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الرئيسية | مجتمع | المغرب يسجل 1357 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1357 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة

المغرب يسجل 1357 إصابة جديدة مؤكدة بـ"كورونا" في 24 ساعة
هسبريس من الرباط
الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:00

كشفت معطيات وزارة الصحة، اليوم الاثنين، تسجيل 1357 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس" كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 153761 حالة في المغرب.

ووفق المصدر ذاته فإن عدد الحالات المستبعدة، بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية، قد بلغ 2744050 منذ بداية انتشار الفيروس على المستوى الوطني؛ في 2 مارس الماضي.

وأفادت المعطيات الرسمية بأن الفترة نفسها عرفت تسجيل 31 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات إلى 2636 حالة.

وتم التأكد من 2091 حالة شفاء إضافية لترتفع الحصيلة الإجمالية للتعافي إلى 129498.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (26)

1 - week-end الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:13
مفهمتش علاش التحاليل متتبقاش بنفس الوتيرة في نهاية الأسبوع , واش مكاينش لي يخدم ف week-end
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50
2 - يونسيف الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:13
الان مناعة القطيع هي الساءدة الان في اغلب الدول كورونا ستصبح من الماضي فهي اشرس في العدوى ولكنها ضعيفة في الفتك ولهذا لم يعد هناك اهتماما اعلاميا كما كان في السابق فالحياة الاقتصادية تعود تدريجيا فما علينا الاان نتوكل على الله ونتعايش مع الامر وندعوا من الله ان ييسر امرنا ويبعد عنا ما لاطاقة لنا به يا ارحم الراحمين
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106
3 - N.H الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:15
الرقم منخفض عادي حيت ليوما الإتنين
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34
4 - samuel الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:16
يا ربي ينزل المغرب تحت الألف حالة يومية و علاش لا تحت 500 حالة، تعبنا من تلك الأرقام المهولة التي نسمعها كل يوم. خاص كل مواطن يموت ليه واحد من عائلتو باش يولي يخاف من كورونا. حنا شعب متهور لهذه الدرجة.
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30
5 - مواطن الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:17
غريب أمر هذا الفيروس! و الله ما عدنا نفهم شيئ!
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17
6 - Foad الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:18
شئ عادي السبت و الاحد لا توجد تحاليل بالنسبة ااخاص و العام
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19
7 - said الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:18
كالعادة بداية الأسبوع الإصابات منخفضة ولكن مامصير الدين يصابون يومي السبت والأحد وما ينتج عنه في انتقال العدوى إلى محيطهم وفي نظري لايمكن أن نحاصر المرض نسأل الله أن يرفع عنا هذا الوباء وهو على كل شيء قدير
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17
8 - Anas rabat الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:19
بدأتم في خفض الاحصائيات. مادا تريدون أن تقولون . سبحان الله تناقص كبير جدا في المعطيات الرقمية. بعد إعلان تمديد حالة الطوارئ إرتفعت الإحصائيات أما الآن ها هي تنخفض .
آلله يهدي ما خلق
شكرا هسبريس
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-5
9 - meknassiya الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:20
يا جواد جد علينا بعفوك و كرمك.. يا واسع العطاء تفضل علينا باحسانك..يا من شملت رحمته السماوات و الارضين ارحم ضعفنا..وقفنا بباك يا سيدي نرجوك..نتوسل اليك ادفع عن بلدنا و عن كل بلاد العالم هذا الداء فانك ان قلت للشيء كن فيكون..يا ارحم الراحمين
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34
10 - الكرموسي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:20
هده هي حصيلة الإثنين دائما لا تتعدي 1500 و السبب واضح عطلة نهاية الأسبوع
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14
11 - Yoyo الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:20
سبحان الله من أكثر من ثلاثة آلاف إصابة إلى ألف وغذا تصدم بأربعة آلاف، بالله عليكم ما هي حقيقة أعدادكم ،كل أسبوع نفس المبيان المتموج
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3
12 - عمي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:22
السويد تسجل صفر حالة لليوم الثاني .العالم كله اصبح يعلم ان الطريق اللذي نهجته السويد هو الحل الامثل .
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7
13 - PROFESSEUR الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:22
non, lundi toujours les chiffres sont petits !! espérons quand même que ça soit un début d'une nouvelle phase avec la croissance de la conscience des personnes : bavette et éloignement et lavage des mains !!!!
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2
14 - هشام متسائل الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:23
نسبة الوفيات تنخفض إلى 1.7٪
نسبة التعافي ترتفع إلى 84.2٪

