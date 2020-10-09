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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 3445 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3445 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3445 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الجمعة، تسجيل 3445 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 146398 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2682255 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 44 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2530 حالة.

وتم التأكد من 2747 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 123022.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (71)

1 - جمال الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:11
3445 رقم كبير وكبير جدا اللّهم إن هذا الوباء قد غدا من حولنا وأمره بين يديك.فَحِل بيننا وبينه بلطفك وسترك وعفوك ورحمتك وأحمي بلادنا من شره وبلاؤه ، وسائر بلاد المسلمين يارب.
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244
2 - يونسيف الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:12
الاصابات متوقعة فاغلب الدول الان تشهد موجة ثانية والتعايش اصبح امر محتوما فنطلب من الله عز وجل انيشفينا ويرحم موتانا وتجنبوا الزكام والاكلات الغير المفيدة ..ويجب تقوية مناعتنا .
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140
3 - oujdi الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:13
الله أكبر راحنا عاد في العد التصاعدي الله يلطف بنا. التهور هو اللي وصلنا لهاد الحالة الإنسان تقولو دير كمامة يقولك مكايناش كورونا
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58
4 - حميد الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:13
الله يحفظ الجميع و مزيدا من الاحتياط راه هادشي ماشي اللعب
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53
5 - عبدالقادر مفتاخ الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:14
في هذا اليوم المبارك تم تخطيم رقم قياسي جديد في عدد المصابين ... الدولة فقدت السيطيرة على المرض واصيح غير متحكم فيه .. الحكومة ولات عطيها السكات .. كان في الاول تهلل وتتبشح للعالم ان المغرب سيطر على المرض .. اينك يالعثماني ؟
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58
6 - N.H الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:14
هنيئا لنا أحسن دولة في العالم التي تغلبت على الجائحة و بشهادة دول العالم و القادم أسوأ
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52
7 - وجدي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:14
أمر عادي فنحن في ذروة الوباء.لا داعي للهلع.نسبة الشفاء مرتفعة في المغرب وهذا شيئ مطمئن.على الجميع ضبط النفس والإستمرار في الإلتزام بالمسائل الوقائية
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46
8 - said الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:14
اللهم نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة الأمور خرجت عن السيطرة هذه هي نتائج قرارات الحكومة الفاشلة والشعب يؤدي هذا الاخفاق
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22
9 - الله يلطف بنا الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:16
المهم في هذه المرحلة هو توفير الادوية الكافية للاشخاص الذين تثبت اصابتهم بالفيروس حتى لا يصلوا الى الاعراض الخطرة هناك من ستساعده مناعته و هناك من سيحتاج لادوية للتغلب على الفيروس... قد تصل الحالات الجديدة الى 5000 او 10000 اصابة لكن لا ترتعبوا، ما يهم هو تقليص الخالات الحرجة و الوفيات.
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41
10 - Abdou RABAT far الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:16
لا حول ولا قوة إلا بالله. نتيجة السياسة العثمانية و الحكومية .التسيير العشوائي وسوء إدارة ازمة الوباء اللهم لا تواخدنا بما فعله السفهاء منا.
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13
11 - kamal الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:17
حتى لو صلنا ل20000 في اليوم يجب فتح كل شيء لان الاقتصاد اهم من حياة الانسان في هده المرحلة
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-84
12 - الخدير الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:17
لا حول ولا قوة الا بالله تجاهل هذا الوباء سبب في ارتفاع حصيلة الاصايات بالفيروس او عدم ارتداء الكمامات خصوصا في الاماكن العمومية لاغلبية المواطنين
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14
13 - salwa dawdi الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:17
ياربي السلامة صافي من ليوم ما كاين غي 3000 لفوق حظيو روسكم أعباد الله وباراكا من الإستهتار
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23
14 - منبه الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:17
القضية سخنت بزاف الله يحظر السلامة ..احضيوا رووسكم ...الله يرفع هدا الباس ..قولوا امين
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25
15 - عبد المنعم الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:17
سبحان الله كلما اقترب تمديد فترة الا والحالات ترتفع ممكن ان يخبرونا كيف يتم احتساب الحالات
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1
16 - هشام الكروج الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:17
اليوم تم تحطيم رقم قياسي بدفعة واحدة. بين اليوم واليوم فرق الف حالة.
