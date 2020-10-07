24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

07/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:5807:2313:2016:3419:0820:22
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة (5.00)

  2. ‪رفيقي وخطاب ماكرون (5.00)

  3. اقطعوا دابر الانفصال قضائيا! (5.00)

  4. مهنيو نقل البضائع يُربِكون ميناء البيضاء وسط دعوات إلى الإضراب (5.00)

  5. بوريطة: دعم الملك للأشقاء وحياد المغرب وراء نجاح الحوار الليبي (5.00)

قيم هذا المقال

3.00

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | شبهة "غسل الأموال" تلاحق منجب وأفرادا من عائلته

شبهة "غسل الأموال" تلاحق منجب وأفرادا من عائلته

شبهة "غسل الأموال" تلاحق منجب وأفرادا من عائلته
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:09

أفاد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الأربعاء، أن البحث التمهيدي الجاري مع المعطي منجب وبعض أفراد عائلته تم فتحه إثر إحالة توصلت بها النيابة العامة من وحدة معالجة المعلومات المالية تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال.

وأوضح بلاغ للوكيل العام للملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أن النيابة العامة، كانت قد توصلت من وحدة معالجة المعلومات المالية، بإحالة طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05 تتضمن جردا لمجموعة من التحويلات المالية المهمة وقائمة بعدد من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه لكونها لا تتناسب مع المداخيل الاعتيادية المصرح بها من طرف المعطي منجب وأفراد من عائلته.

وأضاف المصدر ذاته أن مراسلة وحدة معالجة المعلومات المالية تندرج في إطار المهام الاعتيادية للوحدة الرامية إلى الوفاء بالتزامات المملكة الدستورية والدولية المتعلقة بمكافحة جرائم غسل الأموال.

وأشار البلاغ إلى أنه نظرا لكون المعلومات المتوصل بها من طرف الوحدة، تتضمن معطيات حول أفعال من شأنها أن تشكل عناصر تكوينية لجريمة غسل الأموال، فقد كلفت هذه النيابة العامة، الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث تمهيدي حول مصدر وطبيعة المعاملات والتحويلات المالية المنجزة من طرف المعنيين بالأمر، وكذا تحديد مصدر المملتكات العقارية موضوع التصاريح بالاشتباه، وتحديد علاقاتها بأفعال جنائية أخرى، تعتبر جرائم أصلية لغسل الأموال.

وخلص المصدر إلى أن إجراء هذا البحث التمهيدي يدخل قانونا ضمن المهام العادية للشرطة القضائية، الموكول إليها البحث عن الجرائم والتثبت من وقوعها وضبط مرتكبيها، الأمر الذي يمكن السلطات القضائية المشرفة على الأبحاث من اتخاذ الإجراءات القانونية الملائمة

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (19)

