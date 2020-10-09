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الصندوق يخوّل المعاشات لمتقاعدي وزارة "أمزازي"
أعلن الصندوق المغربي للتقاعد أن عملية تخويل المعاشات لفائدة المتقاعدين الجدد التابعين لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، برسم سنة 2020، قد تمت بنجاح.
وأورد الصندوق في بلاغ له، توصلت به هسبريس، أنه تم تخويل 9180 معاشا لفائدة المنخرطين الذين أحيلوا على التقاعد في 31 غشت 2020 بسبب بلوغ حد السن أو بناء على طلب؛ من ضمن 9414 ملفا تم التوصل بها، أي بمعدل إنجاز ناهز 5.97 في المائة.
بفضل هذا الأداء، الذي يعد ثمرة التنسيق بين المصالح المعنية التابعة للوزارة ومصالح الخزينة العامة للمملكة ومصالح الصندوق، وكذلك اعتماد التدبير اللامادي لملفات تقاعد المعنيين بالأمر عبر المنصة الجديدة "CMR retraite-e"، تمكن هؤلاء المتقاعدون الجدد من استلام معاشاتهم في الشهر الموالي لتاريخ حذفهم من الأسلاك دون انقطاع للدخل، يقول الصندوق المغربي للتقاعد.