الوزارة والحكومة فدار غفلون.
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18
17 - lah الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:18
كلما زاد القمح زاد الخبز لاداعي للرعب إنه عدد التحاليل 2500ألف
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-14
18 - نورالدين الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:18
هل فقد المغرب السيطرة على الوباء نطلب من الله اللطف بنا
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14
19 - Motabi3a الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:19
ها اللي قلنا غشت تاع الالف وشتنبر تاع الفين واكتوبر تاع 3000

ايوا فتحو المساجد افضل ادعو ربكم يرفع الوباء

الله يكمل العام على خير
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29
20 - عثمان تناتي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:19
تبارك الله امزال مشفنا والوا مزال ادزادوا الحلات مع الدخول المدرسي مزال الحلات في تزايد بدون تعليق
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3
21 - محمد كارتي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:19
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
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11
22 - كثرة الهم كضحك الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:19
ولاهيلا فاش كنشوف هاد الارقام غادا وكتزاد كنتفكر القولة الشهيرة ديال رئيس الحكومة عندنا صرح وقال : نجحنا بشهادة التاريخ ..نجحنا بشهادة الأرقام .. واش هاد الارقام لي كان تيقصد واقيلة .. لا حول ولا قوة الا بالله
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17
23 - Omar الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:19
ماذا اقول و ماذا عساني ان اقول
سوى
رحمتك يا رب اللهم ارحمنا ان فينا اطفال صغار و اناس صالحون
اللهم ارحمنا
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18
24 - المجلي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:20
لا حول و لا قوة الا بالله العلي العظيم
رقم قياسي خطير
اللهم ارفع عنى الوباء و انزل رحمة الشفاء
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14
25 - Rio الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:20
ترقبوا الجزء الثاني من "حياتنا مع كوفيد" 2،الحذر ثم الحذر
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11
26 - taxi mohamed الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:21
الله يلطف بنا و با جميع المسلمين يارب العالمين اول رقم جديد من يوم ابتداء هذا الوباء.
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5
27 - مروان الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:21
سير الله يبارك......................
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2
28 - علي مول دلاح الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:22
انتهت حلول الارض بقات حلول السماء
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21
29 - مواطن من الدارالبيضاء الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:22
مرحبآ بالالفية الثالثة. وإذا استمرت الدراسة حضوريا بالدار البيضاء فاعلموا ان هناك علامات استفهام على كورونا
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17
30 - زايد ناقص الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:22
ما الجدوى من تمديد حالة الطوارئ ما دامت الاعداد ترتفع
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7
31 - SAID الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:22
الدول العربية كلها في تحسن الا المغرب
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12
32 - ملاحظ الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:23
سيعود التلاميذ الى بيوتهم و موعدنا يناير المقبل
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5
33 - حسن الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:23
‏قريبا جدا 10,000 حالة، هذه نتيجة الفتح ونتيجة تراخي السلطة
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3
34 - med الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:23
من نهار إلزامية الكمامة والإصابات في تزايد فهم تسطا
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-4
35 - عابر سبيل الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:23
حصيلة تقيلة جدا ،الامر لله من قبل ومن بعد،هذا كتير،فنسال الله أن يرفع غضبه الشديد علينا
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7
36 - سعيد الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:24
الله أكبر! الله يلطف بينا، نجحنا بشهادة العالم، المغرب ديما حتى فالكرة كايبدا مزيان وماكايعرفش يكمل
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9
37 - Yoyo الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:24
هل تمديد حالة الطوارئ تبرر كثرة الاصابات أم العكس،فمن يسبق الآخر،
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4
38 - Docteur الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:25
Voilà 44 morts !!!!!!et plus de 3000 cas
Les pays développés ont pris des mesures fermetures de bars restaurants etc etc et nous on regarde les cas et les morts...
