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الرئيسية | مجتمع | خبير فيروسات يتوقع عدم توفّر لقاح كورونا بالمغرب قبل صيف 2021

خبير فيروسات يتوقع عدم توفّر لقاح كورونا بالمغرب قبل صيف 2021

خبير فيروسات يتوقع عدم توفّر لقاح كورونا بالمغرب قبل صيف 2021
هسبريس - أمال كنين
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:00

رجحت منظمة الصحة العالمية ألّا يكون اللقاح المضاد لـ"كوفيد-19" متاحا للجميع، وهو ما يتطلب إعطاء الأولوية في مراحل أولى للأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والمسنين، في الوقت الذي يؤكد فيه خبراء أنه إذا كان الغرض من التلقيح هو القضاء على الوباء فلا يجب أن يستثنى أحد.

وقال مصطفى الناجي، اختصاصي علم الفيروسات مدير مختبر الفيروسات بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في تصريح لهسبريس، إن "الغرض من اللقاح هو وقف انتشار المرض، وهو ما يتطلب عدم استثناء أحد منه من أجل تحقيق هذا الغرض"، مضيفا: "إذا استثني بعض الأشخاص فيمكن اعتبارهم بمثابة خزان للفيروس".

وأوضح الناجي أن "من يمكن استثناؤهم في مراحل أولى لبداية التلقيح هم المتعافون من المرض، لأن أجسامهم تظل تحوي مضادات الأجسام ضد كوفيد-19"، مؤكدا أن "الأشخاص الذين لم يصابوا يجب تلقيحهم".

وتابع اختصاصي علم الفيروسات بأن "الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة والنساء الحوامل والمسنين هم فئات لها أولويات، ولكن هذا لا يعني استثناء الباقي"، مؤكدا أن اللقاح سيكون متوفرا بالمملكة حين بداية تداوله في الأسواق؛ نظرا لأن المغرب وقع بروتوكولا مع مجموعة من المختبرات، منها المختبر الصيني "سينوفارم"، وآخر لشركة بريطانية سويدية إضافة إلى مؤسسة أمريكية.

ونبه الناجي إلى أنه على الرغم من كون تصريحات بعض المسؤولين تفيد بأن اللقاح سيكون جاهزا نهاية السنة الجارية، إلا أن الأرجح أنه سيتأخر إلى حدود منتصف 2021، موردا أن "هناك 200 لقاح تجرى تجاربها، و10 لقاحات في طور اللحظات الأخيرة".

وقال تادروس أدهانوم ﻏﻳﺑرﻳﺳوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن توفير وإتاحة الوصول العادل إلى اللقاحات المضادة لكورونا، سيكون هو السبيل لكي تتمكن الدول من توفيرها لمن هم أكثر حاجة إليها، خاصة وأن كمية الجرعات التي ستتاح في المراحل الأولى لن تكفي الجميع.

وأضاف ﻏﻳﺑرﻳﺳوس، في ندوة صحافية أمس الأحد، أن على كل دولة أن تعد خططها ليكون اللقاح أولا للمسنين والعاملين الصحيين ومن لديهم ظروف صحية خاصة، مشيرا إلى أن الصين وكوريا الجنوبية قد أبلغتا المنظمة بانضمامهما إلى مبادرة "كوفاكس" التي أطلقتها المنظمة لتيسير النفاذ العادل إلى أدوات وعلاجات ولقاحات فيروس كورونا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (10)

1 - Yahya الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:15
غالبية الشباب لا ينوون التلقيح ضد كورونا. فيروس أضعف من النفلونزا العادية...
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45
2 - Farid الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:19
مهم يلقحو الوزراء والبرلمانيين و اصحاب القرارات الانهم مهمين بالنسبة للوطن عاد نشفو الشعب يبداو بهوم تشوفو النتيجة
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74
3 - توضيح وبيان الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:27
توضيح وبيان في جدوى منفعة لقاح كرونا للأنام .....كورونا ذلك البعبع الذي تم الترويج له هل يستحق لقاح ......
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3
4 - كفى من اخافة؛ ؛؛؛؛؛؛؛ الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:29
متل هده التعليقات تخيف الشعوب وتجعلهم يستسلمون لليأس والكابة؛ الفيروس يقتل ويصيب، فقل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا ،،،،
مازلنا ننتظر الفرج من علي القدير.
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12
5 - عدنان الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:30
فيروس أخد أكثر من حجمه. خلاصة المسألة
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11
6 - مٌـــــواطن مَغربــــــي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:34
اللقاح لن يكون في المتناول الا بعد سبع سنين. هذه الشركات لن تغامر الآن أو بعد سنة حتى تبيع كميات كبيرة من عقار الكرولوكين والملايين من الأجهزة الطبية الخاصة بالتحاليل وأجهزة التنفس وكل لوازم المستشفيات..
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0
7 - خالي بهي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:39
خصنا لقاح للكذب، و الغش، والزور، والضلم و الغل والحسد والبغضاء والنميمة، و الرشوة، و الإقصاء و التهميش والفساد و الريع و المحسوبية والزبونية و نهب المال العام و نهب الثروات و الإفلات من العقاب...وووووو
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2
8 - بامو الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:47
و الله ماراني ملقحها بلا ما تصدعو ريسانكم تلك الأموال التي ستصرف في لقاح لا ندري ما الهدف منه خصصوها للبنية التحتية في المغرب العميق في الطرق و المدارس و المستشفيات و غيرها
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9 - حكيم الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:49
نساء ورجال التعليم هم المستفيدون من هذه الوضعية ، ساعات عمل قليلة وتلاميذ قليلون والأجرة زاكية ،
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10 - الله اعلم الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 12:51
لايعلم الغيب الا الله. كولشي عند الله يقول كن فيكن. الله ارفع علينا هذا الوباء والبلاء.
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