24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|6
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:57
|07:22
|13:21
|16:35
|19:09
|20:24
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- "ودادية القضاة" تستنكر مغالطات منظمتين دوليتين
- ترامب يتطلع إلى "مناظرة عظيمة" أمام "جو بايدن"
- الخبز والفقر
- المغرب يسجل 2553 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
- عبير عابد ودعم الفنانين
بوريطة: أطراف المفاوضات الليبية تقترب من توقيع "اتفاق تاريخي" (5.00)
إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا (5.00)
- بوعياش تصف تأثير تنفيذ عقوبة الإعدام على المجتمع بـ"الهمجي" - (196)
- "عروبة البربر" .. كتاب يقتفي أثر أصول قبائل أمازيغيّة إلى اليمن - (117)
- أسرة "أمير خلية طنجة": أبو حمزة يحرم الفن وينعت والده بالديوث - (59)
- القوات العمومية تُنهي وقفة حاشدة للأساتذة أمام مقر "وزارة التربية" - (53)
- إعلان الاتفاق العسكري بين الرباط وواشنطن يثير "توجّسا" إسبانيا - (45)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2553 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2553 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 137248 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2616634 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2410 حالة.
وتم التأكد من 2018 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 115354.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.