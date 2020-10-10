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الرئيسية | مجتمع | ائتلاف مغاربي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام

ائتلاف مغاربي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام

ائتلاف مغاربي يجدد الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام
ياسين أوشن
السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:35

حيّا الائتلاف المغاربي ضد عقوبة الإعدام "المناهضات والمناهضين للعقوبة في منطقتنا وفي كل العالم"، مجددا "دعوته إلى حكومات الدول المغاربية من أجل الإلغاء النهائي لعقوبة الإعدام من المنظومة الجنائية العادية والعسكرية، وما يستتبع ذلك من تجريم التعذيب وسوء المعاملة كما تقتضيه اتفاقية مناهضة التعذيب".

ودعا الائتلاف ذاته، وَفق بلاغ له توصلت به هسبريس، "الدول إلى المصادقة على البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية". كما طالب "الدول التي لم تصادق إلى حد الآن على نظام روما، بالمصادقة على اتفاقية روما للمحكمة الجنائية الدولية".

ودعا كذلك "الدول بالمنطقة، التي لا زالت لم تصوت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، الخاص بالإيقاف العالمي لتنفيذ عقوبة الإعدام، إلى التصويت الإيجابي عليه خلال الدورة الثامنة التي ستجرى في دجنبر من هذه السنة".

ولم يفوت الائتلاف الفرصة دون أن "يشجب بقوة حملات التطرف والشعبوية التي انتَهَجت توظيف تفاقم الجريمة لتجييش الرأي العام، وتبرير دعوتها إلى تفعيل تنفيذ عقوبة الإعدام، والتحريض ضد مناهضي ومناهضات عقوبة الإعدام، وإعلان الحرب على الحق في الحياة، والانقلاب على ما حققته شعوب المنطقة دفاعا عن الحريات الأساسية وعن حقوق الإنسان، كما هي مقررة كونيا في المواثيق الدولية".

