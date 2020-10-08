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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2929 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2929 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2929 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:05

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2929 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 142953 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2660538 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 47 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2486 حالة.

وتم التأكد من 2133 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 120275.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - الفتوحات الكلامية الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:12
بعد نوم طويل بسبب الاستقرار في عدد الإصابات سيعود أصحاب الفتوحات الكلامية( من قبيل لقد قلتها لكم) والانطباعات الانفعالية والآتون بما لم تأته الأوائل ( حسب تصورهم) للتعليق على هذه الوضعية الجديدة
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-69
2 - oujdi الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:13
أثقل حصيلة و انعدام الوقاية خصوصا في وجدة لا أحد يرتدي الكمامة إلا من رحم ربي أين هم المسؤولون ؟؟؟؟؟؟
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43
3 - من تافيلالت الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:14
دابا خاص يكونو الحالات مرتفعة باش المواطنين يؤيدون تمديد حالة الطوارئ
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65
4 - N.H الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:14
هنيئا لنا نحن على أبواب العد بالثلاثة آلاف و ما فوق
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33
5 - Abdou RABAT far الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:14
فعلا الان دخلنا للتاريخ من بابه الواسع ونجحنا بشهادة العالم...الله ياخد الحق فاللي كان سباب ....
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65
6 - مواطن مغربي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:15
2929 حالة في يوم واحد.. لا أعرف كيف تدبر هذه الحكومة هذه الظرفية.. أظن أنها في موقف المتفرج.
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38
7 - said الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:15
الحصيلة مرتفعة جدا لا من ناحية الاصابات أو الوفيات نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء التزموا بالحيطة والحذر والالتزام بقواعد النظافة وعدم الاختلاط الأمور لا تبشر بالخير فالمرجو مزيداً من الحيطة والحذر حتى نخرج بأقل الخسائر الممكنة وجزاكم الله خيرا
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42
8 - omar الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:16
ياربى السلامة ياربي لطفك يا الله رحمتك يارب العالمين هادشي بزاااااف ولا كيخلع
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27
9 - ملاحظة الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:16
كلما قرب وقت رفع الطوارئ ارتفعت الحصيلة
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32
10 - محمد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:18
ذاهبون الى الحجر الصحى لامحاله
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-10
11 - رشيد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:18
رقم مخيف . سنبقى على هاته الحالة الى ان يوجد لقاح فعال يجب التعايش مع الفيروس الان .
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14
12 - جمال الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:19
مابقاش قاد مافات إن شاء الله تلقيح يكون موجود فشهار 12 ونتهنا و من هاد مسلسل طويل
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0
13 - جواد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:19
يا ربي السلامة عاد دخلنا المعقول . الحكومة الفاشلة هي السبب بسبب القرارات الغير محسوبة العواقب . اللهم الطف بعبادك يا ربي .
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14
14 - محمد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:19
ما حدها تكاكي وهي تولد في البيض نجحنا بشهادة العالم والتاريخ والخبراء والنجاة اللهم لطفك يا رب اللهم ارحمنا بعطفك وارفع عنا البلاء
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13
15 - Meknassiya الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:19
Que Allah le tout puissant nous protège.. La situation s'aggrave de jour en jour..rabi yltef bina
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2
16 - Observateur الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:19
Presque 3000 cas et surtout 47 morts
Il faut confiner 2a3 semaines
Sinon la catastrophe
Pas d’hôpitaux pas de médecins....
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7
17 - Yoyo الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:20
كفى مرضانا من هاته الأرقام علينا التعايش مع الوباء أن كان فعلا وباء،مادام يطلب من المصاب المكوث لبيته للعلاج ويترك وحيدا،فيضطر للخروج لشراء ما يحتاجه من من ومواد غذائية،ولما نسمع برفض استقبال مرضى من طرف مستشفيات ومطالبتهم بالبقاء منازلهم،مادام الأمر هكذا ومادام المسك في إصابته يقوم بتحليل على حسابه تشاركونا نعيش التعايش مع زورونا ،اللهم زورونا وانتشار منها والموت حتى ولا هذا السجن
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5
18 - كمال الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:20
2929 اوباغين الاسبوع المقبل يفتحو القساريات و الا سواق يبداو يسدو مع 8عوض 3 فالدار للبيضاء وسمعنا ربما غادي يتحلو حممات حتى هما
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-5
19 - فارس بلا جواد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:20
قربنا ل 3000 وحنا مزال مدخلنا لفصل الشتاء ياربي ترفع علينا وباء كورونا عجلا غير آجل يارب
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11
20 - Mohamed الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:21
شيء متوقع من المنتظر أن تقفز الأرقام إلى 3000 وما فوق في الأيام المقبلة
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11
21 - رحم الله المتوفين الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:21
47 وفاة....رقم كبير.....جعلهم الله من الشهداء و ألهم دويهم الصبر والسلوان
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14
22 - marocain الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:22
la situation vraiment s’aggrave à casa avec plus de 1500 de nouveau cas et 16 morts !!!! malgré que les autorités ne disent rien !!! hier j'était en voiture à casa et j'ai vu très peu de gens portent les bavettes, les cafés sont pleines !!! malgré le barrage de police pour les voitures !!!!!
