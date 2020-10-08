24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

08/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2413:2016:3319:0720:21
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة (5.00)

  2. خبير اقتصادي: تمديد "الطوارئ" وارد .. والعودة إلى "الحجر" مستحيلة (5.00)

  3. وهبي يتهم "البيجيدي" بالتهافت السياسي في تعديل القاسم الانتخابي (5.00)

  4. حملة تستهدف مئات الضيعات الفلاحية بجهة سوس (5.00)

  5. الفرقة الوطنية للدرك الملكي تحقق في "مقتل نعيمة" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | حفلات عائلية تنقذ صغار مموني الحفلات من الأزمة

حفلات عائلية تنقذ صغار مموني الحفلات من الأزمة

حفلات عائلية تنقذ صغار مموني الحفلات من الأزمة
هسبريس – محمد لديب
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 10:35

أنقذت حفلات الأسر المغربية نشاط فئة عريضة من صغار مموني الحفلات، خلال الشهرية الأخيرين، مباشرة بعد تخفيف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تفشي فيروس "كورونا" بالمغرب.

وقال يوسف رحيوي، صاحب مقاولة صغرى لتموين الحفلات بمدينة الدار البيضاء، إن القطاع أصيب بركود كامل طوال الفترة الممتدة ما بين شهري مارس ويوليوز، قبل أن يعاود نشاطه بداية من شهر غشت الماضي.

وأضاف رحيوي، في تصريح لهسبريس: "عانى المهنيون من توقف تنظيم الأعراس في قاعات الحفلات؛ لكن الأسر المغربية لجأت، في الشهرين الأخيرين، إلى الاكتفاء بحفلات محدودة تجمع عددا قليلا من أفراد عائلتي العريسين؛ وهو ما سمح للمقاولات الصغرى المشتعلة في المجال بتدارك جزء من الخسائر التي تكبدوها منذ بداية تفشي الجائحة".

وتابع المتحدث ذاته قائلا: "نحرص، في هذه المناسبات العائلية، على احترام الإجراءات الاحترازية التي حددتها السلطات؛ من بينها التباعد بين المدعوين وتوزيع المعقمات وتعقيم الأواني والحرص على تقديم الوجبات والمشروبات في ظروف صحية ووقائية، لحماية المدعوين والعاملين مع ممون الحفلات".

من جهته، أكد علي بوتاكة، عضو المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للتجار والمهنيين بالدار البيضاء، أن توقف تنظيم الحفلات والأعراس أثر على قطاع تموين الحفلات، بشكل ساهم في تسريح عدد كبير من العاملين في المجال.

وأوضح بوتاكة، في تصريح لهسبريس، أن مجموعة كبيرة من مموني الحفلات، خاصة الشركات المتوسطة، تضررت بشكل كبير من التبعات السلبية لتفشي فيروس كورونا؛ وهو ما يستدعي ضرورة مساعدة القطاع من طرف الحكومة، وتقديم دعم مالي عاجل للمهنيين، للمساعدة على المحافظة على الدور الاجتماعي الذي يلعبه المجال، خاصة على مستوى تشغيل الآلاف من اليد العاملة القارة والموسمية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - mounir الخميس 08 أكتوبر 2020 - 10:46
لا أظن ان هؤلاء الممونين يحترمون التدابير الوقائية. لكنهم يغامرون من اجل لقمة عيش. اما اصحاب الحفلات فإنهم يودون ارضاء العائلة و الجيران
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
المجموع: 1 | عرض: 1 - 1

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.