيه و هو ما يفسر صعوبة التنفس. قمنا بأخذ الوالد الى مصحة خاصة بالدار البيضاء حيث يتلقى العلاج. لي مفحالوش غيبقا يتسنا للاثنين يكون فات فيه الفوت و يموت. لحد الان مزال متاصلو بينا صحاب خريبكة و هادشي راه كيفسر علاش عندنا هاد العدد الهائل ديال المصابين و الموتى. المغرب غادي للهاوية.
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8
18 - عبد العاطي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:41
أنشاء الله بداية نزول عدد الاصابات... تفاءلوا خيرا تجدوا خيرا... الله يهديكم...
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2
19 - sami الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:52
السلام عليكم
إذا كانت مراكز التحليلات مغلقة يومي السبت والأحد من أين أتيتم بهذه الأرقام؟؟؟؟
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20 - SAID الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 18:53
هذا الفيروس سلاح سكان الفضاء الخارجي
يريدون السيطرة على الارض
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21 - Lhachmi قروابي الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 19:03
خوتي المغاربة سربيو خلصو المدارس تاع أولادكم باش يعاودو يقولو دراسة عن بعد عن بعد و يتنقصو الحالات يوم الإثنين.
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22 - amr الاثنين 05 أكتوبر 2020 - 19:06
ماشي المختبرات لمخدماش لأن عدد الفحوصات باقي هو هو أي حوالي 23000 في اليوم و لكن الناس ليأخدوليهم تيست في المعامل في يوم عطلة الأحد
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