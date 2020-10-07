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كُتّاب وآراء
شبهة "غسل الأموال" تلاحق منجب وأفرادا من عائلته
أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.
وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.
وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.
وأشار البلاغ إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.
وخلص المصدر إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (19)
من منطلق العدل الذي ادافع عنه دائما بإستماتة و من منطلق الحياد و قبل ذلك من منطلق الوطنية الصادقة اريد ان اقول شيئا.
انا شخصيا لا اتفق مع افكار المعطي منجب و زمرته الحقوقية وهذا رأيي الشخصي المبني عن قناعات شخصية.
ولكن من العدل ان اقول ان جريمة غسل الاموال والفساد المالي عموما يغرق فيها العديد من الشخصيات حتى اخامص اقدامها....ويجب فتح تحقيقات مع الجميع دون انتقائية.
القاعدة بسيطة جدا وهي ان لا يتوافق الدخل مع الثروة.
في هذه الحالة اما ان الامر يتعلق بغسيل اموال ( مثلا تاجر مخدرات يفتتح مقهى او شركة و يوهم الدولة ان عائداته المالية هي من ذلك المقهى في حين انها من تجارة المخدرات...المداخيل بالمليارات فيما المقهى بالكاد تترك لك 15 الف درهم شهريا ان كانت في احسن موقع )
اما ان يكون بسبب فساد سياسي و اداري و وظيفي يتداخل فيه احيانا رجال سلطة و سياسيين و حتى من الجيش...
انا مع فتح ملفات غسيل الاموال و ملفات الفساد المالي و لكن على الجميع دون استثناء...
ان كان منجيب مذنبا يسجن...و ان كان القاضي او الوزير فاسدا يسجن عشر مرات...هذا هو العدل الحقيقي وليس العدل الانتقائي.
أشنو الهدف من توصلهم كل سنة ب 40 مليار واشنو كا يديرو بيها، الى ما داروش منها عقارات وعمارات ويرسلو ولادهوم يقراو في احسن الجامعات في أروبا وأمريكا وميزانيات د الكوافروات الغاليين للزوجات ديالهوم و... ؟
طبعا يكفي الغوغاء والفاشلين في حياتهم أن يكون مثل هذا الشخص أسمه المعطي منجيب لكي يهبوا للدفاع عنه وقول أنه "نزيه" يدافع" عن "حقوق الإنسان" وعن "الدراوش" وانه ضد المخون ومعارض "شرس" والمخزن يحارب أمثاله وكل من يدافع عن الشعب و...
هاد الأسطوانة فرعات لينا أداننا وشيعنا منها ولن تستطيعوا إقناعنا بحججكم التافهة
وسبقى الخائن خائن والمرتزق مرتزق والمتضامنين معه مرتزقة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.