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المغرب يسجل 3443 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 3443 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
السبت 10 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم السبت، تسجيل 3443 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 149.841 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.703.943 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 42 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2.572 حالة، بينما تم التأكد من 1.832 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 124.854.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

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