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كُتّاب وآراء
المغرب يسجل 1357 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1357 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 153761 حالة في المغرب.
ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2744050 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.
وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 31 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2636 حالة.
وتم التأكد من 2091 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 129498.
وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (26)
آلله يهدي ما خلق
شكرا هسبريس
نسبة التعافي ترتفع إلى 84.2٪
هذا بدون احتساب الحالات التي لا تشملها التحاليل
سنخرج منها سالمين بإذن الله. إن بعد العسر يسرا.
لا تقنطوا من رحمة الله.
أحسنوا ظنكم بالله وقولوا قولا تطمئن له القلوب.
كفاكم تشاؤم.
لا تهتموا بالأعداد .لنا رب قادر على أن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
القادم أفضل إن شاء الله.