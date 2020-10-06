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Covid Hespress
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المغرب يسجل 2553 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2553 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 17:57

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، تسجيل 2553 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 137248 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2616634 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 41 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2410 حالة.

وتم التأكد من 2018 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 115354.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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1 - متطوع في المسيرة الخضراء الثلاثاء 06 أكتوبر 2020 - 18:05
اللهم ربي نسألك اللطف عند المقادير عند نزولها وبعد نزولها مع رضاك الأكبر اللهم احفظنا بحفظك وارفع عنا غضبك واشفي مرضانا ياارحم الراحمين يارب العالمين
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