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الرئيسية | مجتمع | "موظفو الجماعات" يدخلون في إضراب ويطالبون بتسوية الملفات

"موظفو الجماعات" يدخلون في إضراب ويطالبون بتسوية الملفات

"موظفو الجماعات" يدخلون في إضراب ويطالبون بتسوية الملفات
هسبريس - عبد الإله شبل
الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:00

دخل موظفو الجماعات الترابية، الخميس، في إضراب وطني، لمطالبة وزارة الداخلية بـ"فتح حوار جديّ ومسؤول واستجابة حقيقية للمطالب العادلة والمشروعة والانتظارات العادلة للموظفات والموظفين بالجماعات الترابية".

وخاض الموظفون التابعون لنقابة الاتحاد المغربي للشغل بمختلف الجماعات الترابية خطوتهم التصعيدية، التي تأتي كتعبير منهم عن رفضهم المساس بحقوقهم ومكتسباتهم تحت ذريعة التقشف وترشيد النفقات، مطالبين بالإسراع بتسوية الملفات المالية وصرف مستحقاتهم المترتبة عن الترقية في الرتبة والدرجة والتعويضات العائلية.

وأربك الموظفون بجماعات عديدة، خصوصا على مستوى جهة الدار البيضاء سطات، المرفق العمومي بسبب إضرابهم، إذ بلغت فيها نسبة نجاح الإضراب حوالي 80 في المائة، وفق مصادر نقابية.

وأكد عبد الهادي الزاهيدي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الخطوة التصعيدية التي تم الدخول فيها تأتي من أجل دفع الوزارة ممثلة في المديرية العامة للجماعات المحلية إلى إجراء حوار جاد ومسؤول يستجيب لمطالب الموظفين والأطر.

وأوضح الزاهيدي، ضمن تصريحه، أن الملف المطلبي يتضمن مجموعة من النقط؛ من بينها "المطالبة بإجراء امتحانات الكفاءة المهنية في وقتها المحدد صونا لحقوق الموظفين والأطر المعنيين بجماعة الدار البيضاء ومختلف الجماعات الترابية بالجهة".

ولفت الكاتب الجهوي للجماعات المحلية بجهة الدار البيضاء –سطات إلى ضرورة إحداث تعويض على المسؤولية لبعض الفئات؛ من قبيل محصلو المداخيل، متتبعو الأشغال، وموظفو مكاتب الحالة المدنية والمصادقة على تصحيح الإمضاءات.

وتطالب النقابة المذكورة، وفق المتحدث نفسه، بـ"حذف السلم الـ7 بالنسبة للمساعدين الإداريين والتقنيين وفتح آفاق الترقية للسلاليم الأعلى لذوي المسار المهني المحدود"، و"تسوية وضعية حاملي الشواهد ووضع آلية واضحة ومضمونة للتسوية الشاملة لجميع حاملي الشواهد والدبلومات".

ودعت الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجماعات المحلية وزارة الداخلية إلى العمل على مواصلة الحوار حول ملف العمال الجماعيين الذي تم إقصاؤهم من دفتر التحملات الجديد للتدبير المفوض لقطاع النظافة بجماعة الدار البيضاء.

كما طالبت الهيئة المذكورة الوزارة الوصية تعميم الاستفادة من التعويض عن الأشغال الشاقة والملوثة ومنح الساعات الإضافية للموظفين الموضوعين رهن الإشارة والعاملين تحت إشراف شركات التنمية المحلية والمؤسسات العمومية، إلى جانب "فتح حوار ومفاوضات جدية حول الملف المطلبي الشامل لعمال شركات النظافة والعمل على تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية واحترام قوانين الشغل المتعلقة بالحرية النقابية وشروط العمل والوقاية والعمل على مكافأة عمال النظافة وخلق منحة الأخطار والعدوى".

وشددت النقابة التابعة للاتحاد المغربي للشغل على وجوب "العمل على مضاعفة وسائل الوقاية ووسائل الصحة والسلامة من كمامات ومواد التعقيم وشروط العمل الضرورية بالجماعات الترابية وشركات النظافة من أجل الحفاظ على صحة وسلامة العاملين".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - مواطن من عين المكان الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:14
أيها الموطفون إحمدوا الله على انكم تشتغلون مع الدولة ولكم أجرة ثابتة وتقاعد مريح.. فمع هذه الجائحة واضرارها المستقبل الأسود الذي ينتظر الشعب. لن يبقى أحد في مأمن من الفقر سوى موظفو الدولة..
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2 - محمد الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:24
لم تتقدم أي نقابة من النقابات المغربية للدفاع على مناضليها التقنيين من الدرجة الأولى سجناء السلم 11 مند أكثر 12 سنة،
إلى حد الٱن لا يوجد قانون يمنح التقنيين من الدرجة الأولى بالترقية إلى خارج السلم أو إلى درجة أعلى، أنا كتقني، إدا بقي الوضع على ماهو عليه سأبقى 30 سنة بدون ترقية، أين هي العدالة، جميع الأطر الأمنية، العسكرية، الطبيةوأطر الوظيفة العمومية ترقى إلا التقني من الدرجة الأولى المهمش.
يا نقابات، أين دوركم المنشور في الدستور، بفضل تقاعسكم، أصبح التقني من الدرجة الأولى المغربي مدمر نفسيا.
وماديا.
حسبي الله ونعم الوكيل
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1
3 - مول الجافيل الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:29
وطن كلو محن لم يسلم فيه لا حيوان و لا شجر و لا بشر... عندما يبدأون الإصلاح يبدأون بالصغار و عندما يوزعون الغنائم يختارون الكبار، عندما يعلقون الوسام يختارون صاحب المزمار و ينهالون بالعصي على المعلم و الحمار...
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2
4 - yara الخميس 08 أكتوبر 2020 - 23:34
أصلا وزارة الداخلية تعد من أكثر الوزارات رداءة من حيث أجواء العمل والإدارات غير النظيفة . ثم لا ننسى أنها الوزارة الوحيدة التي لها أجور زهيدة مقارنة مع كمية العمل المرهقة . نظيف الى ذلك ان هذه الوزارة تتميز بتخمة من الموظفين غير الفاعلين فحوالي 60 في المائة من موظفيها لا يعودون بدون أدنى فائدة للوزارة ويرهقون كاهلها بالأجور التي من الأفضل ان تحال الى الشباب حاملي الشواهد العاطلين عن العمل .
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