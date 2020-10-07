24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|7
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:58
|07:23
|13:20
|16:34
|19:08
|20:22
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- منتخبون يتهمون "الصحة" بإنهاك ميزانية البيضاء
- نادي لوهافر الفرنسي يراهن على خبرة خالد بوطيب
- تعنيف أساتذة يواصل تعميق الهوة بين شغيلة التعليم ووزارة التربية
- البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة
- نقابيون ينتقدون نقل عاملين بمشفى مولاي يوسف
البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة (5.00)
مهنيو نقل البضائع يُربِكون ميناء البيضاء وسط دعوات إلى الإضراب (5.00)
بوريطة: دعم الملك للأشقاء وحياد المغرب وراء نجاح الحوار الليبي (5.00)
- عصيد: عقوبة الإعدام تتعارض مع القيم الأصيلة للشعب المغربي - (110)
- رفعُ مقاعد مجلس النواب .. تمثيل مغاربة العالم أم ريع سياسي جديد؟ - (101)
- مدرسة خاصة بطنجة تطلب 62 مليون سنتيم مقابل تسجيل تلميذة - (100)
- البرلمان يُناقش إلغاء تقاعد النواب وسط خلاف الأغلبية والمعارضة - (94)
- "الداخلية" تصدم "البيجيدي" بقبول مقترح تعديل القاسم الانتخابي - (90)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 140024 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2638341 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2439 حالة.
وتم التأكد من 2788 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 118142.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.