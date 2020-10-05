أرقام كورونا .. عدد الحالات الخطيرة يناهز 457 وشفاء 2300

هسبريس من الرباط

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة جراء فيروس "كورونا" إلى457؛ منها 45 تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

وسجّلت 39 حالة وفاة في الـ24 ساعة الماضية، لتستقر نسبة الفتك في 1.8 في المائة؛ فيما تعافى 2300 شخص، لتصل نسبة الشفاء إلى 84,1 في المائة.

وبخصوص التوزيع الجغرافي لـ1423 حالة جديدة، فقد سجّلت 674 حالة في جهة الدار البيضاء سطات؛ منها 410 في الدار البيضاء، و80 في الجديدة، و75 في سطات، و46 في برشيد، و21 في النواصر، و20 في المحمدية، و16 في مديونة، و4 بسيدي بنور، و2 في بنسليمان.

وفي المرتبة الثانية، سجلت جهة الرباط سلا القنيطرة 189 حالة جديدة؛ 42 منها في سيدي سليمان، و37 في سلا، و35 بالرباط، و20 بالخميسات، و17 بسيدي قاسم، و9 بالصخيرات تمارة.

أما جهة مراكش آسفي، فقد جاءت في المرتبة الثالثة، بحصيلة إجمالية ناهزت 174 حالة؛ منها 66 في مراكش، و59 بقلعة السراغنة، و22 بالصويرة، و13 بالرحامنة، و12 باليوسفية، و2 بآسفي.

وأفرزت جهة الشرق 97 حالة؛ منها 59 في وجدة أنكاد، و12 في تاوريرت، و8 في جرادة، و7 في كل من بركان والناظور، و3 في جرسيف، وواحدة في الدوريش.

وسجلت مصالح وزارة الصحة بجهة بني ملال خنيفرة 91 حالة جديدة؛ منها 28 بأزيلال، و21 بخنيفرة، و20 ببني ملال، و14 في الفقيه بن صالح، و8 بخريبكة.

وأحصت وزارة الصحة بجهة فاس مكناس حوالي 87 حالة، موزعة على إفران بـ41 حالة، و15 بمكناس، و14 بفاس، و10 بتازة، و6 بصفرو، وحالة واحدة بمولاي يعقوب.

وفي جهة درعة تافيلالت، تم رصد 46 حالة جديدة؛ منها 21 في ميدلت، و17 بتنغير، و8 بالرشيدية.

أما جهة طنجة تطوان الحسيمة، فقد سجلت 27 حالة جديدة؛ منها 10 في العرائش، و8 في طنجة أصيلة، و7 في تطوان، وحالة واحدة في كل من المضيق الفنيدق ووزان.

جهة سوس سجلت 19 حالة جديدة؛ منها 18 في أكادير، وواحدة في أنزكان آيت ملول.

وعلى مستوى الداخلة وادي الذهب، أصيب 19 شخصا بفيروس "كورونا"؛ منهم 17 في وادي الذهب، و2 بأوسرد.

على مستوى الوفيات، سجلت 17 حالة الدار البيضاء، و3 في مراكش، و2 في كل من سلا ومكناس وتطوان وأكادير، وواحدة في كل من سيدي قاسم والصخيرات تمارة والصويرة ووجدة أنكاد وجرادة والناظور وخريبكة ومولاي يعقوب والمضيق الفنيدق وإنزكان.