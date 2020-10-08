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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 2929 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الخميس، تسجيل 2929 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 142953 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2660538 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 47 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2486 حالة.
وتم التأكد من 2133 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 120275.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (50)
Il faut confiner 2a3 semaines
Sinon la catastrophe
Pas d’hôpitaux pas de médecins....
Vous rejetez la responsabilité sur l’état
Non c’est non
C’est le citoyen qu’est responsable
Les services de la santé les chanteurs les danseurs les écrivains les médecins
Tout le monde vous demande de respecter les procédures sanitaires
Les citoyens et les citoyennes ne comprennent
Ils ont de la confiture dans la tête au lieu d’un cerveau
On va y arriver 30000 malade du coronavirus par
jour de
اللهم ارفع عنا الوباء أنك سميع قريب مجيب السائلين امين يا رب العالمين
ارا في مدينة العيون الناس في شغل شاغل لم يعطيو أي اهمية رغم كل مايقع
اللهم الطف بنا يارب العالمين
واللهي الجزائر تلقنكم درس في التعامل مع الظروف الصعبة سيطرت عليه بكل إحترافية غلق حدود مبكرا وصرامة الدولة مع كل من يستهزء برفض الكمامة
أنا أتأسف واللهي من ناس الي تتوفى في المغرب
30 يوميا على الأقل الله يأخذ الحق فمن كان السبب