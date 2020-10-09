أوصياد تتولى رئاسة جماعة "هِلالة" في اشتوكة

رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها

تم اليوم الجمعة، انتخاب وفاء أوصياد، عن حزب الاستقلال، رئيسة لجماعة "هِلالة" في الدائرة الجبلية لإقليم اشتوكة آيت باها، لتكون بذلك أول رئيس جماعة في الإقليم بصيغة المؤنّث.

ودعت السلطات الإقليمية باشتوكة آيت باها إلى جلسة انتخاب رئيس جديد لجماعة "هلالة" ونوابه، اليوم الجمعة، وذلك بعد عزل الرئيس السابق وتجريده من عضوية المجلس الجماعي بمقتضى حكم نهائي صادر عن محكمة النقض شهر يونيو من السنة الماضية.

وخلقت المستشارة والفاعلة الجمعوية وفاء أوصياد الحدث في إقليم اشتوكة آيت باها عامة، والدائرة الجبلية خاصة، كأول امرأة تتقلّد رئاسة جماعة ترابية باشتوكة آيت باها منذ إحداثها سنة 1994.

يُشار إلى أن الانخراط الفعّال للمرأة عموما في مختلف المجالات الجمعوية والتعاونية والتسيير الجماعي في اشتوكة آيت باها، واستفادتها من مبادرات تقوية المشاركة السياسية للعنصر النسوي، أكسبها كل المقومات التي تجعلها اليوم تحظى بمنصب تدبير الشأن العام من موقع رئاسة المجلس الجماعي في "هلالة".

وينتظر المُنتخبة الجديدة إرساء دعائم لكيفية تدبير الشأن المحلي برؤية واقعية وتشاركية، ووضع مخطط لما تبقى من الولاية الانتدابية الجارية، مع مختلف المتدخلين في التنمية المجالية المستدامة والسلطات المختصة، من أجل كسب رهان التحديات التنموية المطروحة وإتمام الأوراش المفتوحة.