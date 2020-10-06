بلقاسمي يعطي انطلاقة موسم التربية غير النظامية

هسبريس من الرباط

ترأس يوسف بلقاسمي، الكاتب العام لقطاع التربية الوطنية، الاثنين، عبر تقنية المناظرة المرئية، حفل إعطاء الانطلاقة الرسمية للدخول التربوي لأقسام التربية غير النظامية للموسم التربوي 2020-2021، تحت شعار "مدرسة الفرصة الثانية عرض تربوي دامج ومتجدد في صلب مدرسة الإنصاف والمواطنة".

وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن هذا الحدث التربوي يشكل مناسبة للاحتفاء والإشادة بدور جمعيات المجتمع المدني والفاعلين التربويين والشركاء المؤسساتيين والتقنيين والداعمين في التعبئة المجتمعية من أجل إرساء اليقظة التربوية، والمساهمة في توفير فرصة ثانية لاستدراك تمدرس الأطفال واليافعين غير الممدرسين، خصوصا في هذه الظرفية الاستثنائية التي تعرف مواجهة تفشي جائحة كوفيد-19، وما يتطلب ذلك من بذل لمجهودات إضافية لدعم المتعلمات والمتعلمين في مراكز مدرسة الفرصة الثانية، لمواجهة آثار هذه الظرفية على استمرارية تمدرسهم.

وأضاف المصدر ذاته أن مديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والمديرين الإقليميين حرصوا على التنسيق مع الجمعيات لتوفير شروط احترام التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بأقسام الفرصة الثانية الأساس ومراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، من أجل ضمان انطلاقة موسم تربوي آمن يضمن السلامة الصحية للمتعلمين والمتعلمات والأطر التربوية والإدارية، مشددا على أن الوزارة عملت على دعم الجمعيات الشريكة لتوفير شروط البروتوكول الصحي المعتمد وتطبيق الإجراءات الاحترازية، من أجل ضمان التعليم الحضوري أو بالتناوب بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، مضيفا أنه تم خلال هذا اليوم تكريم 12 جمعية شريكة، وذلك تثمينا لممارساتها المبتكرة في ضمان الاستمرارية البيداغوجية بمراكز مدرسة الفرصة الثانية الجيل الجديد.

وأشار البلاغ إلى أن برامج التربية غير النظامية استقطبت خلال الموسم الدراسي الفارط 2019-2020 ما يناهز 72.582 متعلمة ومتعلما، من بينهم 7500 بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد، كما تم إحداث 44 مركزا للفرصة الثانية الجيل الجديد التابعة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك في إطار تنفيذ التزامات الوزارة المتضمنة في برنامج العمل المقدم أمام الملك محمد السادس يوم 17 شتنبر 2018، المتعلقة بتوسيع شبكة مدارس الفرصة الثانية الجيل الجديد لفائدة الشباب واليافعين.

وسيتم خلال الموسم الدراسي 2020-2021، يضيف المصدر ذاته، فتح 31 مركزا للفرصة الثانية الجيل الجديد، ليصل العدد إلى 83 مركزا. وتتطلع الوزارة برسم هذا الموسم إلى توفير عروض تربوية وتكوينية استدراكية لـفائدة 75000 من اليافعين غير الممدرسين، منهم 9000 متعلمة ومتعلم بمراكز الفرصة الثانية الجيل الجديد.