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4
23 - البوهالي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:22
اودي هادشي ارجع مفروش .كتوجدوا للخطاب .اوا غير زيدو شارجيو ما نايض ما نايض هاد الشعب سروا اكثر من هاكة.
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12
24 - minneapolis minnesota الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:23
كلما مددوا حالة الطواريء الصحية رفعوا عدد الاصابات يالها من حكومة كادبة وفاشلة
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7
25 - مراقب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:23
ما لاحظته من الارقام المعلنة من طرف وزارة الصحة.. انها ارقام متحكم فيها وعلى قدرة تحمل وزارة الصحة ... فمثلا يوم الاحد و الاثنين تكون الارقام منخفضة ومتشابهة وباقي الايام ترتفع بشكل طفيف ... كيف يعقل انه نسجل يوميا 2000 حالة ولم يرتفع بعدها العدد !! كل ما نعرفه عن الفيروس انه كلما انتشر سريعا كلما كانت الارقام مرتفعة يعني 2000 حالة اليوم هي 5000 حالة في اليوم في الاسبوع بعده ... الا في المغرب الاصابات و الوفيات تكون منظمة ... غريب و عجيب
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10
26 - السبب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:23
في بداية الفيروس في اامغرب يلاحظ ان الناس خافو من الفيروس وبعد انتشار الفيروس الناس لا يخافون من الفيروس ويتصرفون كان شئ لم يكن ،الاحظ الحافلات مزدحمة بالبشر ،اسواق مزدحمة،الدولة فاشلة في تطبيق القانون
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8
27 - Simo الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:23
المغرب اصبح يضاهي المنيا واسبانيا نتيجة المجهود الجبار في التقدم في عدد المصابين بهذا الوباء
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5
28 - مصطفى الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:24
ارتفاع كبير في عدد الاصابات في جل دول العالم ،خاصة في الدول الاوروبية مع ارتباك الحكومات في اتخاذ القرارات المناسبة تماشيا مع الموجة الثانية التي تأتي و موسم الانفلونزا و الشتاء مما يزيد الامور تعقيدا و غموضا،والتي قد تجبر الحكومات لإعلان حالة الطوارئ و الحجر الصحي الشامل.
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1
29 - Kat الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:24
Pour ceux et celles qui cherchent les responsables pour quoi autant et de plus en plus de coronavirus
Vous rejetez la responsabilité sur l’état
Non c’est non
C’est le citoyen qu’est responsable
Les services de la santé les chanteurs les danseurs les écrivains les médecins
Tout le monde vous demande de respecter les procédures sanitaires
Les citoyens et les citoyennes ne comprennent
Ils ont de la confiture dans la tête au lieu d’un cerveau
On va y arriver 30000 malade du coronavirus par
jour de
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-1
30 - Mohamed الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:24
لطفك يارحمان يا رحيم اللهم ألطف بعبادك
اللهم ارفع عنا الوباء أنك سميع قريب مجيب السائلين امين يا رب العالمين
ارا في مدينة العيون الناس في شغل شاغل لم يعطيو أي اهمية رغم كل مايقع
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3
31 - كريم الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:25
هناك عدة أشخاص مصابون بهذا المرض ولا يلجؤون إلى المستشفى أو إجراء اختبار
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4
32 - SAID PROF الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:25
يبدو أن العدد مرتفع وقياسي ربما انتقلنا في الأيام القليلة القادمة إلى فوق ثلاثة آلاف حالة
اللهم الطف بنا يارب العالمين
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3
33 - abdo x الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:25
ادا كانت الاصابة بهد العدد وتكون نسبة الشفاءب 80 او 90% مقابل هد العدد فقد أصبح كرونا مثله مثل الأنفلونزا لا بشكل خطرا كبيرا ويجيب التعايش معه بالوقاية حتى يجدون له اللقاح
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4
34 - ملاحظ الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:27
لتمديد حالة الطوارئ و لاستخلاص واجبات المدرسة و نعود بعد دالك للحجر الصحي و موعدنا شهر يناير
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5
35 - الرحيق المختوم الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:27
أيها الناس عودوا إلى ربكم وتضرعوا إليه بأن يرفع عنا هذا الوباء. اليوم غيرك وغدا قد تكون أنت الضحية أو أحد أحبائك. ((أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ ۗ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ ۚ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ)) [النمل-٦٢]
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7
36 - youcef الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:27
اين وصلة الابحاث ام ام مازلنا نبحث عن تركيبة الفيروس ؟؟؟ ام نحن في نوم عميق ؟؟؟ فما فز الى النوم مع جمعية الراحة والنوم .....البلاد مشاتتتتتتت
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1
37 - الفشل الحكومي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:28
من الواضح أن الفشل الحكومي في تسيير الجائحه يجعل حكومه البوجادا تبحت عن أي سبب لتمديد حاله الطوارئ الصحية، تعتقد الحكومه الغبيه الفاشله المخربقه أن تمديد حاله الطوارئ هو الحل للقضاء على الوباء. عجيب و مضحك أمر الحكومه الملتحية. القاصي و الداني يعرف أن تمديد حاله الطوارئ الصحيه لن يجدي فعا حتى لو استمر الى غايه يوم يبعتون. ولن نسجل صفر حاله.
