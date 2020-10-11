24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

11/10/2020
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
06:0107:2613:1916:3019:0320:17
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما رأيكم في انتشار فيروس "كورونا" الجديد عبر العالم؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. "احتجاز أستاذة وسط حمّام" يخلق الجدل بالخميسات (5.00)

  2. الامتحانات الجامعية بوزان (5.00)

  3. رصيف الصحافة: الملك محمد السادس يعود إلى السكن في قصر الرباط (2.00)

  4. قصة مع الكنوز والجن (2.00)

  5. تشكيك المغاربة ينتقل إلى "لقاح كورونا" .. مؤامرة وأغراض ربحية (1.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
Covid Hespress
الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 2563 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2563 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 2563 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الأحد، تسجيل 2563 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 152.404 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2.725.098 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 33 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2.605 حالة، بينما تم التأكد من 2.553 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 127.407.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (15)

1 - السلام عليكم الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:12
الحمد لله المتعافون اكثر من المصابين
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-2
2 - مراكز التحليل الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:13
مراكز التحليل : اليوم الحد مكاين حد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
13
3 - meknassiya الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:13
علينا التعايش مع هذا الوباء مع اخد كل الاحتياطات الضرورية..و التضرع لله تعالى ان يزيح عنا هذا الداء..فيا من لا تاخذه سنة و لانوم اغثنا يا غياث المستغيثين..يا الله يا الله يا الله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
16
4 - khadija الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:14
ام أعد أفهم شيئا في هذه الأرقام!! خاصة في نهاية الاسبوع. اللهم أذهب عنا هذا الوباء برحمتك الواسعة يارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
5 - Kamal الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:15
يارب رحمتك بعبادك لقد عجز الطبيب فداوينا عليتا ان نتمسك برحمة الله فالله ارحم بعباده تراحمو فيما بينكم واعطفو على فقرائكم وواسو ايتامكم واكثرو من الصدقات واستغفرو الله يرحمكم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
10
6 - كورونا سيري بحاليك الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:15
في الدار البيضاء الحياة عادية هناك ازدحام في كل الأماكن القليل من يضع الكمامة الوقاية مجرد كليمة اسمعها في تلفاز
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
14
7 - Farid الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:16
الوباء اصبح كزكام يجب التعايش و اخد الاحتياطات الازمة اما الاعلام فضخم المسألة نسأل الله العافية يارب ورفع الوباء عنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
8 - مغربي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:20
كيفاش لبارح 3400 و اليوم 2500 هل من تفسير؟؟؟؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - حمادي الريفي الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:23
الله يرحم الوالدين بغيت نعرف فين كيلقاو هاد العدد كله وهل يعالجون في المستشفيات التي كانوا بقولون بانها لا تستوعب لازيد من الف سرير والان اصبح العدد تقريبا 200 الف اللهم ان ها منكر كل هذا خزعبلات و مؤامرة الماسونيين اتقوا الله بلا ماتخوفوا فالشعب الذي هو اصلا مقهور ومحقور
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
10 - Yassine الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:23
الأحد و الاثنين دائما ما تكون الأرقام قليلة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
8
11 - مهاجر رغما عني الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:24
اللهم رحمتك ، اللهم انت القوي و نحن الضعفاء فأرفع عنا هذا الوباء يااااارب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
12 - ضياع للوقت والمال الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:25
التحاليل تكلف ملايير الدراهم ماذا استفذنا من ذلك و ماذا استفذنا من الحجر
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
13 - observer الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:33
تم الابلاغ اليوم بهولندة عن حصيلة 6503 اصابة جديدة بالكورونا.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
14 - Observateur الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:40
خلال ال24 ساعة الأخيرة, ولا حالة واحدة في بركان وفكيك و تاونات و مولاي يعقوب وشيشاوة وأسفي وطاطا وطانطان وطرفاية وأوسرد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
0
15 - lahnine ahmed الأحد 11 أكتوبر 2020 - 18:41
سلام لا أحد أصبح يخاف من المرض وأصبح يعيش حياة عادية الازدحام في كل مكان عدم التباعد الكمامة لم تعد كما كانت عليه ولا أظن الغسل موجود الله احد الباس
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 15 | عرض: 1 - 15

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.