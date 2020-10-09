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الرئيسية | مجتمع | وزارة الصحة توضح بخصوص التلقيح ضد كورونا‎

وزارة الصحة توضح بخصوص التلقيح ضد كورونا‎

وزارة الصحة توضح بخصوص التلقيح ضد كورونا‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:07

ترأس خالد أيت الطالب، وزير الصحة، الخميس، جلسة عمل، بحضور المديرين الجهويين للوزارة، لتدارس بعض الإجراءات والتدابير التقنية الاستباقية لتعميم التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد على كافة جهات وأقاليم المملكة,، بعد أن تنتهي كل المراحل التجريبية لهذا اللقاح ويدخل مرحلة رواجه على المستوى العالمي.

ويأتي هذه الاجتماع، وفق ما ورد في توضيح للوزارة، توصلت به هسبريس، لتدارس السبل الكفيلة بإنجاح عملية التلقيح، وجاهزية كل المؤسسات الصحية مع مراعاة خصوصياتها الجهوية، وكذا استبعاد عنصر المفاجأة، "خاصة أن المملكة المغربية، وبتوجيهات ملكية سامية، اتخذت وتتخذ إجراءات استباقية عديدة في مواجهة هذا الوباء، مما كان له نتائج إيجابية في تدبير هذه الجائحة".

وشددت وزارة الصحة، في توضيحها، على أن جميع اللقاحات الخاصة بفيروس "كورونا" المستجد لا تزال في طور التجارب السريرية في كافة أنحاء العالم.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (8)

1 - مراد ***** الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:17
مما كان له نتائج إيجابية في تدبير هذه الجائحة.حلل و ناقش
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19
2 - حبيب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:21
مالكوم مزروبين و كتسبقو الاحداث
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6
3 - الشفوي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:31
الشفوي عشرة لزيرو. الناس مساكن تيدخلو على مرض عادي تيخرجو جثث بكورونا فالوراق . اللهم إن عذا منكر.
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22
4 - تلقيح مستعجل الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:32
حاليا وبصفة مستعجلة يجب التلقيح عن أنفليونزا الموسمية اعلبية المسنين وأصحاب الأمراض المزمنة وإلا سوف تقع كارثة في مصلحات الإنعاش.والله خير حفظا
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5
5 - سفارة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:33
وماذا عن الفقر ألا يحتاج إلى تلقيه حتى ينعم المجتمع بالأمن والأمان.
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10
6 - ابن ادم الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:47
السلام عليكم
الأمر كله ما زال غير مفهوم و ضبابي،ما نسمعه يوميا عن مرضى كورونا يؤكد لنا أن هناك شيئ غريب واللقاح سيكون أغرب!!
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19
7 - عابد الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:49
هذا وينبغي ألا يكون التلقيح إلزاميا، فكل مواطن حر في بدنه، بكل اختصار.
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16
8 - والسلام عليكم الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 12:51
حتى التجارب في المغرب يجب ألا تقتصر على محور الرباط الدار البيضاء , بل تعميمه على كل جهات المملكة , من الشمال للجنوب ومن الشرق لغاية المحيط , نظرا لتنوع العنصر البشري والسلام عليكم
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