Pas D’AITRES SOLUTIONS SAUF CONFINEMENT PAR VILLE 2-3 semaines
Merci hespress
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3
39 - Moi الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:26
مزيان باش الشعب كامل يكتسب مناعة بدون اللقاح المشكوك فيه و هدا الرقم ايضا ذريعة لتمديد حالة الطوارئ
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-4
40 - بيطالي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:26
شفتو الدخول المدرسي ، باقي العاطي يعطي
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1
41 - واحد من الناس الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:26
المغرب تنتضره أيام عجاف واقول لشعب المغربي الف مبروك القصر الجديد في فرنسا ويقول لكم اين تروة ههه
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14
42 - Abdell الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:26
أظن من بين الأسباب وراء هذا الإرتفاع المهول للإصابات هو الإختبارات السريعة test rapide فهي تعطي في الغالب نتائج سلبية لأنها تكون فعالة في حالة إصابة تفوق 7 أيام مدة تسمح للجسم إنتاج مضادات الأجسام بكمية كافية مما يساهم في انتشار المرض
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-3
43 - بلاد المغرب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:27
الوضع يزداد تدهورا يوم بعد يوم، الله يلطف بينا أوصافي
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6
44 - samir83 الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:29
باقي العاطي يعطي في الأسابيع المقبلة سوف نصل إلى عشرة آلاف في اليوم كارثة وخلاص
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-4
45 - عابر سبيل الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:31
كل نفس دائقة الموت....والأعمار بيد الله.... وعباااااد الله راه قطع الارزاق أقبح وأحقر من قطع الأعناق.... اتقوا الله فالمزاليييييط
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4
46 - رجل تعليم الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:31
يجب إقرار سنة بيضاء أو الإعتماد على التعليم عن بعد. حقنا لدماء التلاميذ والأطر التربوية.هل هذا وقت الدراسة !كيف سيؤدي الأستاذ المسكين دوره التربوي وهو مهدد بالإصابة في كل يوم بل في كل هنيهة.
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-4
47 - فالي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:31
الفيروس قد انتشر واستفحل و الاعداد الحقيقية أكبر من المعلنة بكثير و نحن مقبلون على ايام البرد و المنزلة زيد الدولة عاجزة عن مواجهة الوباء وواللقاح بعيد المنال.... الحل الوحيد هووالصبر الى انحصل على مناعة القطيع
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6
48 - mamizou الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:31
الله يستر ...الي اين يتجه المغرب ؟؟ من المسؤول عن هده السياسة الصحية الكارتية ...لم يعد احد يناقش استراتجية الدولة ..العتماني الدي خرج بي فيديو يعلن فيه مسؤوليته عن قرارات عشية عيد الاضحي فإن كان يقصد المسؤولية المعنوية فهيا الإستقالة او الإقالة وادا كان يقصد المسؤولية القانونية فهيا المحاسبة والمقاضاة ..لا شئ من هاد حصل واصبح عدد العدوى 4مرات عدد العدوي قبل 3اشهر..ولم يتغير شئ حفض الله عباد الله
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7
49 - فالي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:31
الفيروس قد انتشر واستفحل و الاعداد الحقيقية أكبر من المعلنة بكثير و نحن مقبلون على ايام البرد و المنزلة زيد الدولة عاجزة عن مواجهة الوباء وواللقاح بعيد المنال.... الحل الوحيد هووالصبر الى انحصل على مناعة القطيع
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5
50 - Rachid الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:32
لو ألغت الدولة الإحتفال بعيد الأضحى لكان أحسن للشعب والاقتصاد، ولما وصلنا إلى هذه النسب المخفية. اللهم الطف بنا يا كريم
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1
51 - وفاء 1 الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:32
هادشي متوقعنو لان كلشي خارج كلشي كيسافر لا حسيب لا رقيب إلا المساجد بوحدها لي حاسمين الموضوع فيها
حسبنا الله ونعم الوكيل
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9
52 - الأرقام مجرد أرقام الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:33
يجب التعامل بعقلانية شديدة مع الأرقام سواء كانت مرتفعة أو منخفضة.
نتيجة pcr الإيجابية لا تعني بالضرورة أن الشخص مريض .. كل الخبراء النزهاء في العالم يقولون هذا. هذا الاختبار يعطي نتائج إيجابية بناء على بقايا جينية لفيروس الزكام العادي الذي كان قد أصيب به الإنسان منذ سنوات طويلة.
غيروا المقاييس les normes وستحصلون على نتائج وأرقام أخرى، أكثر أو أقل حسب رغباتكم...القضية سياسية أكثر مما هي علمية أو طبية.
