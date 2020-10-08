رئيس الحكومة يؤشّر على تنظيم مباريات التوظيف‎

هسبريس من الرباط

أفادت رسالة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، وجهها إلى الوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، بأنه يمكن لإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية تنظيم مباريات التوظيف، في حدود المناصب الشاغرة المخصصة لهذا الغرض، وكذا إجراء امتحانات الكفاءة المهنية، "وذلك في إطار مواصلة التدابير والإجراءات المواكبة لضمان حسن سير المرافق العمومية وسعيا إلى تلبية حاجاتها من الموارد البشرية وتحفيزا للعاملين بها، بما يضمن تأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين، على أن تتم برمجة تسوية وضعية المترشحين الناجحين فيهما برسم ميزانية سنة 2021".

وأضافت المراسلة أنه بناء على المرسوم بقانون رقم 2.20.292 الصادر في 28 رجب 1441 (23 مارس 2020) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، لا سيما المادة 3 منه، واعتبارا لتطور الوضعية الوبائية بمختلف مناطق المملكة التي تستوجب تكييف تدابير وإجراءات تنظيم هذه المباريات والامتحانات، وتدبير مختلف المراحل المرتبطة بها بالسلامة والمرونة اللازمتين، "فقد تقرر الترخيص، بصفة استثنائية وخلافا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، اعتماد اختبار کتابي واحد لكل مباراة أو امتحان مع إجراء الاختبارات الشفوية حضوريا أو عن بعد إذا اقتضت الضرورة ذلك، شريطة الالتزام بمبادئ المساواة والشفافية والاستحقاق وتكافؤ الفرص بين جميع المترشحات والمترشحين، داعيا إياكم إلى ربط الاتصال في الموضوع بالمصالح المختصة بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة (قطاع إصلاح الإدارة) متى تطلب الأمر ذلك. لا سيما فيما يتعلق بفتح الترشيح وتلقي الترشيحات عن بعد".

واعتبارا للظروف الاستثنائية التي ستجرى فيها هذه المباريات والامتحانات، "فإنه يتعين على الإدارات تدبير هذه المباريات والامتحانات باستعمال الوسائل الرقمية والأدوات التكنولوجية المتاحة"، تضيف المراسلة، مهيبة بالمُرسل إليهم "التقيد بمضامين هذا المنشور، مع الحرص على احترام التدابير الوقائية والاحترازية الصادرة عن السلطات المختصة، بما يضمن سلامة الموظفين والمترشحين على حد سواء".