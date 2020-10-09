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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 3445 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 146398 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2682255 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2530 حالة.
وتم التأكد من 2747 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 123022.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (71)
الوزارة والحكومة فدار غفلون.
ايوا فتحو المساجد افضل ادعو ربكم يرفع الوباء
الله يكمل العام على خير
سوى
رحمتك يا رب اللهم ارحمنا ان فينا اطفال صغار و اناس صالحون
اللهم ارحمنا
رقم قياسي خطير
اللهم ارفع عنى الوباء و انزل رحمة الشفاء
Les pays développés ont pris des mesures fermetures de bars restaurants etc etc et nous on regarde les cas et les morts...
Pas D’AITRES SOLUTIONS SAUF CONFINEMENT PAR VILLE 2-3 semaines
Merci hespress
حسبنا الله ونعم الوكيل
نتيجة pcr الإيجابية لا تعني بالضرورة أن الشخص مريض .. كل الخبراء النزهاء في العالم يقولون هذا. هذا الاختبار يعطي نتائج إيجابية بناء على بقايا جينية لفيروس الزكام العادي الذي كان قد أصيب به الإنسان منذ سنوات طويلة.
غيروا المقاييس les normes وستحصلون على نتائج وأرقام أخرى، أكثر أو أقل حسب رغباتكم...القضية سياسية أكثر مما هي علمية أو طبية.
لماذا لا نجرب وصفات أخرى؟ اللي خلق الكلوروكين و خلق الزنك و خلق فيتامين D خلق حتى البروبوليس و الغذاء الملكي. مادام ليس هناك علاج لماذا لا نظيف هذه المكملات للبروتوكول العلاجي؟ هناك بعض البلدان تجرب مواد أخرى مواد معروفة عندها كالشيح و الجنسنغ و الشاي و مجموعة من الأعشاب الطبية؛ لماذا لانظيف نحن البروبوليس وغذاء الملكات كمكملات معترف بقوتها عالميا؟ ماذا سنخسر؟ فرضا إذا لم تنفع فإنها لن تضر. كم أخشى أن تكون كل هذه الأرواح تزهق و علاجها في أشياء بسيطة في متناولنا. اللهم اهدنا و عاف مرضانا.
نأمل أن يأخذ قرار نوع التعليم بعين الاعتبار هذه الظرفية التي تشهدنا المدينة .
نلتمس من المسؤولين اعتماد تقنية التعليم عن بعد ليتم التحكم في نسبة انتشار الوباء.
لكم منا عظيم الشكر و التقدير.
على ما يبدو ان العدد في ارتفاع بتوازي مع الدخول المدرسي شخصيا اعرف اناسا مصابين ومع ذلك يرسلون أبنائهم إلى المدرسة يعني مخالطين بالدرجة الأولى
ناهيك عن غياب او عدم توفر العديد من المدارس عن أدنى
شروط السلامة الصحية من معقمات وعدم احترام التباعد الاجتماعي...
سنخرج منها سالمين بإذن الله.لن تخيفنا الأرقام. لنا رب يحمينا ويحفظنا ويرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله.
ارفعوا أكفكم إلى السماء وتضرعوا إلى الله وتوسلوا إليه إني مجيب الدعاء.
ولا تنسوا الوقاية النظافة والتعقيم والإبتعاد عن بعضنا لا مصافحة ولا غير ذلك..
الوقاية خير من العلاج. تعقلوا وترزنوا يا مغاربة.
راه السلطات خاصها دخل في ارضية الواقع.واعباد
الله سدوا لقهاوي ديال شراب او ديال لقمر او ديال الشيشة او خرجو الصقور يخدمو بالليل راه لي ماعندهم ما يدار راه كيخرجوا ما بعد 11h ديال الليل او اغلبهم شباب متهور مستهتر بالوباء.امام اعين الناس.
هادوا را خاصهم التدخل بالقوة.دخلنا عليكم بالله لما شوفو آش واقع دبا داخل المؤسسات العمومية و خارجها.إذا أسندت الأمور إلى غير أهلهافانتظر الساعة.