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16
53 - Mr. Propolis الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:34
مع ارتفاع الوفيات و نقص حالات الشفاء يظهر أن الكلوروكين و الزنك و فيتامين D لم يعطو نتائج قوية.
لماذا لا نجرب وصفات أخرى؟ اللي خلق الكلوروكين و خلق الزنك و خلق فيتامين D خلق حتى البروبوليس و الغذاء الملكي. مادام ليس هناك علاج لماذا لا نظيف هذه المكملات للبروتوكول العلاجي؟ هناك بعض البلدان تجرب مواد أخرى مواد معروفة عندها كالشيح و الجنسنغ و الشاي و مجموعة من الأعشاب الطبية؛ لماذا لانظيف نحن البروبوليس وغذاء الملكات كمكملات معترف بقوتها عالميا؟ ماذا سنخسر؟ فرضا إذا لم تنفع فإنها لن تضر. كم أخشى أن تكون كل هذه الأرواح تزهق و علاجها في أشياء بسيطة في متناولنا. اللهم اهدنا و عاف مرضانا.
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1
54 - مراقب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:34
من الطبيعي ان ترتفع اعداد المصابين و الوفيات في المغرب ... فحتى الدول الاوروبية التي تمتاز شعوبها بالانظباط و التحضر والالتزام باتت تشهد ارتفاع صاروخي في الاصابات واليوم تسجل كل من اسبانيا و فرنسا وبلجيكا و هولندا و المانيا ... ازيد من 10 آلاف حالة في اليوم ... ولا استبعد ان نصل نحن ايضا لهذا الرقم او اكثر ... نحن بصدد موجة ثانية اخطر من سابقتها وما يجعلها اخطر ان الدول ليست مستعدة لفرض الحجر الصحي الشامل
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1
55 - Mejriti youssef cym rabat الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:34
آلله هديكم إحصائيات كلها خطأ ليس لها أي دليل. تأتي مباشرة بعد تمديد حالة الطوارئ. نحن نعرف الحقيقة
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2
56 - Scorpion الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:36
كنت أنتظر هاته الحصيلة الثلاثة آلاف منذ مدة لقد تأخرت كثيرا والآن سوف نعد كل يوم اكثر من ثلاثة آلاف حالة هذا تحصيل حاصل لن يستطيع اي احد او دولة التغلب على هذا الوباء لا حجر صحي ولا يحزنون اللقاح هو الوحيد الذي سينقذ البشرية فلا تخافوا كثيرا الوباء يقتل 1.8 من مجموع المصابين لا شيئ كونوا حذرين فقط والله المستعان
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-1
57 - Fethi الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:36
هذه موجة ثانية منتظرة...و اغلب دول العالم تعرف اصابات مرتفعة الا دولة نظام الكابرانات فهي تعرف انخفاظا في الاصابات و هذا راجع طبعا لعدد التحاليل اليومية التي لا تتعدى الالف.مقارنة مع المملكة المغربية الشريفة التي تتعدى التحاليل اليومية فيها الى ازيد من اربعين الف
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-1
58 - ام طالبة الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:37
استمرار ارتفاع الحالة الوبائية بمدينة الدار البيضاء لا يبشر بالخير...إن تم اعتماد التعليم الحضوري سيؤول الوضع إلى كارثة و سوف يتم المغامرة بحياة الطلبة الأطباء و سوف تتوسع البؤر الوبائية...
نأمل أن يأخذ قرار نوع التعليم بعين الاعتبار هذه الظرفية التي تشهدنا المدينة .
نلتمس من المسؤولين اعتماد تقنية التعليم عن بعد ليتم التحكم في نسبة انتشار الوباء.
لكم منا عظيم الشكر و التقدير.
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1
59 - عبد الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:38
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين .الله ما ارفع عنا هذا الوباء الله ما اشفي مرضنا ومرضى المسلمين اجمعين .الله ما انك عفو تحب العفو فاعف عنا .ربنا لا تواخدنا ان نسينا او اخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على اللذين من قبلنا .ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر انا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين .