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6
38 - محمد الدكالي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:28
فصل الخريف على الابواب، الله يسترنا من عندو وصافي، الامور في تدهور
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-1
39 - ليس قبل عام 2038 الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:33
نغلبوا الفيروس قبل ما يغلبنا، نبقاو فديورنا والكمامة فوق وجوهنا، باش نحميوْ انفوسنا واللي عزيز علينا وجيرانا
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3
40 - Observer الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:33
اليوم سجلت 5832 حالة عدوى بهولندة
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2
41 - مغربي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:34
بسم الله الرحمان الرحيم افتحوا المساجد واغلقوا مقاهي الخمور كي يزول عنا هذا الوباء بدعاء اهل الله في المساجد
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1
42 - واااقعي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:34
الحجججرررر ينادي.... الله يخرج حجركم على خير
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2
43 - intidam Hassan الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:36
لا تقلقوا ترامب قال بعد أن خرج من المستشفى كورونا لا تدعي للقلق انني خرجت من المستشفى في صحة احسن من ما كنت
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-1
44 - مروان الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:37
عدة بلدان عادو لتطبيق الحجر الصحي .في غياب لقاح ناجع اعتقد ان العودة للحجر الصحي هو الكفيل بحصر الوباء والا العواقب لن تبشر بالخير الارقام في تصاعد ربما بدانا نفقد السيطرة
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2
45 - ابو شعالة الكازاوي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:38
بعد ايام سندخل نادي الثلاثة الاف اغلب الحالات في كازا بفضل عبقرية الحكومة التي تركت تلك المدينة في المنطقة 1 رغم عدد الحالات المرتفع وبسبب تهور شعب كازا لا كمامات لا وقاية تكدس في المقاهي والحافلات والشواطئ وتجمعات في الاحياء الكارثة هي ان سكان كازا يتجولون بين مناطق المغرب بدون رخص استثنائية وبحرية تامة وينشرون العدوى كيف يعقل كازا اكبر بؤرة في العالم والتيجيفي يقوم ب12رحلة يوميا من كازا الى طنجة على الاقل اغلقوها او تطبيق حجر صحي بها لمدة شهر وبنفس الصرامة التي طبقت على طنجة
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2
46 - يويو الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:39
أنا باقي ديرحجر الصحي في دار مند الوباء الي يومينا هدا والحمد لله على كل شيء هده تصرف الحكومة في عيد الأضحى كون قالو ماكينش عيد الأضحى منوصلوص هد حالة هدشي كثير بزاف مقاهي كلهم عامرين بدون كمامة وحافيلات نقل اكتظاظ وترامواي عامر بزاف وفين غادين
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2
47 - كاظم الغيظ الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:41
لأن العثماني قال، الحالة الوبائية مقلقة، فإرتفع عدد الإصابات الى 2900 ؟ ( الذين ليسوا بمرضى، حيث بعد أربعة أيام سنسمع عنهم أنهم تعافوا) . ولو أضاف السيد الرئيس غدا في تصريحه كلمة "جد" مقلقة، تلقائيا سيضغط على" الزر" 5000 . وهكذا دواليك.. والملاحظ أن هذه الرقصة بالأرقام، بعملية حسابية بسيطة ، تنتهي دائما بصفر حالة. حيث سيعلن قريبا عن شفاءها. كانه باب يلجه "المصابون" ليخرجوا من الباب الخلفي. دخلت 2000 وخرجت 2500 ؟؟؟؟ آسي العثماني، الحالة الإجتماعية والإقتصادية والنفسية للمواطنين، هي اللي جد جد جد مقلقة. واااااافيقوا.
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0
48 - طبيب الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:42
الحكومة ممسوقاش يجب العودة للحجر الصحي ولو اسبوع من أجل إيقاف خطر الانتشار
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1
49 - بطل إفريقي الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:48
تعلمو من الجزائر الجارة الشرقية كما تقلون دائما تتكلمون عليها بسوء لأنها عقدتكم كانت ولازالت إلى الأبد صراحة الجزائريين منضبطين واعين فإذا إندلعت حرب بين الجزائر وبلدكم فنحن نعرف كيف نتصرف
واللهي الجزائر تلقنكم درس في التعامل مع الظروف الصعبة سيطرت عليه بكل إحترافية غلق حدود مبكرا وصرامة الدولة مع كل من يستهزء برفض الكمامة
أنا أتأسف واللهي من ناس الي تتوفى في المغرب
30 يوميا على الأقل الله يأخذ الحق فمن كان السبب
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-5
50 - أبو سعد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 18:50
رقم قياسي جديد في الوفيات ورقم آخر في عدد المصابين.
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2
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