1 - خطأ قانوني الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:24
لا وجود للوكيل العام بالمحاكم الابتدائية بالمملكة الصواب هو وكيل الملك فقط
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
2 - يسقط القناع .. الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:29
المدافعون دائماً عن الخارجين عن القانون هم أنفسهم خارجين عن القانون سواء بنصرة أهل اﻻجرام والسرقة ووو... او هم أنفسهم مجرمين محترفين يتسترون وراء حقوق اﻻنسان !! وكثيراً ما سقطوا في شباكهم وحيلهم !! وراء كل رجل حقوقي جرائم ومصائب ...!!
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-4
3 - hamza الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:31
امولا نوبا سمحيني حلقة 20 دكشي بنوبة فينما كاينا شي ضرسة عقل نحيدو باباها
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-5
4 - عبدو الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:32
المعطي منجب محلل سياسي وناشط حقوقي ومؤرّخ في جامعة محمد الخامس-الرباط. وهو أيضاً منسّق فرع المغرب في جمعية مواطني الشرق الأوسط (MECA)، ومؤسّس ومدير مركز ابن رشد للدراسات والتواصل في الرباط، وعضو مؤسس في المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير الذي سعى إلى إجراء إصلاحات في المغرب خلال الربيع العربي. قام بالتدريس في المغرب والسنغال والولايات المتحدة. كما أطلق وأدار نقاشات بين الإسلاميين والناشطين العلمانيين في المغرب بين عامَي 2007 و2010، ونظّم "جائزة صحافة التحقيق" في المغرب بين 2007 و2009. الدكتور منجب باحث مقيم سابق حائز على منحة فولبرايت (2005-2006) وباحث زائر سابق لكرسي باتكين في مركز سابان لسياسة الشرق الأوسط في معهد بروكينغز (2009). من مؤلّفاته: "النظام الملكي المغربي والصراع على السلطة" ، و"سيرة ذاتية سياسية لمهدي بن بركة" ، و"الإسلاميون في مواجهة العلمانيين في المغرب" . الدكتور منجب حائز على شهادتَي دكتوراه، الأولى من فرنسا في الشؤون السياسية في منطقة شمال أفريقيا، والثانية من السنغال في تاريخ السياسة الأفريقية. يجيد الفرنسية والعربية والإنكليزية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
18
5 - مواطن الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:38
الإنتقائية الإنتقامية لمذا لا تتحرك هذه التحقيقات مع الجميع غاسلو الأموال كتااار فهاد لبلاد أتسائل بإستغراب فقط وليس مدافعا عن منجب !
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
6 - Mosi الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:40
هااااا المعقول.
من منطلق العدل الذي ادافع عنه دائما بإستماتة و من منطلق الحياد و قبل ذلك من منطلق الوطنية الصادقة اريد ان اقول شيئا.
انا شخصيا لا اتفق مع افكار المعطي منجب و زمرته الحقوقية وهذا رأيي الشخصي المبني عن قناعات شخصية.
ولكن من العدل ان اقول ان جريمة غسل الاموال والفساد المالي عموما يغرق فيها العديد من الشخصيات حتى اخامص اقدامها....ويجب فتح تحقيقات مع الجميع دون انتقائية.
القاعدة بسيطة جدا وهي ان لا يتوافق الدخل مع الثروة.
في هذه الحالة اما ان الامر يتعلق بغسيل اموال ( مثلا تاجر مخدرات يفتتح مقهى او شركة و يوهم الدولة ان عائداته المالية هي من ذلك المقهى في حين انها من تجارة المخدرات...المداخيل بالمليارات فيما المقهى بالكاد تترك لك 15 الف درهم شهريا ان كانت في احسن موقع )
اما ان يكون بسبب فساد سياسي و اداري و وظيفي يتداخل فيه احيانا رجال سلطة و سياسيين و حتى من الجيش...
انا مع فتح ملفات غسيل الاموال و ملفات الفساد المالي و لكن على الجميع دون استثناء...
ان كان منجيب مذنبا يسجن...و ان كان القاضي او الوزير فاسدا يسجن عشر مرات...هذا هو العدل الحقيقي وليس العدل الانتقائي.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
7 - التصفية الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:42
الرجل معروف عنه أنه معارض سياسي وكل التهم التي يمكن أن تلصق به يشوبها قدر من الشك٠
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
8 - هو لي بقا الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:42
صافي هو لي بقالكم غبروه فالحبس و تهناو، المعطي منجب له عقارات و يغسل أمواله ياترى بماذا بالصابون البلدي، و الله إن المخزن لا يستحي، تصرفاته فاقت كل التصورات لم يسلم منه لا صحافي ولا حقوقي و لا مدون بالله عليكم قولوا لي من بقي خارج السجن من الأحرار تقريبا لا أحد سوى من فر بجلده خارج المزرعة.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
9 - hassanoudhi الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:45
