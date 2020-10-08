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تداعيات جائحة "كوفيد -19" تؤزم خدمات "الصحة النفسية" بالمغرب

تداعيات جائحة "كوفيد -19" تؤزم خدمات "الصحة النفسية" بالمغرب
هسبريس - أمال كنين
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 10:00

منذ انطلاق جائحة كورونا ظهرت تأثيراتها على مختلف المجالات، وكان لمجال الصحة النفسية نصيب ليس بهين، إذ أكدت أحدث التقارير الأممية أن الفيروس عطل خدمات الصحة النفسية في غالب بلدان العالم، فيما أكد مختصون أن الوضع في المغرب "أسوأ".

وقال فيصل الطاهري، الأخصائي النفسي، إن خدمات الصحة النفسية في العالم متدهورة جدا بسبب الضغط الكبير على المستشفيات والمراكز والعيادات الخاصة بالطب النفسي والعلاج النفسي، بفعل الضرر النفسي الذي طال المواطنين إبان فترة الحجر الصحي.

وأوضح المعالج النفسي أن منظمة الصحة العالمية سبق أن أصدرت تقريرا عن أهمية الدعم النفسي والمواكبة النفسية للمواطنين عموما بسبب الحجر الصحي وغياب العمل وتقييد الحركة في المنازل عبر العالم، مؤكدا أن "الوضع ليس بالسوي، فهناك قلق ونوبات هلع تنتاب الناس خوفا من الإصابة بالوباء".

وأردف الطاهري: "الوضع النفسي مزر، لكن يمكن أن نقول إنه أكثر كارثية بالمغرب"، مفيدا بأن بنية الاستقبال الخاصة بالصحة النفسية والعقلية قليلة جدا، كما أن عدد الأطباء هو بضع مئات عبر جل ربوع المملكة، مع تمركز شديد على مستوى جهتي الرباط والدار البيضاء، وزاد: "بالتالي هناك نوع من التمركز، وأقاليم وعمالات بدون طبيب نفسي، كما أن المعالجين النفسانيين أيضا بضع عشرات عبر المغرب وجلهم يعملون في القطاع الخاص، كما أن عدد الممرضين في الصحة النفسية ضعيف".

وحسب الأخصائي النفسي فإن ما يزيد تعميق الأزمة بالمغرب هو "التراكمات الاجتماعية والثقافية لدى جل أفراد المجتمع المغربي الذين يميلون إلى الرقية الشرعية ومجموعة من التقاليد، مع تفسير اضطرابات وأعراض مرضية بالجن وتفسيرات ميتافيزيقية أخرى، ما يجعل الابتعاد عن الأطباء النفسانيين واردا".

وتابع المتحدث ذاته: "نلاحظ كعاملين في القطاع أن هناك أزمات قلق ونوبات هلع واكتئاب واضطرابات نفسية حادة أصيب بها عدد من الناس، مع ظهور التأثير أيضا على المراهقين والأطفال"، وأردف: "نحن أمام وضعية صعبة جدا، لكننا مازلنا للأسف أمام سرد الأرقام، والكلام كله حول الوضعية الوبائية وأرقام المصابين والمتعافين من كوفيد 19، فيما لم نصل بعد مقارنة بالعديد من الدول إلى دراسة مدى التأثر".

واستطرد الطاهري: "قبل ثلاثة أشهر صدر تقرير عن المندوبية السامية للتخطيط يتحدث عن كون جل المغاربة تأثروا بالحجر الصحي، وسجل أن هناك اضطرابات نفسية ووضعا نفسيا صعبا يجب أن يتعامل معه بالجدية الكافية، لكننا لا نرى للأسف هذا التحرك في اتجاه تخصيص ميزانيات أو نوع من استنفار الأطباء النفسانيين وبنيات الاستقبال المهترئة على قلتها لفائدة هؤلاء المواطنين".

ونبه المختص ذاته إلى أن "المواطن المغربي يعاني اقتصاديا واجتماعيا ونفسيا"، مشيرا إلى أن هناك احتقانا نفسيا كبيرا، وزاد: "اليوم، أصبح الأمر ملقى على المجتمع المدني وعلى التحسيس عبر الإعلام وإعطاء الفرصة للأخصائيين والأطباء ليتحدثوا مع الناس حتى يفهموا كيف يمكن تجاوز هذه المرحلة، وكيف يمكن أن تشخص هذه الاضطرابات النفسية والعقلية بشكل مسبق لكي لا تتأزم الوضعية أكثر، فكلما كان التشخيص مبكرا يمكن تجاوز المشاكل".

وأظهرت نتائج مسح أجرته الأمم المتحدة أن الاستشارة والعلاج النفسي تعطلا في 67 في المائة من البلدان، إذ أفادت 65 في المائة منها بتأثر الخدمات الضرورية المتعلقة بالحد من الضرر، بينما أكدت 45 في المائة تأثر علاج حالات الإدمان على الأفيون.

