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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2776 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 2776 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 140024 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2638341 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 29 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2439 حالة.

وتم التأكد من 2788 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 118142.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (17)

1 - شلطعون بنيتسن الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:09
كورونا سيزول بإذن الله عاجلا أم آجلا وستزول معه كل الهموم
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90
2 - من الريصاني الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:10
المهم راه دايرين التعادل مع كرونا فالتعلمو ان هدا الفيروس فقد خطورته والله يرفع عنا هدا الوباء
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32
3 - تضحية الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:12
الله يكون بعون المواطن المغربي حلمه أن يشعر بأنه إنسان له كرامة وحقوق وعدالة.
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27
4 - عمي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:12
المرض اصبح مرضا مستوطنات كباقي الأمراض ليس لنا سوا التعامل والتاقلم معه.بناء مستشفيات جامعية بدل مجمعات السكن الاقتصادي أولوية الحكومة في الوقت الحالي مع اتاحت امكانيات الالتحاق بالقطاع الصحي لحاملي الاجازة في البيولوجيا والكيمياء الحيوية لتدعيم اطر القطاع الصحي .
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37
5 - عثمان تناتي الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:12
دايما نفس الحالات تقريبا نفس الشفاء المشكل في ااوفيات والحلات الحرجة بدون تعليق اليوم
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17
6 - moumou الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:13
نحن في الهاوي بسبب التهور2779حالت
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-28
7 - Amer الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:15
نطلبو الله ارفع علينا هذ الوباء
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29
8 - meknassiya الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:17
اللهم يا من رفعت السماء بغير عمد و بسطت الارض بدون سند..الطف بنا يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيفيا لطيف يا لطيف..
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30
9 - أنفيونزا الموسمية الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:18
الاكيد إن الفيروس لن يختفي من الطبيعة ويحب التعايش معه في إنتظار تلقيح.فكرونا اصبحت كأنفيونزا الموسمية فأفتحوا المساجد لصلاة والدعاء.ولكل آجل كتاب
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28
10 - كل نهار ورزقوا؛ ؛؛؛؛ الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:19
عداد كورونا قد يرتفع أو ينخفض شيئا ما خلال حصيلة 24 ساعة في اليوم الواحد في المغرب ،ما علينا ألا بالتعايش مع هدا الفيروس واخد الاحتياطات اللازمة.
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15
11 - مغربية صحراوية الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:20
الناس تصاب به وتشفى اعتقد يجب التعايش معه وترك الناس تعيش وتصور طرف الخبز والاقتصاد يتعافى ايضا المشكلة في عدد الوفيات اللي عندهم حالات مزمنة يحظرون والاخرون يتحركون بالكمامات والنظافة والتباعد وننساو هاد المرض راه بحال الزكام فقط
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6
12 - عنتر الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:22
افتحوا بيوت الله وسيززل الغم إن شاء الله
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0
13 - متتبع الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:26
لنبقى متفائلين .. كوفيد-19 غيبقا تابع البشرية حتى سنة 2038 على الأقل. احتمال كبير أن يُدحر الفيروس القاتل حوالي عام 2050 بإذن الله
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-5
14 - marocain الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:27
كورونا سيزول بإذن الله عاجلا أم آجلا وستزول معه كل الهموم
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2
15 - قطاع السياحة المتضرر الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:29
لدي سؤال واحد لم نجد جواب ولا من يجيبك او يعطيك راس الخيط متى يتم صرف تعويضات القطاع السياحي للشغيلة المتوقفة عن العمل لقد نفد صبرنا ومتلأنا قروض من البقال وكذالك الماء والكهرباء ومصاريف دواء المرض المزمن القلب و و و و الله يفرجها علينا ويهديهم الله علينا
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2
16 - كمندار الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:31
اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه
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6
17 - نعمم الأربعاء 07 أكتوبر 2020 - 18:32
اللهم نسالك العفو والعافية وارفع عنا هذا البلاء
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4
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