حبدا لو أن المصالح المعنية بمحاربة الاثراء الغير مشروع وتهريب الأموال إلى الخارج وغسل الأموال والتهرب الضريبي ومحاربة الاتجار في الممنوعات بمختلف أنواعها والارتشاء والغش في الصفقات الكبرى حبدا لو كان الكل سواسية أمام سيف العدالة لكن في المغرب للعدالة عدة أوجه الله غالب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - حصل خلص الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:47
حبذا لو تمت هذه العملية على كل مشتبه في ثروته ليتضح الامر من اين لك هذا؟؟؟من ابي من جدي ورث ؟؟؟؟وإلا فهو كنز من كنوز بلادي الحبيب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
11 - امازيغ الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:49
المخزن لايعترف بالنقد نفس اساليب الضرب تحت الحزام التي ورثها عن السابقين هي عينها التي يتم اخراجها في وجه كل جهر بقول الحق وناضل من اجله.. لكن يحسب له انه احتهد هاته المرة ولم يلفق له تهمة جنسية على شاكلة بوعشرين والراضي وغلام...
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
12 - cit الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:49
في هذه الدولة يكفيك ان تقول لا أو ان تفضحهم ... ليخترعوا لك من التهم و الشكايات مالم يخطر على بال القانون ولا المسطرة الجنائية من شذوذ جنسي مرورا بالتخابر وصولا الى التهرب الضريبي ... هزلت
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
13 - مدوخ الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:50
ويستمر مسلسل إستحمار الشعب وإعتقال الحقوقيين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - ABOUYOUSRA الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:52
هادشي علاش شي وحدين كيمثلوا على الشعب وكيتخباو وراء ستار الدفاع عن حقوق الإنسان وعن الديمقراطية والنزاهة والشفافية وووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
15 - خياط الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:52
أعلن لجميع الزبناء الكرام عن افتتاح محل للخياط très très ... trop trop haute couture .... i هو محل موجود في الحقيقية منذ أجيال واجيال غير انه في كل مرة نجدد موديلاتنا حسب الموضة والظروف والاحوال نفصل ونخيط كل الالبسة العصرية والتقليدية وحتى ما بعد الحداثية إذا أردنا ميزتنا الكبرى والعليا اننا لا ننجز هذه هذه الالبسة وفق أذواق الزبناء بل حسب ذوقنا وتخطيطنا ودراستنا لحاجياتنا في تلبيسكم حسب الموضة التي نجدها مناسبة لنا في المقام الاول ومن بعد نشوفو بالنسبة لكم ...وبه تم الإخبار ولا سلام على طعام
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
16 - فارس بلا جواد الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:55
كبش فداء وصافي ما راه هناك أشباح تيهربو أموال للخارج و تيسرقو اراضي وعقارات وتيشرو اراضي بااقل الثمن في إمكان مهمة ويتهربو من الضرائب... أين وكيل الملك مع هؤلاء
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
17 - NeoSimo الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:56
عند قراءتي للخبر توقعت أن الموضوع يمكن أن يكون تصفية حسابات... ومن خلال التعليق رقم 4 عن سيرته الذاتية تأكد لي السبب... شكراً للمعلق عبدو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
18 - ح.ع. الله الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 16:58
أوا الى ما بانتش عليهوم 40 مليار ديال الدعم ألي كا يتلقاوها كل سنة من الخارج، علاش غادين يتعدبو ويتمحنو باش يكتبو تقارير ومقالات واستجوابات للصحافة الغربية ويديرو مظاهرات للتشويش على "المخزن" ويكتبو للأمم المتحدة ويتاصلو بمنظفات دولية و... ؟
أشنو الهدف من توصلهم كل سنة ب 40 مليار واشنو كا يديرو بيها، الى ما داروش منها عقارات وعمارات ويرسلو ولادهوم يقراو في احسن الجامعات في أروبا وأمريكا وميزانيات د الكوافروات الغاليين للزوجات ديالهوم و... ؟


طبعا يكفي الغوغاء والفاشلين في حياتهم أن يكون مثل هذا الشخص أسمه المعطي منجيب لكي يهبوا للدفاع عنه وقول أنه "نزيه" يدافع" عن "حقوق الإنسان" وعن "الدراوش" وانه ضد المخون ومعارض "شرس" والمخزن يحارب أمثاله وكل من يدافع عن الشعب و...
هاد الأسطوانة فرعات لينا أداننا وشيعنا منها ولن تستطيعوا إقناعنا بحججكم التافهة
وسبقى الخائن خائن والمرتزق مرتزق والمتضامنين معه مرتزقة الى أن يرث الله الأرض ومن عليها.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
19 - aziz الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 17:01
الدكتور المعطي منجب ممنوغ السفر لانه محلل سياسي وناشط حقوقي ليس الا.........
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
المجموع: 19 | عرض: 1 - 19

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.