هذا بدون احتساب الحالات التي لا تشملها التحاليل
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-2
15 - مواطن الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:25
هذه كانت نتائج التحاليل التي أجريت صباح يوم السبت. أما الأحد فعطلة
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3
16 - fvrcrv الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:25
الحمد لله والشكر لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله
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7
17 - أستاذ الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:29
الحمد لله والشكر لله في كل الأحوال.
سنخرج منها سالمين بإذن الله. إن بعد العسر يسرا.
لا تقنطوا من رحمة الله.
أحسنوا ظنكم بالله وقولوا قولا تطمئن له القلوب.
كفاكم تشاؤم.
لا تهتموا بالأعداد .لنا رب قادر على أن يرفع عنا هذا الوباء وينشر رحمته التي وسعت كل شيء.
القادم أفضل إن شاء الله.
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5
18 - Chita i الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:30
و أخيرا الحمد لله الآرقام نزلت بعض الشيء و هدا يبشر بالخير و السفريني ولكن لبد من الآحتياط و القرني خلالك الجو بوضع الحمامات و غسل الآيدي و التقاعد الجسدي
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-7
19 - Abdou الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:31
كل يوم الاثنين نلاحظ بأن الإصابات تكون أقل بكثير من باقي أيام الاسبوع
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4
20 - Observateur الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:33
رغم أن فيروس كورونا المستجد مجهري, يهزم بني آدم بعقله وببنيته الجسدية القوية .. هنا أستنتج أن البشر فيه غير الفورما, غير تايه لا يصلح لشيئ
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0
21 - البيضاوي الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:35
عدد الإصابات الجديدة لوباء كوفيد-19 بمدينة الدارالبيضاء في تزايد مستمر ،لا يمكن تقليص عدد الإصابت يومه السبت والأحد لمجرد أن عدد الفحوصات يمكن أن يكون كباقي الأيام الأخرى، هذا يعطينا إنطباعا سيئا على أن الوباء أستفحل وأصبح منتشرا بين جميع البيضاويين، والخطير في الأمر بعد إفتتاح المدارس وقرب الموجة الثانية التي تأتي في فثرة الشتاء، ستكون لا قدر الله عواقب وخيمة على البيضاويين عامة، فلا يسعنا إلا أن نطلب من الله أن يجنب المغاربة من كل مكروه
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1
22 - amine الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:38
رقم جد عادي و متوقع بحال كل اثنين. ميعادنا غدا مع أعداد مخالطي جمهور الرجاء
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2
23 - مجد محمد الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:38
حمدا لله وشكر إليه يجب على الدولة اي الحكومة فتح المساجد وخصوصا يوم الجمعة لمتفق معيا اكتب نفس رسالة
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1
24 - katy الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:42
الحمد لله ياربي الف الف شكر .ياربي ترفع علينا هاد الوباء .راه تقهرنا
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1
25 - شعيب دينار الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:45
السلام عليكم نسأل الله السلامة و العافية للبشرية جمعاء ،غريب هذا الفيروس أظنه إنذار من عند الله لا يستثني قوي و ضعيف و لا غني و لافقير خلق المساوات و بعد تمعن وجدت أن الرقم 19 مذكور في القرآن و له دلالات كثيرة و معادلات قرآنية (كوفيد 19).
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0
26 - متسائل الاثنين 12 أكتوبر 2020 - 18:47
وزارة الصحة غادية وكاتنقص من التواصل والمعلومات، ما بقينا كانعرفو واش هادي بؤر صناعية ولا مدرسية ولا إدارية ولا عائلية ولا مسجدية....الغموض الغموض الغموض سيد الموقف
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