تجدر الإشارة إلى أن دعوة الائتلاف المغاربي ضد عقوبة الإعدام جاءت بمناسبة اليوم العالمي الثامن عشر لإلغاء عقوبة الإعدام، التي ستحل يوم العاشر من أكتوبر 2020، باعتبارها لحظة حقوقية بارزة، تجسد إيمانه المطلق بأن الحق في الحياة حق مقدس لكل إنسان، يفرض على الدول والحكومات والأفراد الالتزام بضمان حمايته من أي اعتداء تحت أي ذريعة كانت، سواء كان خارج نطاق القانون أو تحت غطاء القضاء وأحكامه، حسب البلاغ نفسه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - حميد السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:45
ومتى ستطالبون بتطبيقه هل حين يقتل أحد من دويكم أم حين يغتصب عزيز عليكم صغيرا كان أم كبيرا أم أم أم.......
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2 - ملاحظ السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:47
المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام وبالمقابل يبقى من حق المجرمين القتلة تطبيق حكم الاعدام على من ارادوا من الضحابا الابرياء وبذلك تكون المنظمات التي تسمى حقوقية حليف استراتيجي للمجرمين القتلة
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3 - مواطن. السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:47
اعملو استفتاء شعبي على عقوبة الاعدام و سوف ترون النتيجة. انا مع اعدام المجرمين القتلة
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4 - رأي السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:50
كل المغاربة مع عقوبة الإعدام و حماية أطفالنا من المغتصبين... هؤلاء الذين يجتمعون لالغاء قوانين إلاهية في آيات قرانية عليهم الائتلاف في مساعدة الأسر المعوزة و المرضى و المتشردين و ليس الدفاع عن المغتصبين و القتلة
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5 - مدوخ السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:51
هي نديرو ما بغينا وندخلو الحبس واكلين شاربين حتى نخرجو بعفو ملكي.
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6 - مواطن من المغرب السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:58
هذا الائتلاف كان عليه قبل أن يخوض في موضوع إلغاء الإعدام كان عليه بناء سجون من ماله الخاص وتمويلها.. لماذا نترك ألاف المجرمين سنين في السجون يأكلون ويشربون ويتعالجون؟؟
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7 - ام رياض السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:58
أين هو الاعدام الذي تودون الغاءه !!!!!!! . جرائم خطيرة ....... قتل واغتصاب و إرهاب ................ أحكام بالاعدام دون تنفيذ ............... آخر اعدام كان للكوميسير ثابث في بداية التسعينات ...................وسؤالي لهذا الائتلاف المغاربي كيف لشخص سلب حياة شخص قتله واغتصبه بدون وجه حق ان تدافعون عن حقه في الحياة....... وهل هو احترم حياة انسان اخر .......و مااااا تعويض ذوي الحقوق والمظلومين ..................
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8 - جووووووووووووويل السبت 10 أكتوبر 2020 - 09:59
نحن ايضا ضد اعدام المجرمين ولكن مع اعدام القاتلين عمدا ، عندما يقتل طفل او طفلة لا يتجاوز عمرهم 7 سنين .فمادا بريءيكم فعل مع هادو المجرمين؟عضرا ليسوا بمجرمين فهم قاتلون.
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9 - ملاحظ سابق السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:01
الإعدام ثم الاعدام حتى يكون عبرة كبيرة للآخرين لا للأحكام المخففة في حق القتلة وكل من يدافع عن إلغاء عقوبة الإعدام فهو مجرم فحق الأبرياء فكيف تسول له نفسه بقتل طفل اوطفلة أليس هدا إعدام بحق طفولة أو الإنسانية جمعاء
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10 - argana- السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:03
من قتل نفسا بغير حق او فساد في الأرض فجزائه القتل
هدا حكم الخالق الرحمن الرحيم وفي حديت قدسي وانا ارحمب بعبادي من رحمة الام بولدها
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11 - محمد السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:06
الشعب يريد تنفيذ عقوبة الإعدام، ليس كما يفكر البعض لإطفاء نار الإنتقام، ولا من باب القصاص، بل من باب إحقاق الحق و لردع المجرمين، ومن يقول الإعدام لا يردع واهم ويتحدث من فراغ وبعيدا عن الحقائق بل هي عقوبة رادعة.
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12 - rachid السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:08
أولى الأولويات الحق في التعليم بما للكلمة من معنى والتعليم المتطور مثل الدول. الحق في الصحة مثل الدول . ليس( مستشفياتنا).الحق في الشغل بكرامة ليس سيطرة الباطرونا والطرد وووو الحق في السكن اللاءق ليس سكن (صناديق).ووووو. بعد دلك نناقش هدا الموضوع والحق في الحياة المنصوص عليه مثل ما ذكرتم. فالطفل او الطفلة المغتصبة والمقتولة ليس لديها الحق في الحياة او بمعنى هدا القاتل لم يفكر في الحق في حياتها والعيش بأمان فكيف أفكر أن أطلب له الحق في الحياة. قمة الاستهتار والغباء.
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13 - أستاذة وطنية السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:09
هذ الأمم المتحدة مقرها أمريكا ايوى أمريكا باقية ك تطبق الحكم بالإعدام وبقساوة الكرسي الكهربائي لماذا تفرضون الغاءه على الدول الإسلامية لأنكم تحتجون بقولكم حرمان الجاني من الحياة ألم يحرم هو روح طفل او شخص من الحياة عندما عنفه واغتصبه وقتله مثلا عدنان مثلا نعيمة نموذج الأطفال التي يغتني بروحهم فقهاء السحر والشعودة ترى إذا وقع الأمر لاحد أبنائكم اغتصب وقتل ستقولون للفاعل الله يسامح ابدا والله سيتغير رأيكم الحق حق والباطل باطل
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14 - مغربي السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:10
الحق في الحياة حق مقدس لكل مجرم اغتصب وقتل وقطع الجثة أطراف ورميها حسبي الله ونعم الوكيل ايها الحقوقيون أيتها الجمعيات اتقوا الله في المغاربة وفي أنفسكم المغاربة كلهم يطالبون بعقوبة الإعدام للمغتصبين ومن له الشك في هدا المطلب يجب اجراء استفتاء لا نتكلم عن إيطاليا وووو هدا شعب يومن بالله وكتبه ورسله والإعدام شرعه الله رحمة للضحية وللقاتل وما ربك بضلام للعبيد اللهم احفظ هدا البلاد وساءر بلاد المسلمين
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15 - abdou السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:15
الإعدام للمغتصبين وخاصة الذين يغتصبون الأطفال فهؤلاء لا يجب أن تأخذك بهم رأفة ولا شفقة فيجب أن يعدموا.
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16 - سبحان الله السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:17
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وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا


وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ

كيف لبعض المخلوقات ان يغيروا ويو يبدلوا في ما امر الله به
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17 - مغربي ديمقراطي السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:19
أليس لعدنان حق الحياة ولكل من مات غدرا وعدوانا حق الحياة.فهمونا حق الحياة عندهم للمجرم فقط وليس لاضحية, هادا تناقض مضحك وعجيب, تم يرمون الناس بالتطرف ,المغرب وطننا جميعا ونحن غيورين على اي قطرة دم بريئة اهدرها مجرم سفاح لا يحق له ان يكون مغربيا والاغرب يطالبون بالسجن للقاتل تلمجرم لكي يأكل ويشرب من ضرائب اهل القتيل و الشعب المغربي الفقير يعني هو يقتل ابنك وانت تصرف عليه
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18 - visiteur السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:21
الشيء الذي أومن به حتى النخاع هو أن كل من يريد إلغاء عقوبة الاعدام يفكر في أن يكون مجرما.فالاعدام فيه راحة للمجتمع والمجرم في نفس الوقت
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19 - حقوق السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:22
الائتلاف حقوق الانسان واين حق الله عز وجل اين حق الله الذي امر بالقصص
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20 - مغربي غيور السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:25
اتقوا الله فى الأبرياء الذين تضيع حياتهم وحياة أهلهم بتهور وطيش مجرم يسلب أرواح وأعراض الناس ظلما جورا. يوما ما سيكون احد افراد أسرتك مقتولا او مغتصبا لا سامح الله وسنرى هل ستكون مع أو ضد إعدام المجرم.. لان الحق يعلي و لا يعلي عليه
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21 - xtruex السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:26
هل هو الاتلاف ام الالتفاف على ارادة الشعب، الاعدام مطلب شعبي ليس نوع من التعديلات القانونية الوضعية التي رغم ذلك اتبتث عدم جديتها، السؤال الذي يطرح نفسه من يمول مثل هذه الجمعيات المشجعة للجريمة هل هي المافيات التي تقتل المئات في يوم واحد ام مجريمي الحرب، و كما لا يخفا على احد فالسجن يدخله اعضاء المافيا فقط لاسكات الرئي العام و بعدها يتمتعون بظروف التخفيف ثم السراح, و لنكن سطحيين و بلداء الى اقصى حد لماذا (الارهابي) يعدم على الهواء مباشرة على يد الشرطة ؟ و لا احد يحرك ساكنا من هته الجمعيات، رغم ان المجرم واحد مهما كانت وسيلته و غايته و الضحية واحدة مهما كان عددها.
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22 - مع الشريعة السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:29
ونحن كشعوب مسلمة نطالب بتطبيق عقوبة الإعدام وتطبيق الشريعة الإلهية كلها
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23 - chafik السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:30
يجب ان يكون استفتاء عام في البلد ونرى اراء الشعب
الشعب هو المكون الحقيقي اما الاحزاب والمنظمات والجمعيات فهي تمثل نفسها وتسترزق في مثل هذه القضايا .
هل هذا الائتلاف طرح سؤالا على نفسه !!!!الذين يذهبون ضحية غرائز حيوانية من طرف مجرمين وبدوفيليين لماذا تسلب حياة بريئ ويحرم من الحياة وفي نفس الوقت يدافعون عن المجرم!!!؟؟؟؟؟
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24 - البوعناني محمد السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:37
يريدون مناهضة ما شرع الله . اتقوا الله ايلا كنتم مسلمين
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25 - عدالة السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:40
أتمنى أن يغتصب أو يختطف أو يقتل أبناء أعضاء هادا الإتلاف و في محاكمة المجرم أن يسامحوه أو يعفو عنه ليدخلوا تاريخ الإنسانية ف تسامح.
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26 - نعمان السبت 10 أكتوبر 2020 - 10:41
و الشعب المغربي يطالب بتطبيق القانون و تنفيذ عقوبة الإعدام في حق المجرمين الذين يستحقونها، و إذا لم يعجب الأمر هذه "الجمعيات" فلنجري استفتاء بشكل ديمقراطي حول هذه المسألة، من يحرم مواطن من حقه في الحياة (القتل العمد مع سبق الإصرار و الترصد) يفقد حقه في الحياة، هكذا يفهم المغاربة الحق المقدس في الحياة
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