وقال تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا أوقف خدمات الصحة النفسية الأساسية في جميع أنحاء العالم، في لحظة تشتد الحاجة إلى هذه الخدمات، داعيا قادة العالم إلى التحرك بسرعة للاستثمار بشكل أكبر في برامج الصحة النفسية المنقذة للحياة أثناء الجائحة وما بعدها؛ كما أضاف أن "الصحة العقلية الجيدة أمر أساسي للغاية بالنسبة للصحة العامة والرفاه".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - lkhouribgi الخميس 08 أكتوبر 2020 - 10:10
الصحة النفسية للمواطن مدمرة مند تولي الحزب الفاشل مقاليد الحكم واصبح الشعب بين مطرقة اللاعدالة واللاتنمية وسندان الدولة العميقة وكل واحد يفرض قرارات وابتزازات على الاخر وخير دليل الساعة القانونية التي يرفضها الشعب قاطبتا وبجرو قلم اصبحت واقعا مريرا وعبءا نفسيا على الشعب ارجو من الحكومة المقبلة ان ارادت تعاطف الشعب ان تزيلها عنا للابد البيجيدي تحمل مسؤولية القرارات المفروضة عليك ديكاج
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15
2 - الصبر الخميس 08 أكتوبر 2020 - 10:40
الإيمان وقراة القرآن وتدبره وفهم معانيه الواد الناجع لحل المشاكل النفسية. وقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا.
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3
3 - Lamya الخميس 08 أكتوبر 2020 - 10:53
للنهوض بالطب النفسي في المغرب خصوصا في خضم جائحة "كوفيد -19" يجب تطوير القطاع و الجمع بين البعد الروحي و الطبي باحداث مراكز نفسية صحية او مصحات حديثة في اماكن الاستجمام الروحي خارج المدن في الطبيعة, على غرار الدول المتقدمة, لتغيير يوميات الفرد المصاب بمرض او ازمات نفسية وامراض عقلية. و ايضا تشجيع السياحة الروحية او الثقافية. المواطن ليس مفروض عليه تغيير عقليته, بل العروض الطبية و الثقافية و السياحية هي التي يجب ان تتاقلم مع عقلية المواطن و تتطور حسب العصر,لان الاغلبية في المغرب يعطون تفسيرات روحية لامراضهم النفسية.
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4 - وزارة الصحة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 10:53
من الاخطاء القاتلة للبروتوكول العلاجي لوزارة الصحة، هو السماح للمصابين بالعلاج في المنازل مما ساهم في ازدياد عدد المصابين نتيجة عدم احترام الكثير منهم البقاء في المنازل، كان من المفروض الاستعانة بالفنادق و..... بناء مستشفيات القرب، وخصوصا في المدن التي لا تعرف كثرة عدد الاصابات. وكانت تجربة الصين ناجحة وتمكنت من محاصرة الوباء في ظرف قياسي لمليار من البشر. اللهم ارحمنا بلطفك وارفع عنا هذا الوباء
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3
5 - النفساوي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 11:10
كثرة الهم كيضحك آخر شيئ يمكن الحديث عنه في الدول المتخلفة أو دول العالم الثالث هو الصحة النفسية لأن الاساس هو الدولة مريضة نفسانيا وعواقب مرضها يتجلى في توزيعه على الشعب فرادى وجماعات. هل نعلم بأن طبيب واحد لكل ألف نسمة أو مايزيد الى أضعاف حتى ولو كان انسان آلي سوف يتعطل فمبالكم بطبيب نفساني سوف يسمع فقط أنا بدون عمل أنا بدون أكل أنا بدون زواج وهده ليست بأمراض بل أعطاب اجتماعية سببها الدولة أولا لنعيش في حلقة مفرغة من المشاكل وتبقى الكعكة في أمان. ثانيا الشعب مقهور قبل كورونا وبسنين كثيرة أما الفيروس كان سببا في فضح كل شيء وبالفعل تمت سرقة المواشي للاحتفال بعيد الاضحى أما اليوم فالشعب يأكل من القمامات ويبحث عن أي شيء يضمد الجوع القاهر قبل النفس والنفسية وزعطوط وآخيرا علاج أي نفس من نفسية مريضة ممكن اما بالدواء أوالكلام ألخ لكن الاهم هو البيئة والمحيط الدائري من المجتمع فكيف لمريض سيكرر ما يفعله كل يوم في نفس المكان والزمان هل كل يوم رياضة كل يوم مطالعة كل يوم نفس الروتين اليومي. سبب النفسية في المغرب بالدرجة الاولى قلة العدل أما اللاعدل مع الفقر والاحتقار فهو مرض نفساني دفين ومعقد
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