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1
60 - المغرب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:38
يالاه كنت نقرا فشي صفحات أغلبية كيقولو كلشي كذوب . المشكل ان شي وحدين مازال يقولو الفيروس كذب الله يهديهم غا يضيعونا
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-1
61 - marjane الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:39
مند بدء الوباء بالمغرب والمواطنين يدعون الله لرفعه عنا الا ان العكس حصل ارتفاع صاروخي ، ياترى ماهو السبب في عدم الاستجابة هل المغاربة كلهم مغضوب عليهم ، لايغير الله امرا حتى يغيرو ما بأنفسهم ( قتل وفساد واغتصاب ....)
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1
62 - يتبع الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:40
أرى كرع وهكذا بمناسبة السماح عودة الأفراح والأقراح والمناسبات الاليمة القبيحة وصالات الالعاب والملاهي والقصاير نرى خلال الايام الاولى إرتفاع الحالات المهول شكرا وزارة الصناعة والداخلية، عودوا مرة أخرى وتهجموا على المغاربة بأنهم يتحملون المسؤولية في كذا وكذا الله ياخذ فيكم الحق
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1
63 - متتبع الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:40
السلام عليكم
على ما يبدو ان العدد في ارتفاع بتوازي مع الدخول المدرسي شخصيا اعرف اناسا مصابين ومع ذلك يرسلون أبنائهم إلى المدرسة يعني مخالطين بالدرجة الأولى
ناهيك عن غياب او عدم توفر العديد من المدارس عن أدنى
شروط السلامة الصحية من معقمات وعدم احترام التباعد الاجتماعي...
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-1
64 - العدد قابل لارتفاع الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:43
إرتفاع الاصابات متوقعة والأكيد أن سترتفع مع فصل الخريف وقد تصل إلى 10 ألف حالة إصابة و80 وفاة يوميا.
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65 - عابرة سبيل الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:44
قلتها و اقولها دائماً القادم أسوأ خصوصاً بفتح المدارس لكن الآباء رمو فلذات أكبادهم في المجهول فإما سيمرض الإبن ولا نعرف ما سيعانيه مع الفيروس و إما سيجلب الفيروس للآباء فيموت أحدهما و يصبح يتيما.
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66 - لطفك يا رب الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:45
انا لله وانا اليه راجعون
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67 - محمد الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:47
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..اللهم الطف بنا و ارفع عنا هذا الوباء
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68 - مصابة بكورونا الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:48
لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. ومع ذلك يجب الإحتياط و الحدر من أجل سلامة أبناءنا و آبائنا كبار السن لأنه فعلا من لا يملك مناعة قوية لا يمكنه المقاومة نسأل الله العافية للجميع
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69 - البوهالي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:50
الحمد لله دخلنا في عد 3000 وزيادة وختما سندخل في 4000 والدولة والمواطن مسؤولان عن هذه الأرقام المخيفة
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70 - أستاذ متقاعد الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:51
المغرب بلد التحديات والصعوبات.
سنخرج منها سالمين بإذن الله.لن تخيفنا الأرقام. لنا رب يحمينا ويحفظنا ويرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله.
ارفعوا أكفكم إلى السماء وتضرعوا إلى الله وتوسلوا إليه إني مجيب الدعاء.
ولا تنسوا الوقاية النظافة والتعقيم والإبتعاد عن بعضنا لا مصافحة ولا غير ذلك..
الوقاية خير من العلاج. تعقلوا وترزنوا يا مغاربة.
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71 - مواطن مغربي الجمعة 09 أكتوبر 2020 - 18:51
ليوم علنت وزارة الصحة على3445 او بقى تتقول مازال لمواطنين: وعلى المواطنيين الالتزام ب....
راه السلطات خاصها دخل في ارضية الواقع.واعباد
الله سدوا لقهاوي ديال شراب او ديال لقمر او ديال الشيشة او خرجو الصقور يخدمو بالليل راه لي ماعندهم ما يدار راه كيخرجوا ما بعد 11h ديال الليل او اغلبهم شباب متهور مستهتر بالوباء.امام اعين الناس.
هادوا را خاصهم التدخل بالقوة.دخلنا عليكم بالله لما شوفو آش واقع دبا داخل المؤسسات العمومية و خارجها.إذا أسندت الأمور إلى غير أهلهافانتظر الساعة.
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